El bar Texas, ubicado en la calle Sargento Llagas en Las Canteras, ha sido testigo de medio siglo de historias y recuerdos que decoran sus paredes con objetos y memorabilia. Este pub inglés se ha convertido en un lugar emblemático donde los extranjeros encuentran un espacio para sentirse como en casa.

Su fundador, Bienvenido Araña Reyes, conocido como "Antonio del Texas", abrió este negocio en 1973 y, a pesar de haber celebrado recientemente su octogésimo cumpleaños, sigue trabajando con la misma pasión que el primer día. Según sus propias palabras, trabajar es su mejor remedio para cualquier malestar: "Hace un par de días me encontraba fatal con la garganta y el estómago, pero yo no sé lo que pasa que me meto aquí, empiezo a hacer las cosas y parece que estoy mejor".

La historia laboral de Araña comenzó a la temprana edad de once años, vendiendo dulces en un puesto ambulante frente a un cine en Triana. Más tarde, trabajó en la cafetería del cine y posteriormente en dos pubs ingleses, donde ganaba más y recibía propinas de los extranjeros.

Fue esta experiencia la que lo inspiró a abrir su propio negocio con una temática similar. Desde joven, tenía el deseo de tener su propio trabajo para asegurarse un futuro y la independencia financiera. El Texas Bar se convirtió en un punto de encuentro para los estadounidenses que trabajaban en las plataformas de petróleo cercanas a las islas en ese momento.

Sin embargo, alrededor de una década después, las plataformas se reubicaron y las empresas se mudaron a otros lugares, lo que afectó negativamente las finanzas del negocio. Esto obligó a realizar ajustes y a prescindir de uno de los empleados.

A lo largo de los años, el bar ha sido escenario de muchas historias memorables. En 1979, el yate Algoma llegó a la isla con un importante alijo de hachís, lo que resultó en una huida espectacular de cuatro de los cinco detenidos. Uno de ellos, John T. Fisher, un actor estadounidense, se detuvo a tomar unas copas en el Bar Texas después de su fuga, una historia que se hizo famosa en su momento.

El bar Texas también alberga momentos románticos, como el día en que una pareja noruega, en un día inusual, decidió casarse dentro del bar, con una propuesta matrimonial inesperada que culminó en una botella de champán. La foto de ese momento especial todavía se exhibe en el bar.