Guanarteme vence al calor con una paella popular en las fiestas del Pilar

El intenso calor no cambió los planes de los vecinos y palmenses que disfrutaron del día grande de las fiestas de Guanarteme. Con abanico en mano, gafas de sol y ropa bien fresquita los fiesteros asistieron con la misma ilusión que otros años. Aunque no sin quejarse del solajero que rajaba hasta las piedras. Después de una prolongada ola de calor, muchos ya lo asumían con actitud de mártir. Otros, no perdían la oportunidad para hacer uso de la memoria y lamentar que es el primer año que hace «tanto calor», porque por estas fechas en las fiestas del Pilar siempre parece que el verano quiere alargarse un poco más, aunque, en este caso, parecía un día cualquiera de agosto.

La protagonista de la jornada fue la paella, la cola para adquirir un plato era igual de larga que los colmillos de los asistentes al ver el desfile de comida. Por 2,5 euros los fiesteros salían con un plato a rebosar del arroz típico valenciano, que en esta edición había de tres tipos: marisco, carne y mixta. Para todos los gustos y todos los paladares. Fueron ocho paelleras, una más que el año pasado porque la última vez se quedaron cortos, y en esta ocasión fueron precavidos. El presidente de la comisión de fiestas, Simón Alejandro, detalló que se preparó comida para 1.500 personas. «Lo único que nos ha matado es el calor, hemos tenido lluvia y todo, pero este calor nunca, pero la gente no ha fallado», aseguró. Porque de resto las fiestas han tenido una gran acogida, Alejandro recordó que el pasado miércoles la plaza estaba a rebosar durante la verbena de Armonía Show. 16 El grupo denominado Auré son los encargados de cocinar las paellas desde hace 10 años. El jefe de cocina, Aurelio Bermúdez, fue el que lo empezó todo. Bermúdez colaboraba con el huerto del Pilar y decidió contactar con los miembros de la comisión de fiestas para proponerles hacer paellas populares. Y la idea gustó, por lo que sigue desde entonces. Su gusto por cocinar el plato valenciano nació a raíz de su madre, de la que aprendió a cocinar. Más tarde con los tenderetes y las fiestas empezó a hacer el plato para los amigos, y de esta forma, terminó por convertirse en el cocinero de todos los eventos a los que iba. «Cuando hacíamos tenderetes siempre era de los que cocinaba, un día me compré la paellera y me convertí en el cocinero», explicó con el delantal aún puesto. Rosa María Rodríguez y Sergio Rioja fueron parte de las 15 personas que ayudaron a preparar la comida. «Nosotros preparamos las verduras, el marisco y la carne y seguimos las instrucciones de Aurelio. Hay cuatro fogones y vamos siguiendo sus pasos mientras él dirige para que todas queden con sabores más o menos homogéneos», detalló Rodríguez. Preservar los valores Cocinar con el intenso calor fue un incordio, pero para Rodríguez valió la pena, ya que la paella tiene, en cierta manera, un «fin benéfico, al preservar los valores de un barrio que se está perdiendo por la gentrificación». Junto a ella estaba toda su familia en la que se hablan muchos idiomas; «un suizo, un inglés y un aldeano», señaló Rioja a los tres jóvenes que los acompañaban. «El suizo es un amigo de mi hija y yo lo he adoptado y me llama mamá canaria», aclaró Rodríguez. «Y luego tenemos a la reina madre, una bailadora de salsa», bromeó Rioja a la llegada de una de sus hijas. La música del grupo Kilombo Improvisado se escuchaba en todos los rincones de la plaza y la familia seguía el ritmo con unos pasos de bachata liderados por la reina madre. «Es un disfrute porque vinieron mis hijas, nos reunimos y hacemos vida familiar», expresó Rodríguez. También fue un día para celebrar entre amigos, como hicieron el grupo de María Dolores Yanes, Reyes González, Antonia Yanes, Dolores Castellano, Giorgina Alonso y Manuel Montenegro. Para los vecinos de Cruz de Piedra es una tradición asistir a las fiestas del Pilar y comer un buen plato de paella. «Está bien servido y viene con su panito y todo, después compramos la cerveza en el chino que nos sale más barato, y todo listo», comentó entre risas Yanes. El día del Pilar rebosa Guanarteme También entre amigos estaba Raquel Zaldívar, la vecina de toda la vida de Guanarteme aseguró categóricamente que son «las mejores fiestas». «Respetan el descanso de los vecinos porque entre semana se acaban pronto, hay actividades para toda la familia, se han actualizado porque ahora hay gala Drag Queen y lo organizan los propios vecinos», resaltó. Junto a ella estaba María Jota, una murciana que por segunda vez disfruta de las fiestas. «Me hace sentir como en casa porque aquí no puedo comer paella, ya que no tengo a mi madre cerca», reflejó. La pidió de marisco porque le recuerda a las que hacía su abuela cuando iba al campo. Después de comer el festín, pretendían dirigirse a la playa para pasar la tarde a remojo. Una pista de baile 'ardiente' Aquellos que tomaron la pista de bailes fueron los más valientes, la mayoría de los asistentes se refugiaba en las pocas zonas de sombra de la plaza del Pilar. «Un buen baile lo cura todo, y con el abanico mejor imposible», comentó Michelle Martín. Susana Jiménez bailó con su pareja, con la que celebra su aniversario. «Hace cuatro años que nos conocimos aquí, y ahora seguimos juntos», destacó. Jiménez procedente de Cuba vive desde hace algunos años en Guanarteme y siempre celebró las fiestas, pero nunca había probado la paella porque coincidía con su trabajo. Ayer pudo disfrutar de su día libre, por lo que no se lo pensó y fue a probar el plato. «Hace mucho calor, pero con protección 50 y con el bañador para ir luego a la playa se sobrelleva», comentó. Por su parte, Delia y Soraya se resguardaban en la sombra antes de hacer la cola para comprar los tiques para el arroz. «Desayunamos tarde», apuntaron. Las vecinas llevan toda la vida festejando las fiestas de su barrio, y este año no iba a ser menos. «Los fuegos estuvieron muy bonitos [por los voladores de la noche del miércoles] y los niños participan con los papagüevos», destacó Delia. Las amigas notaron menos concurrencia que en años anteriores, pero dedujeron que podía ser por el calor y la poca sombra, que castigaba a la plaza. A pesar de todo, la plaza del Pilar fue encendiéndose de vida y el bullicio, la música y los estómagos llenos y los corazones contentos armaron la fiesta perfecta. Faltan jóvenes voluntarios Para el vecino Sergio Rioja, que ayudó en la preparación de las ocho paelleras que se sirvieron ayer, faltan jóvenes implicados en las fiestas del Pilar. «Sin ánimo de criticar, los jóvenes no se implican, por eso, han perdido la esencia, no hay juventud que dé el paso», considera. Rioja, que llegó al barrio a través del fútbol se siente «muy querido» en el barrio, donde le gusta participar en las actividades públicas y fiestas aportando su granito de arena. El vecino asegura que ha intentado que sus hijas se involucren, pero el «ritmo de la vida ahora es diferente». Por su parte, Rosa María Rodríguez originaria del barrio de San José siente la misma sensación de acogida desde que se mudó. «Lo que tienen en común es que nos gusta preservar las tradiciones, son barrios con mucha idiosincrasia», opina. | G.M.L.