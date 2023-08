Ya no hay escapatoria

Si el calor no te deja dormir, date un paseo al borde del mar. No recuerdo quién me lo recomendó, pero en cuanto llegué a la playa de Las Canteras, comprobé que llevaba razón.

La brisa marina era muy agradable, de modo que me dediqué a recorrer todo el paseo cuando de repente noté que alguien me seguía. Era un hombre un tanto extraño al que no conseguía ver el rostro porque llevaba la cabeza cubierta con un sombrero, así que me detuve cerca de la Playa Chica y apoyándome en la barandilla me di la vuelta para contemplar a aquel misterioso personaje.

El individuo en cuestión se me acercó y dijo:

Déjenme allá en Las Canteras

Que me vaya bien o mal,

Pues saben que este peral

Está seco y no da peras.

Que en aquella soledad

Paso la vida serena,

Huyendo de la gangrena

Que invade la sociedad.

-¿Es usted poeta? –exclamé.

-Supuse que conocería estos versos, no en vano es profesor de poesía en la universidad, ¿verdad?

-Doy clases de literatura –le corregí–, pero de literatura inglesa, así que lamentablemente no soy experto en poesía canaria y mucho menos decimonónica.

-¿Cómo ha sabido que se trata de un poema del XIX? –preguntó mi misterioso interlocutor.

-Muy sencillo, unos versos que describen las canteras como un lugar sereno y solitario tienen que ser de hace mucho, mucho tiempo.

-¿Pero no conoce a su autor? –volvió a preguntar.

-No he tenido ese placer –confesé.

-Pues se trata de un poema de Amaranto Martínez de Escobar, escrito a comienzos del siglo pasado. Como buen republicano, estaba tan molesto con la restauración borbónica que sufrió un ataque de misantropía aguda que le llevó a declarar que el reino y sus habitantes estaban tan descarriados que no quería seguir viviendo entre ellos y en consecuencia decidió poner tierra por medio trasladándose hasta aquí.

-¿A la playa?

-Efectivamente.

-¿Es que acaso no forma parte de Las Palmas?

-En aquel entonces no, porque estaba fuera, muy lejos de la ciudad, cuyas murallas acababan en lo que actualmente es la calle Bravo Murillo. De hecho la casa de Amaranto era la única que por aquella época se levantaba aquí. ¿Quiere verla?

-¿Es que todavía sigue en pie?

-Sorprendentemente sí.

Aquel hombre me guio hasta el final de la calle José Franchy y Roca en la que había una especie de chalé con torreón. Según me explicó aunque en la actualidad dicha vivienda se encontrara encajonada entre varias edificaciones, hace poco más de un siglo estaba rodeada de unos interminables arenales que se extendían hasta las Alcaravaneras, porque esta parte de la isla era un paraje tan desierto que desde el torreón que tenía ante mí podía divisarse el Puerto del Refugio, que posteriormente pasaría a llamarse de la luz.

-¿No le gustaría emprender una huida semejante hoy día? –preguntó.

-La verdad es que no creo que pudiera por más que lo intentase.

-¿Por qué?

-Porque vivimos en un archipiélago que roza la superpoblación y aun así sigue recibiendo miles de foráneos cada año, a quienes hay que añadir turistas y emigrantes, regulares e irregulares, así que si a estas alturas pretendiese hacer algo similar no encontraría una playa desértica ni en Fuerteventura. Estoy seguro de que incluso si decidiera retirarme al fondo de una cueva, tarde o temprano recibiría la visita de un nutrido equipo de espeleólogos, pues esta mota de polvo que llamamos Tierra está habitada por nada menos que 8000 millones de personas y la cifra no deja de aumentar. Desengáñese, ya no hay escapatoria, ni aun comprando una isla desierta en medio del

Pacífico como Marlo Brando, que como prueba de lo que afirmo ha acabado convertida en un resort de lujo. Por eso me habría gustado ser contemporáneo de Amaranto, ¿a usted no, señor…?

-Recuérdeme como otro habitante más de este planeta superpoblado –dijo mientras se marchaba.

De poetas y locos todos tenemos un poco.