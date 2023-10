«Cuando me dijeron que me encargaba del restaurante comprendí que eso significaba que moriría aquí, en Gran Canaria». Y así ha sido. Toshihiko Sato, el alma del restaurante japonés Fuji de Las Palmas de Gran Canaria durante cuarenta años, falleció este viernes a los 81 años de edad en su domicilio particular tras luchar contra el cáncer y junto a sus seres más queridos. En 2016, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria le otorgó uno de los Premios al Turismo por su dedicación a difundir la comida nipona en las islas y ser uno de los primeros referentes en España. Anteriormente, en 2005 fue reconocido por la Academia de Gastronomía de Canarias.

Las palabras de Toshihiko Sato en 2018 a LA PROVINCIA solo las puede reconocer un hombre de fuertes convicciones y leal con los compromisos que adquiere. Y Sato, como así se le conocía desde que se popularizó el restaurante en la década de los 80, lo era. A mediados de los 60 se hizo cargo del restaurante fundado por su padrino Miyata en honor a su mujer fallecida, interesada en montar un establecimiento en la isla visto que la flota atunera nipona recalaba en el Puerto de La Luz para avituallarse. La muerte se lo impidió, pero la tradición japonesa de honrar a los muertos obró el milagro de abrir un restaurante de comida japonesa en Las Palmas de Gran Canaria que Toshihiko Sato supo encumbrar años más tarde a la élite de la cocina con su saber hacer tanto en los fogones como anfitrión en la sala. El Fuji fue uno de los primeros restaurantes de comida japonesa que se abrió en España cuando aún las relaciones entre ambos países no se había ni siquiera formalizado pese a la presencia importante de la flota atunera en Canarias. Y en unas décadas fue reconocido como un referente para conocer la comida tradicional y casera del país nipón dada la cantidad de compatriotas que se acercaban a sus puertas, en la calle Fernando Guanarteme. En 2016 el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria reconoció su labor y le otorgó uno de los Premios al Turismo Su único hijo, Guillermo, reconocía ayer que su padre «era muy, muy japonés» pese a llevar viviendo más de media vida en Gran Canaria y donde formó su familia, aunque hace unos años se nacionalizó español. «Era reservado, con una gran fortaleza física y mental, muy respetuoso con los demás y buena gente. Siempre se ha mantenido fiel a sus convicciones», destacaba sobre su personalidad. «No se ha quejado ni durante la enfermedad», añadía el hijo, que comentó que años atrás, cuando llevaba el restaurante, ya padeció la misma enfermedad, pero que se daba la quimioterapia y aparecía en el establecimiento para trabajar como si nada le pasara. Su único hijo Guillermo destacaba la fortaleza y fuertes convicciones de su padre que pese a llevar media vida en Canarias nunca dejó de ser un auténtico japonés Sato llegó con 25 años a Gran Canaria desde Bruselas, donde se había establecido para conocer la gastronomía europea. No sabía hablar español, pero accedió a la propuesta de su padrino atraído también por su afición a la ornitología y pensar que la isla sería un vergel si aquí existían «canarios». Un falso mito que comprobó nada más poner los pies en tierra y toparse con un territorio más árido. El fiasco no quebró su compromiso de trabajar en el establecimiento. Primero en los fogones y al poco tiempo en la sala con el fin de atraer a más público dado que el Fuji solo era conocido al inicio por los marineros japoneses que hacían escala en La Luz y la pequeña comunidad nipona que se instaló en la ciudad al amparo de los buques atuneros. Además de por los turistas que disfrutaban del sol y playa de Las Canteras durante la década de los setenta, cuando Las Palmas de Gran Canaria era el epicentro del turismo en la isla. Conquista a los canarios No sería hasta la década de los 80 cuando el Fuji comenzó a dejar huella entre los comensales canarios, atraídos por la comida asiática que se ofrecía en el local, que curiosamente tenía una reproducción de La ola de Kanagawa, del artista Hokusai y conocida internacionalmente como La Ola, a distinta escala colgada en sus paredes y realizada por Yukio Urano para el restaurante. Pero también por el buen trato de su anfitrión, el señor Sato. Su hijo Guillermo, ingeniero de telecomunicaciones y padre de tres niños, indicaba este viernes que su padre siempre «se mantuvo fiel a la comida casera y tradicional japonesa». A esos platos que forman parte de la raíz y la esencia de un lugar que solo los lugareños saben distinguir, de ahí que el establecimiento de Guanarteme estuviera siempre lleno de público nipón, pero también asiático. «Tenía una carta de más de cien platos de comida japonesa en donde había entrantes, arroces, pescados y carnes. Ningún otro local japonés tenía la variedad de platos tradicionales que él ofrecía con productos de primera calidad», dice orgulloso su hijo ante tanto sucedáneo que se comenzó a ofrecer con la proliferación de locales de comida asiática en la isla y el fomento del sushi como plato exprés. En 2007, Sato traspasó el restaurante a uno de sus empleados y decidió descansar y atender a su familia, aunque le costó, según su hijo, «abandonar el local de Guanarteme» que con tanto sacrificio había encumbrado a la élite de la gastronomía de Canarias. En 2018, LA PROVINCIA reconoció su profesionalidad con uno de los premios que otorga a la restauración y a sus profesionales. Sus restos mortales están en el tanatorio de San Miguel para que familiares, amigos, clientes y profesionales que con él trabajaron puedan despedirse de él. Sus restos serán incinerados, aunque su hijo aún no ha decidido donde descansarán eternamente. Si en Japón o en Gran Canaria.