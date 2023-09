Si las paredes hablaran no pararían

El pasado domingo, nada más comenzar a caer el sol, decidí salir de casa para sentarme a tomar algo de fresco en un banco de la alameda de Colón cuando de pronto, la plaza fue invadida por un grupo de adolescentes que comenzaron a jugar al fútbol a mi alrededor.

Como no tengo nada contra dicho deporte, ni contra ningún otro, dejé que en varias ocasiones el balón pasara silbando cerca de mí, y aunque en un par de ellas estuve a punto de recibir un balonazo en la cabeza no dije una palabra, hasta que los jugadores decidieron emplear la pared de la Parroquia de San Francisco de Asís como portería.

-¿Saben que este templo es único? –les pregunté.

De repente me vi rodeado por aquel equipo improvisado, que al unísono me lanzó todo un repertorio de gestos ceñudos, ademanes hostiles y miradas amenazadoras.

-Por favor, no me malinterpreten, no pretendo que dejen de jugar, sólo me gustaría hacerles comprender que estas paredes son mucho más valiosas de lo que aparentan.

Entonces todas las cabezas se volvieron para contemplar el templo en cuestión, y sus miradas pasaron de la amenaza a la incredulidad.

-Esta portada –que no portería– de piedra que tienen ante ustedes es el eslabón perdido entre el manierismo y el barroco, de modo que posee mucho del segundo sin llegar a serlo del todo, porque aún conserva bastante del primero, pero tras ella se esconden tesoros más impresionantes.

Nos acercamos a la placa metálica que narra la historia de la edificación y señalando la parte en la que habla de los murales «del artista grancanario Jesús Arencibia Gil» que adornan el interior volví a preguntarles:

-¿Alguna vez les han confundido con su mayor rival?

Ante el coro de respuestas negativas continué con mi explicación:

-Jamás ha habido ningún artista grancanario que se llamara Jesús Arencibia Gil, sino dos que se llamaban Jesús Arencibia y José Arencibia Gil respectivamente.

-¿Entonces por qué los pusieron juntos? –preguntó unos de los futbolistas– ¿para ahorrar espacio?

Sonrisas, risas, carcajadas de todos, incluso de quien escribe estas líneas.

-En realidad –respondí–, con Jesús Arencibia y José Arencibia sucede lo mismo que con Monet y Manet, todos los confunden, pero lo más grave no es eso, sino que en el interior haya murales de ambos y esta placa los señale como obras de un solo artista.

Una vez dentro del templo les señalé el mural que cubre el fondo de la capilla mayor, obra de José Arencibia Gil y a su lado el de la capilla del Niño Jesús Enfermero pintado por Jesús Arencibia.

Jamás ha habido ningún artista grancanario que se llamara Jesús Arencibia Gil, sino dos que se llamaban Jesús Arencibia y José Arencibia Gil respectivamente

El primero, un Gólgota en el que al pie del mal ladrón los soldados se reparten las ropas de Jesús y bajo el buen ladrón tan sólo hay mujeres acompañadas por el misterioso discípulo amado, demasiado parecido al san Juan que está retratado al otro extremo del muro… a buen entendedor pocas palabra bastan.

El segundo unos ángeles cantores y músicos que por su aspecto parecen pintados por otro isleño, aunque no grancanario, muy admirado por Jesús Arencibia, El Greco.

-¿Por qué eligieron a dos pintores para pintar dos murales cuando pudo haberlo hecho uno? –preguntó otro futbolista.

-Buena pregunta –volví a responder–, porque el más antiguo es el de Jesús Arencibia, quien no pintó el otro por ciertos malentendidos en la gestión del encargo, así que acabó haciéndolo su rival. De modo que, salvando las distancias, sucedió algo parecido a cuando Pier Soderini, regidor de la República de Florencia, decidió redecorar el Salón de los quinientos del Palazzo Vecchio, sede de su gobierno, con dos pinturas murales dedicadas a dos victorias militares de la república florentina. Con ese objetivo encargó La batalla de Anghiari a Leonardo da Vinci y la de Cascina a Miguel Ángel, y aquellos dos genios enfrentados compitieron por realizar el mejor mural.

-¿Y quién ganó?

-Eso es imposible de decir, porque no se conserva ninguno, pero al igual que Miguel Ángel, Jesús Arencibia no pintó lo que veía sino lo que sentía y como Leonardo, José Arencibia hizo todo lo contrario. Así que saquen ustedes la conclusión: ¿debemos reflejar lo que vemos o lo que sentimos? Tengo entendido que en la película Barbie se hace una reflexión parecida.

Entonces abandoné aquella parroquia dejando envueltos en la oscuridad a un grupo de jóvenes que seguramente no volverían a visitar aquellos murales, pero que al menos recordarían parte de lo que les había dicho cuando fueran a ver la película más taquillera del año hasta el momento.