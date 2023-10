La portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado-Taramona, ha calificado de «insoportable» para los proveedores municipales e «inasumible» para la ciudad que el Consistorio capitalino acumule, a 20 de septiembre de 2023, un total de 105.120.722,33 euros en facturas impagadas a sus proveedores de bienes y servicios.

La portavoz se refiere a la información ofrecida por el propio grupo de gobierno (PSOE, Podemos y NC) en virtud de una pregunta registrada por el PP en el pasado pleno de septiembre, en la que se solicitaba información relativa a las cantidades pendientes de pago en la denominada Cuenta 413, es decir, los gastos que no tienen aplicación presupuestaria.

«Ha sido ‘marca PSOE’ desde que llegaron a la Alcaldía incrementar el grueso de las facturas pendientes de abono, mientras el Ayuntamiento acumula un remanente de tesorería, de dinero en los bancos, por 359 millones de euros».

Delgado asegura que oír al concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, asegurar que se va a pagar, «genera un sentimiento a medio camino entre la incredulidad y la indignación, porque precisamente quienes llevan gobernando esta ciudad durante los últimos ocho años son los mismos, con el PSOE a la cabeza». La portavoz lamenta que los proveedores «estén soportando una situación inasumible mientras se les pide un ejercicio de fe».

Así, criticó que el Ayuntamiento presidido por Carolina Darias debe más de 33 millones de euros en facturas por servicios de Limpieza, que se corresponden con la deuda multimilonaria con FCC, la empresa que presta desde 2018 el servicio de Limpieza Mecanizada y Viaria de la ciudad en precario, al estar el contrato vencido, por lo que cobra con años de retraso.

“Cuando los ciudadanos se pregunten por qué la ciudad está manga por hombro en materia de limpieza deben recordar que a pesar de que ellos pagan puntualmente sus impuestos, quienes gestionan políticamente la ciudad no son tan escrupulosos a la hora de pagar las facturas de quienes limpian y baldean las calles, de quienes gestionan el ciclo integral del agua o quienes rebachean o asfaltan nuestras vías y calzadas”, concluye Delgado-Taramona.

En similar sentido se pronunció el portavoz de Coalición Canaria (CC), David Suárez, quien criticó que «las facturas pendientes de pago no han parado de crecer desde que el PSOE llegó al Gobierno de Las Palmas de Gran Canaria». «Por un lado, no se ejecutan los presupuestos y no se gasta el dinero que los ciudadanos destinan de sus impuestos a que las calles se barran o se asfalten las vías. Y por otro no se pagan las facturas a los proveedores municipales, es decir, a las empresas que prestan sus servicios. En esta ecuación socialista perdemos todos», advirtió Suárez.

"La izquierda", añadió, "se hace trampas al solitario y mientras asegura que el plazo medio de pago a proveedores es de apenas seis días en nuestro Ayuntamientovemos, una vez más cómo vemos como bate un nuevo récord en la cantidad de millones de euros que debe a las empresas de la ciudad en facturas que ni siquiera han sido reconocidas".