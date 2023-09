Anabel Santana: "Explorar nuestro Archipiélago desde el aire es verdaderamente asombroso"

¿Por qué decidió convertirse en piloto?

Desde mi infancia, he sentido una fuerte afinidad por el mundo de la aviación. Sin embargo, cuando llegó el momento de elegir una carrera, inicialmente opté por Educación Infantil, aunque no logré ingresar en el grado. Rápidamente me di cuenta de que no era mi verdadera pasión, y tras una conversación con mis padres supe que mi lugar estaba en el aire.

¿Cuál ha sido la mejor experiencia o recuerdo de su trayectoria laboral?

Antes de asumir mi puesto actual, adquirí experiencia laboral en el aeropuerto, donde desempeñé diferentes roles. Comencé en facturación y embarque, y más tarde, me trasladé a coordinación. A finales de 2022, comencé mi trayectoria en Canaryfly, y aunque tengo innumerables recuerdos valiosos, si tuviera que elegir dos momentos destacados, serían mi primera experiencia en un vuelo sin instructor y mi emocionante primer día como piloto en la compañía.

¿Qué es lo mejor de su profesión?

Experimentar la adrenalina en cada despegue y aterrizaje, atesorar los amaneceres y atardeceres desde las alturas, y compartir la pasión por la profesión con otros pilotos. Estas son algunas de las cosas que hacen que mi trabajo sea realmente especial.

Las festividades y el verano son una de las épocas con más trabajo, ¿es duro trabajar mientras el resto está en camino de disfrutar sus vacaciones?

Es cierto que el verano suele ser una temporada de gran actividad en la aviación, pero lo que realmente me apasiona de mi trabajo es que, sin importar la estación del año, disfruto enormemente de lo que hago. Además, el hecho de ser la puerta de entrada a innumerables destinos para los pasajeros es una experiencia realmente gratificante como piloto.

¿El calor dificulta su trabajo de alguna manera?

Las condiciones atmosféricas extremas no representan un obstáculo para llevar a cabo nuestro trabajo, ya que los aviones de Canaryfly están equipados de manera que apenas notamos este tipo de adversidades.

¿Es gratificante transportar a las personas a sus vacaciones?

Transportar a familias, parejas y personas de diversas nacionalidades a cualquiera de nuestras ocho islas es una experiencia increíblemente gratificante. Para nosotros, ser la vía que permite a otros disfrutar de estos destinos es una parte fundamental de nuestro trabajo. A menudo, cuando estoy en la cabina y veo a los pasajeros abordar, me detengo a pensar en las historias que pueden estar detrás de cada uno de ellos. Es realmente conmovedor y satisfactorio saber que estamos contribuyendo a hacer felices a los demás.

¿Su trabajo como piloto le ha ayudado a conocer Canarias desde otra perspectiva?

Siempre me he considerado afortunada por haber nacido en este paraíso, pero tener la oportunidad de explorar cada rincón de nuestro Archipiélago desde el aire es verdaderamente asombroso. Cada isla tiene su propia personalidad, y yo me siento afortunada de haberlas contemplado desde esta perspectiva única.

¿Cuáles son los principales retos de su profesión?

Los desafíos evolucionan constantemente, tanto en mi vida profesional como en la personal. En este momento, mi principal objetivo es acumular la mayor cantidad de horas de vuelo posible y adquirir todo el conocimiento que pueda para alcanzar mi meta de convertirme en comandante en el futuro.

¿Cuál es su destino favorito de los ofertados por Canaryfly?

Cuando se trata de rutas con paisajes espectaculares, Lanzarote siempre ocupa un lugar especial. El momento de llegar y contemplar esas vistas es simplemente maravilloso. Y en cuanto al cariño que siento por una isla, siempre es un placer aterrizar en Tenerife, porque tengo allí a gran parte de mi familia.