Estamos acostumbrados a ver que la mayoría de quienes ascienden en la escala social se ven obligado a hacer ostentación de ello. Pareciera como sí necesitasen demostrar el hecho de que su nuevo estatus les proporciona la posibilidad de disfrutar de unos lujos que no están al alcance del resto. En el imaginario popular se les llama nuevos ricos, y se les atribuye el imperdonable defecto de utilizar sus riquezas aparatosamente, en contraposición a los viejos ricos, aquellas personas pertenecientes a familias de la aristocracia que habiendo disfrutado de la riqueza desde hace generaciones se les supone no necesitar hacer alarde de ella. Pero por muy bonito que esto resulte no siempre ha sido así.

Hubo una época en la que a los aristócratas no les bastaba con ser ricos sino que debían demostrarlo, y nuestra ciudad está repleta de edificaciones que lo atestiguan. Las Palmas cuenta con numerosos palacetes, mansiones, casones y caserones que pertenecieron –y en muchos casos aún siguen perteneciendo– a familias de la más rancia aristocracia, y sorprendentemente los apellidos de sus propietarios suelen ser casi siempre los mismos. La explicación es muy sencilla, en la mayoría de los casos, cuando el retoño de un aristócrata se marchaba de casa de sus padres tras casarse y formaba su propia familia tenía que erigir una vivienda a la altura de su ilustre apellido por aquello de ‘la nobleza obliga’. En la actualidad tanto los viejos como los nuevos ricos han abandonado esta bella costumbre que tan valiosas muestras arquitectónicas nos ha dejado y de ese modo, el chalé ha sustituido a la mansión. ¿Pero quién fue el último aristócrata que construyó un palacete? Es difícil saberlo, varios personajes se disputan el honor de ostentar dicho título, pero al menos sabemos a ciencia cierta quién erigió el último palacete romántico. La mansión en cuestión se encuentra en el número veinticuatro de la calle López Botas y es la típica edificación ecléctica de principios del siglo pasado, concebida siguiendo una arquitectura historicista de raigambre neoclásica. Pero como sucede en la mayoría de las ocasiones, lo más impresionante está en los detalles menos visibles, en este caso sus capiteles, tallados en un estilo de transición a medio camino entre el modernismo y el art déco. Cumplió un siglo el pasado año, pues data de 1922 y su arquitecto fue Rafael Massanet quien la construyó para Miguel Manrique de Lara y Massieu y su esposa Carmen del Castillo-Olivares y Fierro, cuyos respectivos escudos de armas adornan la fachada. Hasta allí me dirigí hace unos días y observando su fachada comprobé que entre ambos, en el piso inferior, sobre la puerta, figura, también en piedra, la cruz flordelisada de la orden de Calatrava. a la que evidentemente su propietario debió haber pertenecido. Tratando de recopilar algo de información llamé a un amigo que poco después me envió varias fotos de Miguel Manrique de Lara y Massieu ataviado con el pintoresco hábito de esa orden militar y religiosa fundada en Castilla en el siglo XII, pero aún más sorprendente fue saber que su ceremonia de ingreso se celebró aquí, en la Iglesia de San Agustín, doce años antes de ver acabado su palacete. El cortejo partió de casa de sus padres, la vecina casa Westerling, el actual Colegio de Abogados, para dentro del templo realizar la ceremonia de toma de hábito de este nuevo caballero, la última de este tipo celebrada en nuestra ciudad. Por lo tanto, Miguel Manrique de Lara y Massieu, tras convertirse en esposo de una Castillo-Olivares y ser nombrado caballero de la orden de Calatrava no podía habitar en cualquier sitio, y tan insigne morador mandó a construir un palacete a su medida, el que ahora contemplaba, el último en recibir el apelativo de romántico, a pesar de que hacía décadas que el último romántico se había suicidado en un cementerio, pero aún existían hidalgos en nuestra ciudad y los nobles se comportaban –o al menos lo intentaban– como tales. De sobra está señalar que quien escribe estas líneas suspira por aquel periodo de nuestra historia en que los ricos, en vez de especular demoliendo casas terreras para afear la ciudad construyendo horrendas torres de apartamentos con las que enriquecerse aún más, se gastaban el dinero en embellecerla edificando palacetes con estilo, algo que lamentablemente no posee la mayoría de los ricos de ahora, ya sean nuevos o viejos. Y quien no esté de acuerdo sólo tiene que darse un paseo por nuestras calles para comprobarlo.