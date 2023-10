La Naval pone a remojo a los políticos

Si el chapuzón del ministro de Turismo Fraga Iribarne y el embajador de Estados Unidos Angier Biddle Duke en Palomares marcó historia el 7 de marzo de 1966, no han sido menos, aunque salvando las distancias, los de las fiestas de La Naval. Políticos canarios de todo pelaje se han dado el remojón para mantener la popularidad entre los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria les gustará o no entrar en el agua a horas nocturnas. Ninguno de ellos, sin embargo, ha superado el clásico bañador que se enfundó el ministro español para confirmar que no había bomba nuclear en el mar tras un accidente aéreo de dos cazas norteamericanos.

Este viernes, se celebrará una nueva edición y la comisión de fiestas de La Naval, que encabeza Paco Medina, ya ha enviado las misivas a la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria Carolina Darias, encargada de tirar el volador desde la sede del Club Victoria; los concejales del grupo de gobierno Inmaculada Medina, Adrián Santana, Héctor Alemán y Enma Martínez; las consejeras del Cabildo grancanario Olaia Morán e Isabel Mena; el alcalde de La Aldea Víctor Juan Hernández; el presidente de la comisión de fiestas de El Pilar Simón Urbano; el presidente del Club Victoria Juan Ortega Machín; la diputada nacional por el PP Jimena Delgado y su homóloga en el parlamento canario Rosa Viera. La murga Los Melindrosos será la encargada de amenizar la fiesta y de cantar en tono de humor a la concurrencia por qué se les concede tal honor a los mencionados, que se suman a una larga lista de políticos y de personajes de la sociedad canaria que desde mediados de los 70 del pasado siglo han sido invitados al remojón. El acto se orquestó durante la época en que Manolo García, promotor del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, fue miembro de la comisión de fiestas de La Naval, que conmemoran la defensa de los ciudadanos de la urbe de la piratería inglesa en 1595. El presidente de la comisión de fiestas Paco Medina recordó que se venía de este modo «a recordar a los antiguos romeros que llegaban desde distintos municipios de la isla al Puerto y que al llegar a la playa se refrescaban para después continuar hasta la iglesia de La Luz». Invitación a Alfonso Guerra No será, sin embargo, hasta la década de los 80 y 90 cuando el acto se popularizó. Por el agua, pasaron por aquella época los alcaldes de la ciudad José Vicente León «tal y como iba vestido, con camisa y pantalón» y su homónimo Antonio Betancor, que lo hizo en 1991 de la mano del vicepresidente del Gobierno Manuel Hermoso. La crónica mordaz de la época se preguntaba cómo los ultrachichas habrían aceptado «este chapuzón de Hermoso fuera de las Teresitas». No solo se han mojado políticos, también han sido invitados presidentes del Puerto, humoristas, periodistas y hasta párrocos de la iglesia de La Luz En 1993, la comisión de fiestas se vino tan arriba que invitaron hasta el mismísimo vicepresidente del Gobierno español Alfonso Guerra como «chapucero de honor» y a Dimas Martín, entonces senador electo por Lanzarote. En su sustitución se tiraron dos concejales del propio Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria Óscar Gutiérrez «por el récord de no haber logrado regar los jardines públicos de la ciudad» y Rafael Molina Petit «por conseguir que las calles de la ciudad estén patas arriba por las obras». La invitación ha sido aceptada por presidentes del Gobierno de Canarias como Paulino Rivero, que no dudó en bañarse en bermudas y con una camiseta en 2007; lo mismo hizo Lorenzo Olarte en 1998 y Adán Martín en 2005, más discretos en traje de calle. Y por ministros como Jerónimo Saavedra en 1995. También por los alcaldes de uno y otro signo político que han gobernado la ciudad en los últimos años como los populares José Manuel Soria, Pepa Luzardo y Juan José Cardona y el socialista Augusto Hidalgo, aunque la mayoría lo ha hecho en el primer año de mandato y luego han delegado en los sucesivos chapuzones en sus tenientes alcaldes. Así como concejales del grupo de gobierno y los que han estado en la oposición como Nardy Barrios y Francis Candil. Periodistas y humoristas Fuera de la política, se han mojado, el que fuera presidente de la Autoridad Portuaria Javier Simón Pérez; el párroco de La Luz Simón Pérez y el coronel del Ejército de Artillería Antiaéreo José Miguel Salvador. También personajes públicos conocidos como el presidente de la Unión Deportiva Miguel Ángel Ramírez; el entrenador Juanito Rodríguez; los humoristas Manolo Viera y Dani Calero; el director de La Provincia Antonio Cacereño y el presentador de TVE Canarias Roberto Herrera; entre otros. El tirón popular del acto fue aprovechado por vecinos de La Isleta para manifestarse contra la droga y por Ben Magec para denunciar las prospecciones petrolíferas frente a la costa canaria En 1995, tras el chapuzón, el consejero de Sanidad del Gobierno de canarias Julio Bonis se encontró con un grupo de manifestantes de La Isleta que protestaban contra la droga y en 2014 activistas de Ben Magec aprovecharon el acto para mostrar su desacuerdo con las prospecciones petrolíferas cerca de la costa canaria. Salvador Sagaseta, periodista de La Provincia en 1990, fue uno de los personajes que rechazó la invitación. En su sarcástica crónica diaria en el periódico justificó su negativa por ser «un invento socialista para popularizar a sus alcaldes y concejales» y que él no necesitaba el chapuzón «porque los periodistas no andamos mendigando el voto fácil. Salimos todos los días en el periódico». Y remataba su discurso diciendo que «si tiramos al mar concejales y políticos las aguas se contaminan». Para la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria Carolina Darias no será su primer chapuzón. Ya se mojó en 2010 como delegada del Gobierno en Canarias.