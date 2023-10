Ángel Pinedo: «No es rentable políticamente acometer el problema del ruido»

¿Por qué decidió investigar sobre la contaminación acústica en los centros históricos?

Siempre me ha gustado mucho la historia, entonces es una manera de combinar un asunto técnico como las mediciones acústicas con los cascos históricos, en este caso, el de Triana.

¿Por qué los núcleos antiguos de las ciudades soportan más ruidos que otras zonas?

Consideramos que hay tres factores importantes, uno de ellos es el turismo, que cada vez es más importante en las áreas históricas de las ciudades, sobre todo en una Isla como esta, que tiene un alto porcentaje de turistas al año, sobre todo en la zona sur, pero que realizan visitas a los lugares de interés. Ha entrado a formar parte, digamos, un poco del itinerario turístico de los que llegan a la Isla. Otra parte importante es la demanda interna que hay. Al final, el casco histórico es prácticamente el centro neurálgico y vital de la sociedad de Las Palmas de Gran Canaria y de alrededor. La mayoría de la gente viene a distraerse, a comprar, incluso a hacer gestiones. Hay organismos oficiales en la zona y también contribuye a que haya mucha gente debido a ese tema, sobre todo por la zona comercial. Y luego, el sector político, la administración en general, que también promueve actos públicos, ya no solamente las fiestas tradicionales, sino pues si hay que realizar cualquier evento, también se cuenta siempre con los centros históricos, que son los más representativos. Incluso las manifestaciones políticas, siempre son los sitios elegidos para realizar cualquier evento.

Hay mucha demonización hacia algunos sectores en este conflicto...

Al final, efectivamente, se puede demonizar a un sector, a la hostelería, a la juventud, a los que les gustan los conciertos, pero finalmente no se actúa. No hay medidas correctoras en absoluto. Es decir, están demonizados, pero al final el que sufre es el residente.

¿Es necesario que el ocio del centro histórico de una ciudad decaiga para respetar la tranquilidad de los vecinos?

Yo creo que en el término medio siempre está la virtud. Hay que buscar soluciones de todas las partes afectadas. Lo primero es que hay que tener voluntad de arreglar el problema, no es rentable políticamente acometer el problema del ruido. La cantidad de ingresos que genera el ocio a nivel de impuestos es alto, y lógicamente no están dispuestos a rechazarlos por el sueño de unos pocos. Como en el caso de Santiago de Compostela, sería muy lamentable que llegara a una situación similar en la que prácticamente no haya vecinos, que el vecino tradicional tenga que salir del barrio. No sé si es justo o no que el ocio se tenga que restringir, pero lo que sí sé es que no es justo que no pueda haber vecinos tradicionales en el casco histórico.

Ha comparado diferentes ciudades, ¿hay alguna singularidad en Las Palmas de Gran Canaria?

La singularidad está básicamente en la reglamentación que cada ayuntamiento tiene. Por ejemplo, la determinación del uso principal de cada una de las zonas analizadas es importantísimo. La diferencia que hemos notado es que la ordenanza municipal de Las Palmas de Gran Canaria tiene a la zona de Triana como residencial y que el límite máximo acústico que marca esa ordenanza es más restrictivo que la Ley del ruido nacional y que está en unos 55 decibelios. Y el baremo de nivel máximo acústico que se le otorga a cada zona, el trastocar una zona de residencial a comercial para subir el nivel.

¿La ley es respetada?

Esos 55 decibelios se superan sobradamente según las pocas mediciones que hemos podido tomar, pero son bastante testimoniales en prácticamente 15 horas al día. Con lo cual estaríamos por encima de los niveles máximos permitidos durante prácticamente toda la jornada. Quizás se trata de subir al nivel porque 55 es muy bajo y no es una zona residencial, es una zona comercial, no lo sé, pero, ahora de momento, con la ley en la mano y con las mediciones en otras, estaríamos en una zona que no cumple.

¿Cuál cree que es la mejor solución?

La solución, igual que el problema es multidisciplinar, deben venir de varias disciplinas. Tiene que haber medidas legales, sin duda alguna, tanto coercitivas como educacionales, se debe limitar con un estudio detallado el número de licencias de apertura de nuevos negocios o incluso ponerlos en moratoria. Ahora mismo no me ha dado tiempo a comprobar ese dato, pero creo recordar que estaba en moratoria ya en la zona de Triana, si no lo está, posiblemente debería estarlo. Hablamos del ruido ambiental, el ruido que escucha un visitante o un vecino que sale a comprar el pan, no de un vecino que está en su casa que también le molesta porque no puede abrir la ventana y demás, pero para eso ciertamente sí que puede haber otras soluciones. Pero bien es cierto que alguien que quiere disfrutar del sonido ambiente de la calle, de un barrio como el de Triana, un barrio tradicional, o ir a comprar el pan, en muchas ocasiones no puede.

Y en cuanto a algunas festividades que se pueden considerar históricas o tradicionales, por ejemplo, el Carnaval, ¿debería estar regulado?

Yo pienso que las fiestas tradicionales se deben celebrar en los sitios tradicionales. Igual que se pide permiso para una manifestación y está controlada, porque tienes permiso para manifestarte desde las cinco de la tarde hasta las nueve de la noche. Bueno, pues esa misma extensión puede ser para la calidad acústica del ambiente. Es decir, son dos derechos enfrentados. El derecho a manifestarse, que todos lo tenemos, y el derecho al descanso, que también lo tenemos. Alguien tiene que lidiar con ese enfrentamiento de derechos y posiblemente tenga que ser el organismo competente, en este caso, es el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria el que tiene que decidir.