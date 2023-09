Cuando Las Palmas era un pueblo

Ciertas casas, al igual que muchas personas, dan la sensación, nada más verlas, de haber conocido tiempos mejores; por eso, cuando paseo por la ciudad me gustar fijarme en las viviendas más antiguas, pero no en aquellas que conservan todo su esplendor, sino en las más decadentes, las ruinosas, las que visiblemente han ido a menos, y cuyas fachadas, puertas y ventanas no sólo han perdido su belleza sino su utilidad.

Por eso, mientras daba una vuelta por el paseo de san José, me fije en la vivienda que ocupa el número 64, que inmediatamente atrajo mi atención. Había algo particular en su fachada que me hipnotizaba, a pesar de tratarse de la típica vivienda de estilo canario. No sé si ver aquella casa encajonada entre viviendas modernas fue lo que me recordó a esa otra que en la película El cuarto mandamiento de Orson Welles también acaba rodeada de bloques de apartamentos en una urbe norteamericana, como símbolo de la decadencia de sus propietarios, los Amberson, una poderosa e influyente familia venida a menos. Por eso decidí llamar a un buen amigo, profundo conocedor de la historia de la ciudad, quien me contó que lo que tenía ante mí era la casa mayorazgo de los Pineda que antiguamente se erigía soberbia y desafiante en medio de sus terrenos, una vasta heredad que se extendía por toda la Vega de San José hasta las Tenerías, frente al cementerio y que incluso contaba con varios pozos. Por lo tanto, sus propietarios, los Pineda, eran una rica y poderosa familia de terratenientes y acuatenientes, que habían heredado de los Ponce de León aquel inmenso mayorazgo. -¿De dónde provenían los Pineda? –le pregunté. -El mayorazgo Pineda fue creado en el siglo XVI en la Hoya de Pineda en Gáldar, por Diego de Pineda, sobrino de Jerónimo de Pineda, un andaluz que acabó siendo Regidor Perpetuo del Cabildo. Diego de Pineda terminó casándose con María de Bethencourt, hija única del hidalgo de origen normando Maciot de Bethencourt y de la princesa galdense Tenesoya Vidina. Como consecuencia los Pineda son muy numerosos, hasta el punto de que sus descendientes se han extendido por todas las islas, figúrate que el abuelo de César Manrique era Pineda de segundo. Ante mí tenía la casa mayorazgo de los Pineda que antiguamente se erigía soberbia y desafiante en medio de sus terrenos, una vasta heredad que se extendía por toda la Vega de San José hasta las Tenerías Por lo tanto la casa que tenía ante mí era el último resquicio que quedaba de una inmensa heredad que abarcaba hasta donde se perdía la vista, actualmente interrumpida por todas las edificaciones horribles que ocultaban el otrora magnífico paisaje de la Vega de San José. El paso del tiempo, la sucesivas desamortizaciones del XIX, el crecimiento urbanístico, los repartos de herencias, todo había acabado empobreciendo a aquella rica familia a la vez que había convertido la Vega de San José y toda la ciudad en lo que actualmente es. Sic transit gloria mundi –exclamé– locución latina que significa: ‘así pasa la gloria del mundo’ como forma de señalar lo efímero de los éxitos. Ciertamente los laureles no son inmarcesibles, todo se marchita, y por eso las mansiones ruinosas nos dan una lección a los vivos, todo es vanidad de vanidades, pero confieso que me gustaría haber vivido en Las Palmas cuando la casa Pineda aún se levantaba solitaria y desafiante en medio de sus latifundios y la ciudad conservaba sus dos murallas, antes de que los higienistas como el doctor Juan de Padilla y compañía decidieran tirarlas abajo, me habría gustado conocer esta ciudad cuando el Hotel Santa Catalina y el cementerio de Las Palmas estaban fuera, muy lejos, de ella, y para llegar al segundo había que pasar por aquel laurel de Indias llamado el árbol del responso. Me encantaría volver a ver correr el barranco por el Guiniguada y pasar de Triana a Vegueta atravesando un puente, ya fuese de palo o de piedra. Maldigo las ciudades que crecen desaforadamente, sin orden ni concierto y acaban enterrando su idiosincrasia bajo toneladas de asfalto y hormigón, maldigo la especulación, el desarrollismo, la contaminación, los automóviles, es decir, todo lo que veo cuando aparto mi mirada de la triste fachada de la casa Pineda.