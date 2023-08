La ladera olvidada de El Polvorín

Latas, botellas, bolsas de basura, pañales y hasta un colchón. Los vecinos de los portales 4 y 6 de la calle León XIII, en el barrio de El Polvorín, denuncian la falta de limpieza y el descuido que sufre la ladera trasera de su edificio. Según el presidente de la comunidad de vecinos, Sergio Rodríguez, «el Ayuntamiento limpió toda la parte alta la semana pasada pero de aquí se olvidaron». Es más, afirma que llevan «ocho años sin que le metan mano a esta zona».

El Polvorín ha sido uno de los cinco barrios escogidos por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria -uno por distrito- para aplicar un plan especial conjunto entre los servicios municipales de Limpieza y de Parques y Jardines. Los primeros retiraron unos 600 kilos de residuos, mientras que los segundos se llevaron unos 2.500 entre restos vegetales y basura desperdigada por laderas y parterres. «Limpiaron toda esa zona», señala Rodríguez por encima de sus viviendas, «pero de nosotros se olvidaron».

Este vecino lleva años reclamando un mejor cuidado de la ladera circundante de su edificio. La basura acumula un aspecto de meses y años de abandono, donde el incivismo de parte de los vecinos se hace patente. La falta de riego ha dejado varios árboles secos, además del mal aspecto que presenta con malas hierbas y repleta de desperdicios. Para más inri, el bloque está abierto hacia esta parcela, de tal manera que «nos llegan los malos olores y los bichos», lo que les lleva a tener «puertas y ventanas cerradas».

El pasado mes de abril Rodríguez presentó un escrito al servicio de Limpieza reclamando que asearan la ladera. A su vez, Parques y Jardines les remitió un escrito en mayo en el que estipulan que «el espacio se encuentra dividido en varias parcelas de titularidad municipal no ajardinadas, por lo tanto, se estima que al ser enseres varios, no siendo restos orgánicos, no es de nuestra competencia». A su vez, estos le indicaron que habían reenviado la petición a Limpieza, que son los que deberían efectuar dichas tareas.

Tres meses después de la contestación municipal estos vecinos no han visto resultado; a pesar de haberse realizado una actuación integral en el barrio. «Cuando empezó Hidalgo como alcalde colocaron el riego y limpiaron un poco, pero desde entonces nada», indica Rodríguez. «En medio día limpiaron todo arriba, aquí podrían hacer lo mismo», resalta.

Rodríguez reconoce que tras «años reclamándolo», ya les han incluido riego tres veces por semana y han ajardinado un pequeño parterre que estaba «completamente abandonado hasta hace unos meses». El Ayuntamiento en este barrio ha empleado durante el plan especial 180.000 litros de agua y 20 de desinfectante. En los últimos días han actuado en Hoya Andrea y San Francisco; está previsto que finalice en la Nueva Isleta.