La tercera edición de la LPA City Race 2023 volverá a recorrer los días 23 y 24 de septiembre diferentes puntos del municipio de Las Palmas de Gran Canaria. Distribuida en dos carreras de orientación, la prueba contará con la participación de corredores procedentes de Ucrania, Estonia, Noruega, Reino Unido y también españoles, tanto peninsulares como canarios, que tendrán la oportunidad de disfrutar y descubrir rincones realmente especiales de la capital, tanto en paisajes rurales (en el entorno del Campus de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria) como urbanos (en la zona de Triana-Vegueta).

Cada prueba cuenta con recorridos de diferente nivel de dificultad, desde la categoría familiar-promoción, para los que se inician por primera vez en este deporte, hasta las categorías competitivas en los diferentes grupos de edad (desde escolares a veteranos). El sábado 23 septiembre 2023 se celebrará la carrera mixta de distancia media (30-45 minutos de carrera); y el domingo 24 septiembre la carrera larga urbana, además de la Carrera de la Mujer (unos 45-70 minutos). Se correrá con mapas actualizados, en papel irrompible e impermeable y con pinza electrónica. Además, existe una modalidad de Orientación Accesible el día 24.

No se neutralizará el tráfico en la jornada del domingo

Ulises Ortiz, director técnico de la carrera, recuerda que estas pruebas habitualmente se celebran en entornos “boscosos, en la naturaleza, pero nosotros hemos querido acercarlo al entorno urbano para darlo a conocer”. En la prueba del domingo, que tiene un recorrido urbano, no se neutralizará el tráfico, por lo que “en esos cruces de carretera vamos neutralizar el tiempo, parar que no influya el tráfico rodado y las balizas paralizarán el crono para no penalizar a los corredores”.

La primera prueba comenzará a las 10.30 horas del sábado, con salida desde el Pabellón de Deportes de la ULPGC (a las 9.30 será la apertura de la oficina de la prueba y se procederá a la entrega de acreditaciones y dorsales. La segunda prueba partirá desde la Plaza de Santa Ana a la misma hora. La publicación de resultados y entrega de premios será a partir de las 13.30 horas en la misma salida.

La Carrera de la Mujer, que se celebrará el domingo, forma parte del programa Mujer y Deporte del Consejo Superior de Deportes y la Federación Española del Deporte de Orientación y contará con una clasificación específica y medallas a las tres primeras féminas clasificadas inscritas en la categoría Élite F.