La plaza de los muertos de siempre

Pocas ciudades pueden presumir de saber en qué lugar fueron fundadas, pero muchas menos conservan ese espacio más o menos intacto. Eso estaba diciendo hace unos días a un grupo de turistas de diferentes nacionalidades a quienes no sé muy bien por qué ni cómo, acabé haciendo de cicerone por las calles de Vegueta.

En la lengua internacional por excelencia, que lamentablemente no es la de Zamenhof sino la de Shakespeare, les expliqué que la plaza en la que nos encontrábamos se llamaba de san Antonio Abad, debido al santo epónimo de la ermita que la presidía, pero que mucho antes tenía otro nombre muy diferente: Real de Las Palmas, lo cual no significa lo que parece pues real es un arabismo que designa el campamento de un ejército y las palmas las palmeras que tanto abundaban en aquel lugar, que no en vano antes de convertirse en acantonamiento era un palmeral.

Juan Rejón, el fundador de la ciudad, decidió talarlas todas respetando únicamente las tres más altas que dejó como señal para indicar su ubicación a quienes se alejaran de él.

De este modo Las Palmas, como los niños hace no tanto, fue bautizada nada más nacer, una bonita historia que en realidad oculta que esta ciudad fue creada en el límite septentrional entre los dos guanartematos o reinos en los que se dividía Gran Canaria, una frontera que como la mayoría era tierra de nadie, o sea el lugar perfecto para montar un campamento, después de que los conquistadores lo hubiesen intentado repetidas veces en la bahía de Gando y en todas ella hubiesen acabado siendo arrojados al mar.

Nada de un desembarco casual y una misteriosa anciana apareciéndose a los conquistadores para indicarles la dirección a seguir, ni ninguna otra leyenda, porque la realidad siempre supera con mucho las mayores fantasías, pero cuando señalé a los turistas el retrato de Juan Rejón situado en la pared trasera de la Casa de Colón, conmemorando la fundación de la ciudad, me preguntaron por qué su efigie y las letras que a un lado lo acompañan habían sido bañadas con algo que según se mire parece ácido y por otro pintura.

Entonces tuvo que explicarles que como buen español, Juan Rejón ha sido vilipendiado hasta la saciedad, calificado como genocida, asesino y demás lindezas, pero como bien sabían ellos, de haber tenido otra nacionalidad sus compatriotas lo habrían encumbrado como un gran estratega y recordado como un valiente.

En resumen, el motivo de que su imagen hubiese sido vandalizada era que representaba a un personaje que había tenido la desgracia de nacer al sur de los Pirineos, lo cual convertía su gesta, la conquista de Gran Canaria, en objeto de todo tipo de diatribas y ataques.

La calle en la que estaba, Pedro de Algaba, significa en árabe Pedro del bosque, porque el apellido de esa figura constituía otra prueba de que nuestra cultura debe a los árabes mucho más de lo que la mayoría de los españoles están dispuestos a aceptar.

¿Quién fue Pedro de Algaba? –preguntaron mis atentos turistas–, un hidalgo castellano que participó en la conquista de Gran Canaria y cuando aún no estaba tomada del todo fue nombrado su primer gobernador –respondí.

Algaba arrestó a Rejón y luego Rejón a Algaba cuando salía de misa en esta ermita, acusándolo de alta traición y degollándolo posteriormente en esta plaza.

En resumen, como dijo Lorca: «aquí pasó lo de siempre. Han muerto cuatro romanos y cinco cartagineses» –dije riéndome.

Entonces un turista, de cuya nacionalidad no quiero acordarme, preguntó: «¿Quién fue Lorca?», «otro español asesinado por sus compatriotas» –volví a responder, pero esta vez sin sonreír siquiera.

A veces resulta muchísimo más tranquilizador recorrer las calles sin conocer su historia, pensé mientras nos dirigíamos a la calle matadero.