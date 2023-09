Más bueyes que carretas en la romería del barrio de Schamann

Más bueyes que carretas. La romería del barrio de Schamann en honor a la virgen de Los Dolores contó este sábado con cuatro ‘sobreros’ ya que solo se engalaron cuatro de las seis carretas que en un principio estaban preparadas para desfilar. Fue una de las anécdotas de la popular romería, que a punto estuvo de no salir este año por una lectura errónea sobre la nueva Ley de Bienestar Animal.

Los romeros tuvieron que esperar a las reses, que venían de Teror y Valsequillo, por lo que la romería se retraso casi una hora sobre el horario previsto, aunque no disgustó a los participantes, que disfrutaron de una espléndida tarde soleada desde el mirador de la calle Fernando Mesa y López, desde donde partió el cortejo, mientras se congregaba el público.

Listos para abrir el desfile romero estaban el rey de las fiestas de Ciudad Alta Sergio David Liria Ceballos, de 17 años, y la reina Evelyn Cruz Arbelo, de 18 años, con sus respectivas bandas. Ninguno del barrio de Schamann.

El joven, del barrio de La Feria, se llevó el pasado año Miss Simpatía, pero este año arrasó con los premios al llevarse no solo el primer premio de las fiestas de Schamann, sino también a la simpatía y a la fotogenía frente a cuatro compañeros. «Me divierto y conozco a mucha gente», contó Sergio, estudiante de FP Básica en el IES La Feria del Atlántico en la rama de Electricidad y Electrónica, sobre la razón que le lleva a presentarse a este tipo de concursos.

Mientras algunos vecinos disfrutaban del desfile, otros se organizaban para la confección de las alfombras de sal para la procesión de este domingo

Evelyn Cruz Arbelo, criada entre los barrios de Escaleritas y de Schamann, tiene rodaje en subirse al escenario desde pequeña. «Es un hobby que tenemos mi hermana y yo. Este año no se pudo presentar por la edad, pero me hizo ilusión que me viera ganar desde abajo», señaló. La joven se alzó con el premio entre once candidatas, pero sus aspiraciones no están tampoco en el modelaje sino en ser maestra de escuela. Sobre las fiestas del barrio de Schamann, alegó que «son las mejores de la ciudad». «Las he vivido desde pequeña, son muy acogedoras, tengo amigos y familiares en el barrio y vengo todos los años», comentó.

Junto a ellos, la primera Dama Senior Elena Santana Rodríguez, madre de dos hijas y abuela de cuatro nietas. «El pasado año fue la primera vez que me presenté en Schamann, pero no gané ningún premio, pero este año me llevé el de primera dama», señaló Elena con orgullo a sus 62 años.

La romería también congregó a Milagros del Pino y Laura Navarro, amigas, que desfilaron con dos ratoneros bodegueros andaluces vestidas de romeras. «Hace un año que las tengo, pero las pienso seguir trayendo muchos años más», apuntó Milagros ante los ladridos de una de las perras.

La mujer lleva dos años en el barrio y está muy contenta de vivir en él «Tengo una casa terrera mucho más grande que la que tenía y la gente es muy agradable. Mi hijo, con 14 años, se ha adaptado muy bien», explicaba sobre las ventajas de vivir en Schamann, mientras se colaba en el desfile.

«Al golpito», le decía el organizador del desfile a la primera carreta para que la marcha se ralentizará y tanto romeros como vecinos pudieran disfrutar del pasacalles. Y es que hubo más mirones que participantes en la popular romería de la fiesta de Nuestra Señora de Los Dolores, cuyo destino era la intersección entre Nuñez de Balboa y Pedro Infinito, donde les esperaba la virgen.

Imagen restaurada

La imagen, que ha pasado por una importante restauración a causa de la carcoma, esperaba a los romeros engalanada de flores blancas, mientras el bullicio de fiesta se hacia sentir en la plaza de Don Benito, preparada para la celebración de la Noche de Taifas que se había organizado en sustitución de la romería, que finalmente pudo celebrarse.

«La romería, las fiestas no se pueden perder. Yo soy animalista y estoy de acuerdo en que los animales tienen que estar cuidados y atendidos para poder desfilar», declaraba Aida Alonso. La mujer, que participaba con la carroza de la Asociación Barrio y Cultura y el grupo de teatro Omnibus, manifestó que lleva participando en las fiestas desde los años 60, cuando las verbenas, los cochitos y las tómbolas eran un hervidero de vecinos y el barrio se consolidaba como tal. «Hoy hay otras actividades, pero tiene que haber más para los niños porque ellos son los que nos relevarán. Si no empiezan a participar, si no se meten en esto, la fiesta se pierde», añadía Aida, que a sus 60 años disfrutó esta semana de una pelea de gallos que se incluyó en el programa. «Me jarté a bailar, rapeando y bailando hip-hop. Los chiquillos se reían de cómo bailaba la vieja», puntualizó.

Domingo Pérez Martín, uno de los primeros papagüevos del barrio, también acompañó vestido de romero a la carreta, llena de productos de primera necesidad que se donaron a la parroquia y que se entregarán a las familias más necesitadas. Al igual que las viandas del resto de las carretas, en las que hubo hasta dos cajas de papas.

Este domingo se celebrará la procesión en honor a la virgen de Los Dolores, que pasará por algunas calles engalanadas y alfombradas de sal y arena del desierto. Mientras algunos vecinos iban de romería, otros tantos se organizaban en Mariucha y Federico Viera para confeccionar los tapices.

La procesión será tras la eucaristía que se celebrará a las 18.00 horas y que será presidida por el Obispo auxiliar de Canarias Cristóbal Déniz Hernández. El grupo Sancocho será el encargado de poner música a la misa Sabandeña en honor a la virgen de Los Dolores.