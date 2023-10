El claqué pisa fuerte en San Telmo

Desde las gafas de carey que lanzó a la fama la estrella de rock Buddy Holly hasta un puñado de valientes que se atrevieron a bailar claqué a pleno sol con el termómetro marcando los 34 grados, pasando por una cata de vinos o una cuentacuentos, estas fueron algunas de las numerosas actividades que acogió este sábado el parque de San Telmo, con el VI Big Bang Vintage, en Las Palmas de Gran Canaria, y su recorrido por la cultura del rock.

Había que tener muchas ganas para lanzarse a bailar claqué en pleno solajero, con el termómetro disparado, pero lo que en principio se auguraba como una mala idea se convirtió en un auténtico jolgorio que supo a poco.

La magia del claqué, ese insólito baile que transmuta los pies e instrumento de percusión, animó a decenas de personas a hacer sus pinitos en el taller impartido en el parque de San Telmo por Claqué Canarias, en una de las decenas de actividades organizadas con motivo de la celebración de la VI Big Bang Vintage, que este año llegó hasta los años 70 en su recorrido por la música del siglo XX. Eso sí, los aprendices tuvieron la prudencia de mantenerse a la sombra, la zona más preciada de todo el parque.

Los artífices de tan divertida jornada fueron el bailarín Juan León y su grupo de alumnos, que hicieron las delicias de los asistentes y les contagiaron su pasión por el claqué. Eran asistentes de todas las edades, desde los cuatro años en adelante, que gozaron con la clase práctica y disfrutaron con el arte hecho baile. Y es que no hay como mover el esqueleto para que la alegría se dispare.

Aunque es inevitable asociar el claqué con aquellos bailes de Broadway y las películas de Gene Kelly, Fred Astaire y Ginger Rogers, Juan León recuerda que el claqué ha evolucionado con el paso del tiempo y en la actualidad se ha convertido en una de las danzas urbanas más de moda en Estados Unidos, donde se ha fusionado con ritmos más modernos como el funk o el hip-hop. Un ejemplo de ello, recuerda, es el bailarín y coreógrafo americano Savion Glover, que hace maravillas con el claqué. Tanausú, uno de los alumnos que ha aprendido con Juan León, compara el tap dance con el flamenco. «La única diferencia es que el flamenco es un baile más de tierra y el claqué es más de aire», indica.

Juan León, bailarín profesional y profesor de danzas urbanas y danza contemporánea, aprendió claqué hace unos años de la mano de Paco, un maestro en el arte del zapateado. «Lo busqué por todos lados hasta que conseguí que me diera clase de claqué y así fue como empecé, aunque yo soy más bailarín de danzas contemporáneas y urbanas. El claqué siempre ha sido un hobby», comenta.

Fueron sus alumnos los responsables de que comenzara a dar clases de claqué. «Estoy supercontento porque ha sido un grupo improvisado. Se formó antes de la pandemia y se ha mantenido hasta ahora», señala León, cuya academia Claqué Canarias es la única que enseña tap dance en Las Palmas de Gran Canaria. Para aprender a bailar, afirma, «solo hacen falta ganas». Al principio, ni siquiera se necesitan los zapatos

San Telmo atestado

Conforme avanzaba el día, el parque de San Telmo se atestaba de gente atraída por las actividades, los puestos de los mercadillos y las delicias que ofrecían los food tracks.

Entre los puestos llamaban la atención los espectaculares modelos de gafas de La Óptica Vintage, con el modelo de American Optical que lanzó a la fama Marilyn Monroe o las Persol de Steve Mcqueen.

Marina Doña trasladó desde la Óptica Santa Brígida hasta el puesto del mercadillo de San Telmo la cápsula vintage que tiene en su tienda. Entre ellas estaban algunas de las joyas que conforman la colección que inició en los años 90 del siglo pasado.

«Tenemos el modelo de carey que usaba Buddy Holly; el modelo de Persol, las que llevaba Steve Mcqueen, que vendimos una y la otra la tenemos en nuestra colección, y luego tenemos otra de la misma colección de Elvis Presley, con ese estilo macizo de metal marcado, de la marca Neo Style, aunque ese sí que no lo vendemos», sostiene Doña, quien acaba de conseguir un lote de gafas vintage, tras el cierre de un museo de óptica en Holanda.

«Hemos conseguido gafas de carey auténtico, que son del 73, y que ya no se fabrican, por suerte para las tortugas. Una parte es para nuestra colección y la otra, la ponemos en venta. Es otra manera de vivir la óptica desde la moda», explica.

Destaca que «hay mucha demanda» por estos objetos. Hay gente que busca la calidad y el diseño y como no nos volvemos locos con los precios, pues compran, porque la idea es que estén al alcance de la gente. Tenemos gafas de 45 a 65 euros que en Internet no baja ninguna de 100 euros», asegura Doña, quien considera un error «comprar una gafa de segunda mano. Hay gente que lo hace y me parece perfecto, pero es mejor optar por este tipo de producto, pero nuevo. Y es una gafa única. Hay una posibilidad muy remota de encontrar las gafas que tiene esta óptica en otro lado», sostiene.

Tras la presentación de los libros From Me to You, de Jorge Fonte y La primera piedra del rock canario, de Rafa Izquierdo, llegaron los conciertos con PVC-Pon Vino Cabrón, Malabrava, Los Chill y Palooka 5. También actuó el show burlesque Chiqui Love y hubo varias sesiones de discos vinilo con Los pinchadiscos del pantano.

El festival prosigue hoy con un taller de baile de swing, con Wayamanía y conciertos, desde la una de tarde, con Le Dancing Pepa Swing Band, The Champions y Salta! Tequila.