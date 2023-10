Las Palmas de Gran Canaria busca soluciones al ruido con Santiago de Compostela como ejemplo

A pesar de los kilómetros de distancia, Santiago de Compostela y Las Palmas de Gran Canaria estuvieron más cerca que nunca en la noche de este lunes. La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria organizó un coloquio para crear puentes de mejora en los que Vegueta pueda tomar ejemplo de otras ciudades españolas. En este caso, la capital gallega, que experimenta una masificación similar a la del barrio histórico palmense. En sus calles fluyen los peregrinos del camino de Santiago, turistas y estudiantes, una situación que ha desplazado a los residentes habituales fuera del casco histórico. Sobre todo, por el ruido, uno de los principales problemas de convivencia entre vecinos, visitantes y empresarios.

José Manuel García Iglesias, catedrático emérito de Historia del Arte de la Universidad de Santiago de Compostela definió el caso como «crítico». «Santiago recibe más turistas por habitantes que Barcelona o Palma de Mallorca», reflejó. García destacó que una buena administración es esencial para que lo que se puede considerar un «éxito» de llegada de turistas siga siéndolo, sin llegar a desnaturalizar la ciudad para el local. «En el mes de agosto nos encontramos que es una ciudad que no tiene nada que ver con nosotros porque no nos reconocemos en ella», lamentó.

Por ello, se avaló como fiel partidario de la tasa turística -aún sin implantar en la comunidad autónoma norteña- pero que calcula que podría otorgar tres millones de euros para invertir en solventar las molestias del turismo masificado.

Un equilibrio

El exdirector de la Escuela de Arquitectura Enrique Solana aseguró que frente al ruido no hay una «solución mágica sino de encuentro». La respuesta al problema no pasa por remedios drásticos, ya que todos los sectores que terminan influyendo en el ruido son, a su vez, esenciales para la supervivencia de los cascos históricos. «Si no hay un proceso económico los cascos se seguirán deteriorando», expuso. Solana añadió que la rehabilitación de edificios históricos no puede ser tarea exclusiva de las administraciones públicas: «Como no se sabía qué hacer en un edificio se convertía en centro cultural y cuando había muchos, en una oficina».

Los coches salieron de las calles de Vegueta para, más tarde, ser tomadas por las terrazas, que producen más ruido, un ejemplo que expuso para demostrar que algunas medidas que pretenden avanzar en la conservación, también tienen secuelas. En este panorama, Solana propuso como única solución una mesa transversal en la que todos los agentes implicados, es decir, vecinos, empresarios y la administración pública debatan para conseguir el equilibrio entre el ocio, la explotación económica y el descanso.

El ingeniero de Caminos y autor de una tesis doctoral sobre el ruido en los centros históricos, Ángel Pinedo coincidió en la propuesta de Solana como la vía para resolver un conflicto que afecta principalmente a Triana. «En 25 años ha vivido un proceso de gentrificación que ha conseguido que los residentes salgan y pongan la vivienda en alquiler vacacional», comentó.

Pinedo explicó que la normativa de ruidos en Triana es más restrictiva que la Ley del Ruido. En una medición realizada para su tesis concluyó que durante 15 horas al día los residentes están expuestos a decibelios superiores a los permitidos. «Con la ley en la mano no se están cumpliendo los niveles», resumió.

Pinedo, en presencia de los vecinos de Vegueta, aseguró que esta zona aún no vive una presión sonora tan intensa como en el vecino barrio, por lo que pueden tomar ejemplo para evitar que ocurra lo mismo.