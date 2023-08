Héctor Calderín: «Arenales necesita mayor seguridad, limpieza y dinamizar el comercio»

Hace cuatro años un pequeño grupo de empresarios del barrio de Arenales decidió asociarse. ¿Por qué?

La unión hace la fuerza. Llevo más de 20 años con la asesoría y veía el deterioro de una zona que ha sido histórica. León y Castillo ha sido de las primeras arterias comerciales de la ciudad y está dejada de la mano de Dios. Pasaba en coche o en patineta y veía la cantidad de negocios cerrados. Basta con darse un paseo. Como asesor de empresas todo lo que me reclamaban es que esta zona necesita un impulso, si no iremos a la deriva. Nos unimos siete empresarios y ya vamos por 46 y creciendo.

Otras zonas comerciales tienen asociaciones muy consolidadas. ¿Por qué ha habido esta dejadez?

Ha habido varios intentos. A esto hay que dedicarle tiempo. Hubo una asociación hace unos nueve años pero aguantó dos o tres. Di el paso porque conocía al empresariado y veía la urgencia. Sé que los inicios son complicados pero precisamente reclamo un Plan Director porque entraríamos en un gran abanico de posibilidades y se verían los avances en la zona.

En pocos años han pasado de siete a 46 asociados. ¿Muestra de esta necesidad?

Si Dios quiere seremos 48 el mes que viene porque hay dos pendiente. No nos podemos quejar, soy vicepresidente de la asociación de El Sebadal y tiene 90, cuando esta es una de las más fuertes. Hay otras asociaciones que tienen menos socios que nosotros y mucha más trayectoria.

¿Qué les transmitieron los empresarios?

Al principio sobre todo eran más reticentes. Ahora que estamos dándonos a conocer y se van viendo resultados se animan más, al final tenemos que tocar todos juntos en la puerta del Ayuntamiento. La unión hace la fuerza y eso es lo que vamos trasladando.

"Tener un Plan Director supondría hacer un estudio real de las fortalezas y debilidades de la zona"

¿Qué problemas principales existen en la zona?

Mayor limpieza, mayor seguridad, actualmente hay una inseguridad tremenda, y dinamización para la zona comercial. Por eso reclamo un Plan Director, porque vendrán técnicos y dirán qué demandan los comerciantes y sabrán cuáles son las deficiencias y fortalezas. Eso es lo que vengo reclamando cuatro años. Del Cabildo me han abierto las puertas, pero tiene que surgir iniciativa por parte del Ayuntamiento, como órgano más cercano.

¿Notan una falta de interés por parte del Ayuntamiento?

Falta un mejor compromiso de las administraciones para seguir dinamizando. La situación es difícil, ahora emprender es de locos, pero sí que podemos apoyar a los empresarios para que no nos falte un policía. Con los presupuestos de otras zonas podríamos hacer eventos como el día del pincho. Ahora estamos preparando una especie de Amazon, una app donde estén todos los comercios. Estamos abiertos a propuestas de todos los negocios.

Ha nombrado varias veces el Plan Director, ¿qué supondría para la zona comercial?

Se nos abrirían las puertas para una serie de subvenciones. Supondría un estudio real de toda la zona, saber las fortalezas, debilidades. Saber qué hay que arreglar. En Schamann se valoró por ejemplo la falta de aparcamientos, que es uno de los problemas que tenemos aquí. El plan te da la solución o te la intenta dar. Todas las zonas comerciales deberían tener uno. En la zona hay unas 760 empresas, según el último censo que hicimos. Con ese plan ya podremos caminar. Llevamos cuatro años reclamándolo y no nos han hecho mucho caso.

En redes y medios ha pedido más seguridad en la zona.

Los empresarios han metido mucha presión. Llegó a haber robos en tres farmacias de Tomás Morales o en el Libro Técnico en muy poco tiempo.

¿Cuál es la situación de inseguridad en este momento? ¿Es el principal problema?

No necesariamente. Es uno de los principales, pero no solo lo enfocaría en eso. La inseguridad está muy localizada en una zona, aunque luego se traslade y afecta al resto. Pero también está el problema de limpieza. A cada momento se nos quejan. Es algo en lo que hay que insistir.

¿La zona comercial tiene solución?

He aguantado porque creo en este proyecto, la zona tiene un potencial tremendo. Si León y Castillo, Tomás Morales y Luis Doreste Silva no tienen potencial comercial, apaga la luz y vámonos. En Navidad las luces acaban en el final de Triana, una de las ilusiones de la anterior gerente era que siguieran por León y Castillo. No lo hemos conseguido, entre otras cosas por no tener un Plan Director. Invirtiendo en esta zona vas a quitar parte de la inseguridad porque vas a meter más comercios, gente, policías y limpieza.

"No nos están tratando como merecemos, somos arterias principales en el centro de la ciudad"

¿Han tenido conversaciones con los vecinos?

Tenemos buena relación con la asociación; y eso que son más cañeros que nosotros porque lo viven más insitu. Si estallé hace un par de semanas fue por la presión, circularon imágenes de dos encapuchados robando en Tomás Morales con el mismo modus operandi. No nos están tratando como merecemos, somos arterias comerciales en el centro de la ciudad y queremos que nos traten como al resto.

¿Hay relación periódica con el Ayuntamiento?

Ahora mismo recibimos pequeñas subvenciones para pagar al personal y merchandising. Cabildo y Gobierno de Canarias. El Ayuntamiento nos da una pequeña ayuda en Navidad, pero no notamos esa sensibilidad. Con el nuevo gobierno hemos solicitado reuniones y estamos esperando. Pediremos que nos echen una mano con el Plan Director.

¿La zona ha perdido atractivo para las empresas?

Emprender es complicado y si a eso le sumas que la zona no está bien atendida, ahí está el resultado. Todo León y Castillo son comercios en las plantas bajas y si te pones a mirar los carteles de «Se alquila» o da pena. En estos cuatro años tres de nuestros asociados han cerrado, todos en esa calle. Lo hacen por la inseguridad, no vemos que exista un proyecto atractivo comercial en esta zona, como hacen en otras de la ciudad. Como conciertos, ferias.

A pesar de ser una zona tan céntrica parece ser casi una zona de paso, residencial.

El problema lo tenemos con los grandes centros comerciales. Tampoco buscamos traer turismo, que también, si no irte por ese corredor peatonal que plantearon, y que la zona sea atractiva. También para los propios vecinos. Para que salgan a comprar en su barrio, aquí hay tiendas de todo. La zona es la gran desconocida. Queremos abrir ese Amazon para que vean lo que tenemos.