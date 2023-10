El tesoro oculto bajo Las Palmas de Gran Canaria

En el hall de un hotel de la capital grancanaria un recepcionista desatiende su trabajo para escribir una novela. Olvida el mundo exterior y aquel que tiene en las mismas narices, como el paseo de espías y nazis que pasan por delante suya. Ese trabajador es, en realidad, la forma en que el escritor Eduardo Reguera se adentró en su propio novela. El tesoro de Van der Does, es un libro de aventuras ambientado en la Segunda Guerra Mundial en Las Palmas de Gran Canaria, bajo la premisa de la búsqueda de un tesoro que deja a su paso un sinfín de tensiones y enredos.

La idea de la historia comenzó como una simple pesadilla en la que los nazis invadían Las Palmas de Gran Canaria. Reguera, que hacía tiempo estaba buscando la inspiración para una novela, puso sobre el papel ese sueño. En el libro, los alemanes andan a sus anchas por la ciudad a disgusto de los locales, sobre todo para el protagonista, Hermes, y sus dos amigos Jonás y Diego, que sabotean a los militares.

Sin embargo, un adinerado terrateniente alemán afincado en Fuerteventura, Victor Krüger convertirá la vida de los tres muchachos en una peligrosa sucesión de hazañas en la que interfieren espías, submarinos, militares, tiroteos, pero sobre todo, un tesoro se abre paso. Oculto bajo la ciudad durante cientos de años aguardan parte de las reliquias que robó Van der Does y que no pudo llevar consigo. Dejó en la Isla parte de ese botín con la intención de volver para recogerlo. Pero el destino tenía otros planes para él, ya que falleció antes de poder emprender el camino de vuelta a causa de unas fiebres. El terrateniente alemán, que conoce las habilidades del protagonista, Hermes, y le chantajea para que le ayude a buscar el tesoro.

Con la miel en los labios

Como todos los jugosos botines no solo lo buscan los protagonistas de la historia, sino que se enfrentarán a adversarios que convertirán la trama en una lucha por ser el más rápido y astuto, al puro nivel de Indiana Jones. «Como el género marca es una novela donde siempre están pasando cosas y prima la acción por encima de las descripciones. Está escrita de tal manera que siempre te deja con la miel en los labios para que sigas leyendo. Termina el capítulo y te deja con una intriga para que continúes», refleja el escritor.

A pesar de ser una novela de ficción durante la novela Reguera transita entra la ficción y la realidad. El autor, que es investigador, y ha escrito otros libros en los que la historia de la ciudad es la protagonista, no obvió en este caso su interés histórico, a pesar de que no se trata de un libro de este género. «Además del ataque de Van der Does he usado el hundimiento del vapor Ville de Para a finales del siglo XIX en Gando, la casa de los Sarmientos, en Santa Brígida es una mansión abandonada que existe, y que visité cuando ya estaba en el último tramo de la novela, decidí meterla en la historia porque me fascinó. También aparece Víctor Grau Bassas, médico y uno de los fundadores del Museo Canario», enumera.

Reguera ambientó la novela en la Segunda Guerra Mundial no solo por aquella pesadilla que esbozó el libro. También fue gracias a una reveladora historia que le compartió un pariente suyo. «Un familiar mío sirvió durante los años de la Segunda Guerra Mundial y me contó que suministraba a un barco mercante alemán que se llamaba Corrientes, fondeado en la bahía, por la noche le llevaba provisiones al buque alemán, que supuestamente suministraba a las flotas alemanas», recuerda.

El libro describe una ciudad que cualquier grancanario puede reconocer, a pesar de estar ambientada en el siglo pasado. Leerla es reencontrarse en una capital que muchos mayores recordarán y que los más jóvenes podrán visualizar, quizás, por primera vez. Las calles y paisajes que son tan típicos para los palmenses cobran un imaginario especial al ser la morada de un enigma por resolver, de una delirante historia que página a página desvela una pista o encierra a los personajes en un problema del que es difícil salir con vida. Una ciudad que se desborda de la marcada rutina.

Descubrir la ciudad

«La novela es para leerla a pie de calle porque todo lo que aparece en la trama se puede encontrar. Uso elementos como la calle Peregrina, donde hay una casa que se llama de los Santos Nombres, que juega un papel importante en la historia. Hay algunas tumbas en algunas iglesias, hay esculturas que están en la ciudad y que aparecen en la novela. Es para recorrer la ciudad con los escenarios en los que se desarrolla la historia», propone Reguera.

«El tesoro realmente es la ciudad, esta historia es para que busques las cosas que propongo como esculturas, tumbas en iglesias, es una excusa realmente para que te enamores de la ciudad leyendo una historia que es entretenida», añade.

Reguera debuta en el género de la novela. El autor es el escritor de otros cuatro libros, Guía de una ciudad desaparecida, El Gabinete de las curiosidades de Las Palmas de Gran Canaria, Hallazgos de un cazatesoros en Las Palmas de Gran Canaria y El comerciante de ultramar. Roque Hidalgo López (1851-1892). Pero estos habían sido colección de cuentos, relatos y pequeños descubrimientos que había hecho el escritor en las tiendas de antigüedades, mercadillos, o incluso en paseos por la ciudad al toparse con singularidades de los propios edificios o mobiliario urbano.

Por otra parte, El comerciante de ultramar. Roque Hidalgo López (1851-1892) es la biografía del comerciante después de encontrar sus cuadernos del siglo XIX. Fue un personaje que había caído en el olvido y que Reguera recuperó, pero basándose exclusivamente en la realidad que el propio Hidalgo vertió en sus anotaciones. Sin embargo, El tesoro de Van der Does es la primera incursión del escritor en la novela de ficción. Pero no será la última porque Reguera ya está escribiendo una continuación de este primer libro con los mismos personajes, pero nuevas aventuras para convertir Las Palmas de Gran Canaria en una ciudad llena de aventuras.