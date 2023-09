La gran ola de la capital

«El Hawai del Atlántico» bautizaban los extranjeros a las Islas Canarias en los años 70, momento en el que arribaron al archipiélago en busca de olas y se sorprendieron al descubrir un litoral aún no explotado. Los pioneros del deporte en Las Palmas de Gran Canaria enseñaron a los residentes a sebar las olas con tablas hechas de fibra y espuma, en vez de con el pecho. Desde entonces, la comunidad de locos por el surf en la capital creció exponencialmente hasta convertirse en el hervidero de talento que es ahora. De derecha, izquierda, olas largas adecuadas para surfistas y cortas e intensas para los que prefieren el bodyboard. Todo aquel que aprecie el arte de ‘raspar’ la cresta del oleaje sabe valorar el tesoro que cobijan las Islas, ya que solo en la capital de Gran Canaria se hallan un total de 28 spots [zonas para practicar el surf] repartidos entre 20 kilómetros de costa. Además, la ciudad alberga una gran variedad de escuelas orientadas a principiantes, comercios de alquiler de tablas o equipamiento y celebra rutinariamente competiciones del deporte. El ambiente surfero de la urbe es especialmente notable en la zona de La Cícer de la Playa de Las Canteras. Para los precursores del surf en la ciudad el enclave ahora «está masificado» en comparación a los momentos de génesis que se vivieron en la década de los 70.

La orografía de Las Palmas de Gran Canaria reúne distintas tipologías de olas en apenas 20 kilómetros de litoral. En el caso de la Playa de Las Canteras, su emplazamiento la condiciona para ser la mejor escuela para noveles o amateur por estar constituida, en su mayor parte, por un fondo arenoso, lo que la hace más segura de revolcones desafortunados y menos violenta en su rompiente. Cuando no existía el bodyboard, los locales de La Cícer se lanzaban al mar con ‘panas’, las primeras tablas a pecho fabricadas a menudo a partir de madera. Una Cícer industrial era el punto de reunión de todo el chiquillerío, y la cuna del surf en la capital en estos años. A los ‘metropolitanos’ no les dejaban ser partícipes de esta contracultura emergente que surgía en la ciudad porque «estropeaba el cuerpo del nadador» y «disminuía el rendimiento en los entrenamientos», así que los jóvenes se escapaban a la playa en un acto de rebeldía y decidían rotar una misma tabla entre varios. Nanín Sáenz es uno de los que cambió el agua dulce por el agua salada, pasando a ser un pillo que hacía pellas en el Club Natación Metropole. «Antes no había escuelas», cuenta Sáenz y remata «las escuelas éramos nosotros». Como esta, mil anécdotas guarda y recuerda con magua sobre aquellos tiempos en los que «eran solo unos pocos en el agua».

Algunos de los puntos en los que se puede surfear en la zona de La Cícer son El Piti Point, ubicado justo delante del puesto fijo de Cruz Roja, El Bufo, Los Muellitos y El Rancho. A 200 metros de la orilla está La Barra, una escollera natural que recorre en paralelo los 3100 metros de longitud de la playa. El arrecife proporciona para los bañistas unas aguas en calma en buena parte de la costa, y genera picos surfeables donde las olas rompen contra el arrecife rocoso. De izquierda a derecha están en la rompiente El Air, La Esquina, El Secret, El Segundo, El Primero, y por último, La Puntilla.

En la incorporación de la carretera norte se encuentra la zona del Lloret. El lugar está situado en la escollera más al oeste de Las Canteras y su fondo de roca volcánica produce una derecha de alta calidad para practicar maniobras. La mayoría de olas de Gran Canaria están hechas para el bodyboard al ser más rápidas, pero el Lloret es la excepción a la norma. En esta derecha los amantes del surf clásico disfrutan de olas largas que duran varios segundos. Para acceder al mar se debe remar desde la escollera de piedra con precaución, especialmente los días de mucho oleaje. El suelo rocoso y los escollos son factores que juegan en contra de los surfistas, que usan escarpines para no cortarse o prevenir pisadas de erizos.

Mucho ojo con la bahía del Confital, que a pesar de poseer una ola catalogada popularmente como «una de las mejores derechas de Europa», el fondo marino es de origen volcánico, y un mal revolcón puede acabar en desgracia si no se conoce la ola. Este rincón del istmo de La Isleta alberga otros tres picos un poco más ocultos: La Punta, Las Monjas y El Medio Ahogado.

La costa este

El litoral del este de la ciudad cuenta con otros once spots para coger olas como La Curva del Cementerio (a la altura de la escultura Lady Harimaguada), la izquierda y derecha del Castillo de San Cristóbal, El Caletón, El Pico de la Muerte y La Laja, El Bajo, la derecha del Barbúo y la derecha del Muelle. Estos picos son el refugio de los surferos durante la temporada de verano, cuando la fuerza marina carga contra el litoral grancanario en dirección noreste y sureste. Por eso, San Cristóbal y otros picos que surgen en la Avenida Marítima suponen el refugio de los apasionados del deporte en la capital entre los meses de julio a octubre.

Puede pasar desapercibido gran parte del año, pero las ondas marinas que se aprecian sobre la superficie del mar a la altura del Cementerio Municipal de la ciudad, atisban las salvajes marejadas que azotaban este enclave antes de que el lugar quedara sepultado bajo el hormigón de la Avenida Marítima. En la década de los 70, los pioneros aparcaban sus coches en el paseo, y se lanzaban al mar desde los escollos. Esta en concreto se trata de una ola larga perfecta para tablas de surf y que en ocasiones puede salir de gran tamaño. El lugar conocido por los locales como «La Curva del Cementerio» es el resquicio de la bravosidad del mar del este. En la actualidad se surfea en momentos de marea baja, justo cuando la ola rompe azocada del viento con componente norte al estar protegida por la estructura de la avenida. La entrada al mar es complicada y muchos optan incluso por remar desde el barrio San Cristóbal para no arriesgarse demasiado en las rocas.

El Pico de la Laja está situado en las afueras de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en la playa homónima. Se trata de un punto surfeable de derecha e izquierda, que produce olas cortas pero de gran intensidad, lo que la hace perfecta para ‘buguis’. La izquierda es de componente ‘tubero’, y también más popular y, por lo que tiene mayor afluencia de personas. Al igual que en otros spots, las olas rompen sobre fondo volcánico, a poca profundidad, y solamente son aptas para surfistas experimentados o locales que conozcan bien el lugar.