Arenales, un barrio en erupción

Es la violencia que provoca el trapicheo, con continuas peleas y reyertas entre bandas rivales y los robos a punta de navaja que protagonizan algunos toxicómanos para garantizarse la dosis, la que ha convertido en explosiva la situación que se vive en este barrio en erupción, cuyos vecinos reclaman desde hace años una intervención que acabe con el problema en el que se ven envueltos, sólo por vivir en un campo minado.

El incendio ocurrido el pasado 3 de septiembre en un local okupado es el último de los al menos 40 incidentes graves ocurridos en la calle Molino de Viento en los que ha tenido que intervenir la policía en los últimos siete años. Aunque parezcan demasiado, para una sola calle forman sólo la punta del iceberg de la inseguridad de la zona, porque son únicamente los que han trascendido a la crónica de sucesos. Los vecinos aseguran que es raro el día en que no se produce al menos un incidente y cifran en un centenar las denuncias que interponen cada semana.

Según este listado de incidentes, el de Molino de Viento número 46 es el quinto incendio grave que se produce en la calle en cinco años. Los otros cuatro tuvieron lugar en una casa de okupas situada en el número 6. Tuvieron que producirse cuatro incendios para que el Ayuntamiento instara a Bankia a tirar el inmueble en ruinas. El resto de incidentes tienen que ver con reyertas entre bandas, incendio de contenedores y robos a personas o locales de la zona, además de la redada antidroga en un local en junio de 2022.

Entre los incidentes figuran también la detención de Eufemiano Fuentes, conocido como el autor del crimen del contenedor, que fue condenado por matar a una mujer venezolana, que luego fue descuartizada y lanzada a un depósito de basura. En abril de 2022 fue detenido por violencia machista contra su pareja y puesto en libertad sin cargos, tras retirar ella la denuncia.

Los vecinos aseguran que el local en el que se produjo la redada en 2022 sigue abierto y trapicheando con droga y señalan, con su número incluido, las otras narcocasas que hay en la calle.

«Si saben donde se vende la droga y quien la vende, a qué esperan para actuar», se pregunta una vecina que prefiere permanecer en el anonimato. C. Q., otra vecina que sólo da sus iniciales, señala que «los vecinos creen que la solución sería acabar con la prostitución y lo que trae, algo que sería muy fácil porque algunos locales están abiertos con licencias de sitios de masaje y hasta de talleres, pero el Ayuntamiento prefiere hacer la vista gorda.El problema no tiene nada que ver con las prostitutas, que son víctimas».

La alcaldesa Carolina Darias asegura que la Policía Local está actuando en coordinación con la Policía Nacional y el concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, habla de más de un millar de actuaciones de la guardia urbana en lo que va de año, actuaciones que, según los vecinos no han eliminado el problema, que se sigue recrudeciendo. Piden presencia permanente, intervenciones directas y el cierre de los locales donde se trapichea y se consume la droga.

«Si hubiese más presencia policial, pateando la calle y más multas a escándalos, más limpieza de la zona. En general debería haber más control de lo que la policía sabe perfectamente que está pasando», indica C. Q., que añade que la zona azul sólo ha traído más inseguridad, porque la gente no aparca.

Ángel, un vecino cuyo nombre es supuesto, está convencido, junto a otros residentes de que, detrás de la «falta de una actuación real de las administraciones», hay una estrategia para aburrirlos y echarlos del barrio, dado que hay muchas constructoras y promotoras al acecho para hincarle el diente a un inmenso pastel inmobilario que se está cociendo en pleno centro de la ciudad. De hecho, el barrio se ha ido renovando lentamente en los extremos de la zona de prostitución y la reforma no ha ido más rápida por la presencia de los prostíbulos y por la ordenanza municipal, que impide construir más de cuatro plantas. En cualquiera de los casos, cada vez que sale una casa a la venta en el barrio tarda menos de una semana en comprarse.

Rosa Delia Batista, agente de Era Inmobiliaria, sostiene que Arenales sigue siendo una zona en la que «sigue al alza la venta de casas. Se vende todo y rápido salvo que le pongan un precio muy alto. Si la casa está en precio, se vende en menos de un mes. Hace poco salió una propiedad a la venta y en menos de una semana recibimos cinco propuestas. Todas las propiedades que teníamos en Molino de Viento, las vendimos y el que la compra bien de precio, espera a que la zona se rehabilite».

Hay casas terreras que se han vendido por 35.000 euros, mientras que varias calles más allá de la zona conflictiva están saliendo por 90.000 euros o más. «Todo depende del estado en que esté la vivienda y de la calle en que esté. Lo que tengas a los lados es importante».

«Yo no me imaginé en la vida» se lamenta Ángel, «que acabaría aburrido de este barrio por temor a que te metan una puñalada por la noche. Nos han aburrido y muchos vecinos tenemos la sensación de que han conseguido lo que querían porque este es el gran pelotazo pendiente de Las Palmas de Gran Canaria».

Los vecinos denuncian, por ejemplo, la venta de un edificio entero ha sido vendido con sus inquilinos dentro, sobre los que pende una amenaza de desahucio. Hablan también las amenazas que está recibiendo una vecina mayor para que venda su casa.

Aniano Hernández : «Hay mucho capital interesado en rehabilitar inmuebles, no personas"»



El sociólogo y profesor del departamento de Psicología, Sociología y Trabajo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Aniano Hernández Guerra, considera que en Arenales están confluyendo, aunque de forma separada, los intereses inmobiliarios y el agravamiento de las adicciones.

«Son dos procesos confluyentes, pero independientes: el capital», afirma, «busca oportunidades para multiplicarse desaforadamente y más en el mercado caliente actual de esta ciudad. La rehabilitación de zonas urbanas deprimidas ha formado parte de la evolución de las ciudades, desde siempre». La escasez de suelo y de vivienda en la isla así como la fuerte demanda en una coyuntura de crecimiento económico, turístico y poblacional, añade, facilita que «se produzca este tipo de rehabilitación urbana, que implica desplazamientos de clases sociales bajas por parte de clases media-altas».

Por otro lado, sostiene, «está el aumento de las adicciones, las enfermedades mentales, las desigualdades, las brechas de rentas, laborales, de género, tecnológicas y de conocimiento general», todo un conjunto de factores que "hace emerger personas marginadas, precarias, débiles que, en muchos casos no tienen oportunidades de reconducir su vida porque no se dispone de un sistema institucional sólido dedicado a rehabilitar a estas personas. Las políticas públicas y las empresas privadas a través de intervenciones de responsabilidad social deberían implicarse más en los colectivos marginados. Es la paradoja del capitalismo avanzado: hay mucho interesado en rehabilitar inmuebles, pero muy poco en rehabilitar personas».

A su juicio, la transformación urbanística de Arenales es similar a la que se produjo con La Gran Manzana en Luis Doreste Silva, y a las que están teniendo lugar en Guanarteme y La Isleta.

«Son procesos urbanísticos que dirige el capital, pero en el que hay un acuerdo entre vendedores y compradores, con el visto bueno de la administración pública», apunta. En el caso de Arenales, considera, «se trata de un proceso que no ha sido tan rápido. Desde hace 15 años se está comprando, demoliendo, rehabilitando y construyendo, pero de forma lenta, porque el grueso de las casas antiguas, dedíquense a lo que se dediquen, permanece». Cree que "pasarán todavía muchos años para una rehabilitación completa de estas zonas de la ciudad, pero no cabe duda de que la actual presión del mercado inmobiliario provocará un mayor ritmo en la transformación".

Hernández no cree que las mujeres prostituidas «participen en el negocio de la droga. Me parece más bien que se trata de fenómenos independientes que confluyen en una zona deprimida de la ciudad. Una cuestión aparte a dilucidar es la función de las fuerzas de seguridad y de la justicia en este asunto, porque las narcocasas están ahí, los traficantes están ahí, los consumidores están ahí...Pero llevan estando ahí muchos años, las mismas personas y las mismas casas. No sé, los jueces, fiscales y policías tendrán algo que decir» sobre este asunto.

Advierte que cada vez se ve más mujeres prostituidas canarias y mas jóvenes, "quizá una respuesta ante la falta de oportunidades y ante un conjunto de desgracias que te pueden llevar a esa actividad para ganarte la vida".