Una familia del Risco reclama su casa siete años después de ser expropiada

Mercedes Peña Martín y Bernardo Rodríguez Santana, un matrimonio que residía en el Risco de San Nicolás, fueron obligados hace siete años a abandonar su casa, tras expropiarla el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para culminar el acceso rodado al barrio por la parte superior, por el que el barrio espera desde hace más de 30 años.

El Ayuntamiento se comprometió, tal y como figura en el convenio de expropiación firmado, a construirles un nuevo hogar unos 500 metros más allá de su antigua residencia en un plazo de diez meses. Peña y Rodríguez tuvieron que ser realojados en alquiler, entre otras cosas porque las obras del vial estaban afectando al inmueble, pero siete años después, siguen esperando por su nueva casa, cuya construcción se inició en 2021, pero se encuentra paralizada desde hace má de un año.

El Ayuntamiento tuvo primero que desalojar a un vecino que ocupó parte del solar. Después la obra se paralizó de manera definitiva porque durante las excavaciones para hacer los cimientos, el suelo cedió y tuvieron que apuntalar una casa colindante.

«Cuando se hicieron las catas», manifestó en febrero pasado en un pleno el entonces concejal de Urbanismo Javier Doreste, «nos encontramos con que el suelo no estaba en las condiciones óptimas para construir la vivienda».

Hace algo más de un año estos ciudadanos reclamaron al Ayuntamiento que en lugar de una nueva casa les indemnizase con dinero para comprarse una casa con la que poder estabilizar sus vidas próximas ya a la jubilación. Reclamaron 200.000 euros, una cantidad que a los técnicos de Urbanismo les pareció excesiva, dado que cifraron el justiprecio de la expropiación en unos 140.000 euros y les instaron a ir a los tribunales.

Indignación

La impotencia y la indignación de esta familia es tan grande, ante la demora que les impide normalizar sus vidas, que han denunciado su caso en el Diputado del Común y están dispuestos a ir iniciar un pleito judicial por vulneración de sus derechos.

No entienden que le regateen 60.000 euros, cuando al mismo tiempo se negocian compensaciones millonarias con grandes propietarios. Mientras tanto, el Ayuntamiento les está pagando con dinero público un alquiler mensual de 600 euros, una cantidad que ya supera los 40.000 euros.

El convenio por el que el Ayuntamiento se comprometía a construirle una casa se ha vuelto papel mojado y el antiguo hogar de Peña y Rodríguez sigue en pie porque el consistorio no lo puede tirar abajo hasta que le entregue a cambio la nueva vivienda. Ese incumplimiento impide a su vez cerrar el anillo viario de San Nicolás y solucionar el grave problema de conectividad que afecta a los vecinos que viven en la parte alta del barrio, a cuyas viviendas no pueden acceder o al menos acercarse los vehículos de emergencia.

De hecho, esa fue la razón de la expropiación de la vivienda, cerrar el anillo que se inició hace más de 20 años y que aún sigue inconcluso. «Se trata», subraya Peña, «de un acceso de primera necesidad para el barrio, pero los vecinos les importamos muy poco a los anteriores gobernantes y a los actuales.

El Plan Especial que han aprobado no sirve para nada si no atienden las necesidades más urgentes del barrio, como es la circulación de los vehículos de emergencia. Con el incumplimiento del convenio no solo me están causando un trastorno a mí sino a todo el barrio».

Mercedes Peña y Bernardo Rodríguez solicitaron una reunión con Carolina Darias, con la esperanza de que la nueva alcaldesa les buscara una solución al sinvivir que padecen desde hace años. Pero el secretario de Darias les respondió que la regidora no los podía recibir porque no tiene tiempo para atender a todos los ciudadanos. «Nos dijo que la alcaldesa está juntando los problemas por zonas y que ya visitará el barrio cuando pueda», relata.

«Pero es que yo no vengo, le dije, porque se me ha roto una tubería; es que mi problema me lo ha generado el Ayuntamiento. Es la corporación la que me ha dejado sin casa y solo estoy pidiendo una cita para que se solucione ese incumplimiento del convenio y reclamar un derecho fundamental, que es mi vivienda. Estoy segura de que si en vez de identificarme como vecina del Risco hubiese puesto empresario de Vegueta, seguro que la alcaldesa me habría buscado un hueco. Ya sé que les importa poco que tengamos o no vivienda, pero como mínimo deberían contestar a unos vecinos que han sido afectados por el incumplimiento de un convenio que han firmado ellos», exclama indignada Peña.

Damnificados

«Uno está a expensas», añade su marido, «de que quiera recibirnos el servidor público y al final, nosotros los damnificados somos los no escuchados, los excluidos y los no atendidos por el Ayuntamiento, sea el gobierno que sea».

A día de hoy, añaden, «ni se nos ha llamado ni se nos ha derivado a ningún otro servicio y siguen sin contestarnos nuestro correo». Ha sido la negativa a recibirlos lo que ha colmado su paciencia.

Se quejan de que el Ayuntamiento en ningún momento les ha informado qué es lo que ocurre con la construcción de su vivienda. «Lo único que nos dijeron es que había problemas con un vecino al que la obra dañó parte de su vivienda. Según nos ha dicho una vecina, un okupa levantó un cuarto de mampostería en el solar donde estaban construyendo mi casa y parece que los obreros se fueron porque les tiraban piedras y que el Ayuntamiento ha ganado el juicio. Se supone que ahora tienen que hacer una nueva adjudicación para retomar la obra, pero nadie en el Ayuntamiento me ha dicho si la van a hacer o no». Rodríguez añade que también les ha llegado que el presupuesto que presentó el contratista de la obra en su día no se ajusta a los precios del mercado por la demora que sufre.

Peña atribuye la negativa de la alcaldesa a recibirla a, «un virus que furula por el Ayuntamiento desde hace años», al que denomina «Ni Puto Caso al Ciudadano de Barrio (NPC-CB) y los políticos corporativos son contagiados nada más llegar a su cargo. La distancia que debe mantener la alcaldesa», advierte, «no es con el ciudadano sino con la soberbia corporativa».

A su juicio, la regidora necesita una «vacuna de humildad», al tiempo que le recomienda que haga a su «séquito» una «PCRC, una Prueba contra la Falta de Respeto al Ciudadano. La alcaldesa no puede querer aislar nuestros derechos, tapándonos la boca con mascarillas que cierran toda comunicación con ella y la corporación que dirige. Lo que debe hacer es vacunarse, y también su secretario, al que alguien debe decirle que debe actuar como cortafuego y no como lanzallamas».

Mercedes Peña critica además el «gran abandono que sufre el barrio, lleno de basura por todos lados» y rechaza que la guagua no puede llegar desde hace años a sus paradas habituales por el cierre de la carretera, debido a la paralización de las obras del mirador de la Punta de Diamante. En su opinión, el Plan Especial «no va a resolver nada porque el Risco se está viniendo abajo».