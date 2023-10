Barranco de Guiniguada: la naturaleza también habla

Este año ha sido particularmente abundante en publicaciones en relación con el barranco de Guiniguada, y concretamente en las actuaciones en el tramo final y desembocadura. Venimos oyendo ideas de entendidos en la materia sobre qué actuaciones son las que hay que hacer, de la renaturalización del lugar, del agua que baja y del agua que sube, incluso del cambio climático y lo que debemos tener en cuenta con la marea y con el oleaje.

Se piden intervenciones «valientes», con «ambición», que se abra el barranco, se rompan las bóvedas existentes y se vuelva a la situación originaria natural. Se da por hecho en lo prescindible que resulta ahora la vía GC-110 en su tramo bajo sobre el barranco, cuando los informes técnicos de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias aconsejan un estudio profundo de la solución final, proponiendo dejar al menos una vía urbana de baja velocidad compatible con un espacio peatonal.

En un mundo ideal lo que querríamos todos es que contáramos en la ciudad con cursos de agua permanentes y riberas verdes de esparcimiento. Queremos que la naturaleza se ordene a nuestro capricho después de hacer lo que nos ha parecido, y esto no funciona así. Hay ocasiones que no podemos volver atrás y este caso es un ejemplo. Al menos no tan atrás.

Nos olvidamos ahora del objeto de las obras de encauzamiento y cubrición del barranco de Guiniguada. Tiene dos objetivos: crear una plataforma para circulación de vehículos y acceso al centro y el segundo, y más importante, evitar las inundaciones en la parte baja de la ciudad.

No hace falte irnos a los registros pluviométricos históricos. Basta echar mano de hemeroteca para ver las avenidas de los años 20, de los años 40 y los años 50. Se han producido distintos desbordamientos con inundaciones en los barrios de Vegueta y Triana, causando grandes desperfectos en el puente de Palo.

En enero de 1950, tras varios años de sequía, se dieron temporales intensos de lluvia en la isla que provocaron el aislamiento por carretera de las poblaciones de Mogán, Teror, Artenara, Firgas, Fontanales, Valsequillo, Moya por Guía y Tenteniguada. Estos sucesos fueron publicados por la prensa local y nacional y en el NO-DO.

Para el diseño y proyecto de las obras de cubrición del barranco fue necesario realizar diversos estudios especializados entre los años 1971 y 1975 por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex) del Ministerio de Fomento, debido a la complejidad hidráulica del encaje de la solución en el tramo de barranco cubierto, y más concretamente en la parte baja donde actuaban las sobreelevaciones del nivel de mar con las mareas.

Fueron realizados diversos ensayos a escala reducida de las obras de canalización y cubrición del Barranco. Se formularon modelos y se ensayó tanto en modelos hidráulicos como otros modelos de analogía eléctrica para el estudio de infiltraciones. Asimismo, en los últimos años de estudios, se redactaron varios informes sobre los problemas y sobre los depósitos de retención de acarreos.

La solución hidráulica y su funcionamiento es a sección llena en su tramo inferior, es decir, a presión, afectado con el efecto de las mareas y las sobreelevaciones de los posibles temporales. No podemos olvidar que los estudios hidrológicos realizados para el estudio de avenidas en aquellos años de la década de los 60 contaban con una serie histórica de registros pluviómetros quizás algo corta.

A la vista de la foto en la parte inferior de esta página, en la que se aprecian las cotas de bóvedas y de las calles adyacentes y con el funcionamiento hidráulico de diseño, se puede entender qué desastre supondría la apertura de estas canalizaciones.

Los dimensionamientos hidráulicos se realizan en base a estos cálculos estadísticos de probabilidad, que serán más fiables cuanto mayor sea el registro histórico para la determinación de los caudales de avenida de acuerdo con su probabilidad de ocurrencia. No hay que olvidar tampoco en las modificaciones y alteraciones que se han realizado de forma histórica en este barranco, de 6.500 hectáreas de superficie, de cota máxima 1.891 metros y de una pendiente media del 36%. Ya tenemos más que constancia de los temporales ocurridos durante el pasado siglo, y sus efectos en el barranco del Guiniguada con daños por inundaciones en los barrios de Vegueta y Triana.

Por otro lado, el miércoles 27 de septiembre de 2023 se publicó el Decreto 371/2023, de 18 de septiembre, por el que se aprueba definitivamente el Plan Especial de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria, Segundo Ciclo. En el mismo, la zona de desembocadura del Barranco del Guiniguada se considera como ARPSI costera (área con riesgo potencial significativo de inundación), y codificada como ES120_ARPSI_002 Las Palmas (Ciudad del Mar). Evidentemente esto exige un estudio específico de esta ARPSI con las avenidas del barranco y con cualquier actuación que se pudiera plantear que afectara al funcionamiento hidráulico. En esta cuestión, el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Las Palmas se ha pronunciado en que se deben recalcular los ARPSIS de Canarias porque las hipótesis de cálculo no se ajustan correctamente a nuestras costas. Por lo que aconsejamos su estudio actualizado.

Otra consideración técnica más. En relación con el cierre definitivo de la GC-110 en su tramo bajo, debiera tratarse con la mayor prudencia y con el mejor criterio técnico, ya que circulan miles de vehículos diariamente. Es necesario el estudio de movilidad y la modelización de las distintas alternativas. No sólo es una vía que da un servicio a la ciudadanía y vecinos del entorno, podría darse la circunstancia de ser necesaria para distintas situaciones de emergencia, fallo o mantenimiento de las distintas infraestructuras de viaductos y túneles.

No puede entenderse un concurso de ideas en estas condiciones en las que olvidamos lo que tiene que decir la naturaleza. Si nos guiamos por la historia reciente, la naturaleza siempre dirá su última palabra.

Entendemos que previo a cualquier concurso técnico o decisión de solución se deberá plantear el estudio actualizado e integral de alternativas técnicas, en las que se considere el funcionamiento hidráulico, el área de inundación costera (ARPSI) y las soluciones al tráfico. De no ser así supondría un grave riesgo humano y económico.

La ambición humana no podrá sobrepasar a lo que nos dicte la madre naturaleza, y es labor de los técnicos estudiar esas posibles sostenibles compatibles con el medio y con la seguridad y bienestar de la colectividad.