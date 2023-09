La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado este jueves la aceptación de una subvención de 540.000 euros procedente del Gobierno de Canarias para el desarrollo del Plan Corresponsables que el Consistorio lleva a cabo a través de la concejalía de Educación con el servicio denominado ‘Actividades Socioculturales en su vertiente formativa no reglada de ocio y esparcimiento, cultural y deportiva para niños y niñas en los Centros Públicos de Educación Infantil’. Una ayuda con la que se cubre gran parte de la inversión municipal en estas acciones, un total de 560.000 euros.

Este programa del Ayuntamiento, que se enmarca en la iniciativa Ciudad Educadora, tiene como objetivo principal servir de ayuda a las familias para facilitar la conciliación de su vida laboral y familiar. Por un lado, este apoyo se desarrolla en colegios de educación infantil y primaria de la capital grancanaria a través del proyecto ‘Conciliando’, un servicio de ampliación de jornada en horario no escolar que se implementa tras finalizar el comedor en el que el Ayuntamiento invierte un total de 310.000 euros.

En palabras de la concejala de Educación, Nina Santana, “se trata de actividades de refuerzo escolar, lúdico-deportivas y de educación en valores que se realizan por un tiempo de tres horas después de que los niños y las niñas acaben de comer, favoreciendo, así, la conciliación familiar y laboral en horario no escolar dentro del propio colegio”.

58 grupos en 39 centros

Durante el año 2023, se ha atendido en el periodo de enero a mayo a un total de 58 grupos de niños y niñas de diferentes niveles de 39 centros capitalinos. De septiembre a diciembre de este año se mantiene la misma previsión.

El apoyo a las familias de Las Palmas de Gran Canaria también se desarrolla en periodos estivales y a lo largo de las vacaciones navideñas a través de los Campus de Verano y de Navidad ofreciendo el centro escolar como una alternativa segura, lúdica e integradora para la realización de diversas actividades que fomenten los valores de convivencia, respeto e igualdad entre el alumnado. En estos campus el Consistorio invierte 250.000 euros.

El Campus de Verano se lleva a cabo durante cuatro semanas del periodo vacacional de verano, mientras que el Campus de Navidad se desarrolla durante una semana de este tiempo de vacaciones. Ambos ofrecen actividades en horario de mañana para el alumnado de educación infantil y primaria en varios colegios públicos del municipio.

La subvención solicitada es de conformidad con la orden 814/2023 de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias para la convocatoria de una ayuda que contemple como gasto financiable aquellos que comprenden los costes de las “actividades de carácter lúdico-estival” y/o “actividades de ocio y tiempo libre y/o educación no formal, siempre que se desarrollen en horario no escolares, épocas no lectivas o época estival” que se ofrezcan como soluciones de conciliación para las familias.