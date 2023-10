Josué Íñiguez: «Vamos a colocar videocámaras en Farray para devolver la armonía a la plaza»

Uno de los principales problemas de la Policía Local es la falta de efectivos, con más de cien vacantes, ¿cuándo entrarán los 45 de las oposiciones en marcha y cuándo se convocará la siguiente oferta?

Tenemos en marcha una promoción de 45 que se prevé que estén en la Academia el primer trimestre de 2024 y hemos venido incorporando policías a lo largo de estos años, casi un centenar. Esa cadencia de incorporaciones no va a parar. Somos conscientes de esa necesidad y se ha ido cumpliendo año a año, no solo con personal sino dotando de más y mejores medios. La adquisición de todo el sistema del Cemelpa, los drones, la videovigilancia nos hace ser mucho más efectivos con menos personal. Eso nos hace pensar que la Policía Local de hoy no es la de hace 30 años, porque está mucho más formada y especializada y se ha incorporado muchísima tecnología, que nos permite conseguir que al final el resultado sea que Las Palmas de Gran Canaria sea la ciudad entre las diez grandes en la que menos delitos se cometen.

¿Para cuándo está prevista la próxima oferta de empleo?

Anualmente irán saliendo, lo iremos viendo en función del presupuesto, pero hay una tendencia de incremento de la plantilla, que se ha ido cumpliendo a lo largo de los últimos años. Ahora mismo tenemos también en marcha una promoción interna porque hay que dotar a la policía de mandos. El compromiso es abrir una comisaría por distrito. Cada una de esas aperturas va a ir acompañada de una incorporación de personal. En 2024 ya tenemos la obra para incorporar la de Tamaraceite. También tememos comprometida una comisaría en Triana en el edificio de La Madrileña, que dará servicio a la zona Centro y Vegueta. Eso forma parte de un plan de infraestructuras y de incorporación de personal.

¿Y el resto de los distritos?

El próximo año tenemos Tamaraceite y Triana y en Ciudad Alta estamos buscando un espacio en Schamann, que es la zona más densamente poblada y es complejo buscarlo porque son cuarteles que dan servicio a unos 70 agentes y necesitan una superficie amplia. Yen el distrito de Vegueta-Cono Sur-Tafira barajamos dos zonas: Jinámar, que la compartimos con la Policía Nacional, y la zona de Tafira. Ya tenemos claro dos edificios que van a ser comisarías y estamos planificando los otros dos que faltan.

Los vecinos siguen reclamando la presencia de la policía de barrio, sobre todo ahora que aumentan los hurtos y los robos con violencia, ¿Se han planteado recuperar esa figura?

Ya lo hemos hecho. La Unidad de Convivencia y Mediación es eso. Empezó como una prueba piloto de una policía de barrio adaptada a la realidad de los barrios de hoy. La gente recuerda como era la policía de hace 30 años, pero ni la policía es la misma ni nosotros somos los mismos. Esa unidad nació como una prueba piloto con cuatro agentes. Hoy va camino de la veintena y tiene asignados agentes por distritos, que hacen el seguimiento directamente con los vecinos. Esa policía ya está prestando servicio, con la vocación de seguir incrementándose, y va a tener su sede en Tamaraceite. De momento tenemos dos agentes por distrito y eso irá incrementándose para dar un mejor servicio a la ciudadanía en una policía de barrio adaptada al siglo XXI.

¿Ya se ha solucionado el problema del Cemelpa que impedía recibir más de dos llamadas a la vez?

Ya está funcionando todo el sistema operativo nuevo. Han sido más de 400.000 euros de inversión, hicimos la apuesta de tener un producto pensado en la ciudad y eso supuso pasar una travesía del desierto durante su diseño. Ahora mismo el Cemelpa graba todas las llamadas, geolocaliza todos los incidentes de la ciudad y todos los policías están geolocalizados por su propia seguridad. Y además nos permite administrar mucho mejor los recursos policiales. La herramienta es capaz de definir la zona de patrullaje y decirnos si se está realizando o no o si en un punto hay un tipo de incidente que se repite más y que rompe la media, para actuar de manera preventiva. Saber qué tipos de incidentes se producen según la época del año y en que partes de la ciudad.

Los bomberos sufren también la falta de personal. ¿Por qué no se ha incorporado como interinos a los que aprobaron la oposición y se quedaron fuera?

Se han incorporado 31 bomberos, lo que hace que la plantilla esté cubierta al 92%. Si ves como están en el resto de administraciones públicas, el porcentaje que tenemos es más que satisfactorio. Es cierto que el próximo noviembre empezará la formación para una promoción interna que va a generar vacantes porque hay que incorporar mandos. Con los interinos hay un proceso judicial abierto. A uno de los aspirantes le da la razón el juez y se van a incorporar 32. Hasta que no concluya ese frente judicial abierto y se incorpore ese aspirante, no pueden entrar interinos. Nuestra vocación, siempre y cuando lo permitan los presupuestos, es cubrir al menos las vacantes que se van produciendo por la promoción interna. En su día creamos la lista de reserva con la vocación de incorporarlos. Hay que recordar que los sindicatos la recurrieron y que el proceso se empantanó desde su origen porque los sindicatos no querían que tuviésemos esos interinos.

Un informe realizado por el propio Ayuntamiento puso en evidencia a principios de este año el mal estado de la flota y el mal ambiente laboral, ¿Se va a arreglar esa situación?

Hemos incrementado la inversión que se venía realizando en bomberos en los últimos cuatro años, con la idea de ir poniendo las cosas en el siglo XXI. Lo hicimos renovando los Epis, los trajes técnicos y de intervención y el siguiente paso era la incorporación de vehículos. Eso lleva dos etapas: un pliego de mantenimiento de los vehículos, que ha sufrido una auténtica tortura burocrática, y la incorporación completa de la flota. Tenemos la financiación. En 2024 estaremos licitando la incorporación de vehículos de primera salida para cada uno de los parques de un vehículo escalera y de un vehículo de tipo técnico, porque queremos adaptar los bomberos a la realidad de nuestra ciudad. No son operativos vehículos muy grandes en una ciudad como la nuestra en determinados servicios. Todo eso está ya planificado desde hace tiempo junto con la reincorporación del personal, y la construcción, esperamos que a final de mandato de un nuevo parque de bomberos.

¿Y el mal ambiente laboral?

Se vivió un proceso de conflictividad dentro del cuerpo en el que el propio Ayuntamiento abrió protocolos antiacoso hacia algunos de los trabajadores. Somos conscientes de ello e intentamos introducir cambios a través del diálogo. Hemos venido negociando en recientes semanas un nuevo acuerdo de permisos, intentando trasladar a los bomberos la misma política que tenemos en la policía. Y esa es la vocación de la administración. Hace dos semanas cerramos un nuevo acuerdo de permisos.

Otra queja de la gente es la falta de policías en Las Canteras, pese a la gran afluencia de personas. El cuartelillo del paseo ha cumplido tres años cerrado, ¿se va a reforzar la presencia policial?

La presencia policial se mantiene. Es más, hay un sector de la playa de Las Canteras en las cámaras y cuando llega el verano volcamos todos los esfuerzos no solo en Las Canteras sino en el resto de playas. Hay patrullaje en Alcaravaneras, San Cristóbal y La Laja. Y el sistema nos dice si se están ejecutando o no esos patrullajes y eso nos permite optimizar aún más los recursos. Cuando hay problemas o incidentes, como ha sucedido debajo de la pasarela de la Cícer, se opta por la presencia policial permanente en colaboración con la Policía Nacional. Los policías están en la playa e incorporaremos más.

Otro punto negro de la ciudad es el barrio de Arenales, donde el vecindario reclama desde hace años presencia policial permanente para acabar con la inseguridad y el cierre de las narcocasas. ¿Tan difícil es cerrar unas casas donde es vox populi que se trapichea con droga?

Se han hecho públicos dos operativos muy importantes que han producido el cierre de algunas de esas casas donde se vendía drogas. También ha habido una operación contra la trata con colaboración de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Local. Ese es el fruto de muchos meses de trabajo. Solamente en intervenciones preventivas en el barrio de Arenales la Policía Local ha hecho más de mil en lo que va de año y cambiamos todas las cámaras de la zona. La zona está siendo videovigilada de manera permanente. Me hago cargo de la situación emocional que viven los vecinos, por eso nos quita el sueño y estamos haciendo tanto trabajo. Empezamos a ver los frutos de esas operaciones que son visibles en los periódicos. Hay otras que no son visibles. Hace un mes y medio tapiaron dos inmuebles que estaban siendo ocupados. Estamos trabajando y vamos a seguir haciéndolo. A pesar de Arenales, Las Palmas es la ciudad en la que menos delitos se cometen en toda España en una tendencia que se da desde 2015. El índice de delincuencia no ha parado de bajar y eso no es un mérito policial ni de la Corporación, es un mérito compartido por toda la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que seamos capaces de hacer un Carnaval y sacar 100.000 personas a la calle y apenas tener incidentes es un éxito de los ciudadanos que compartimos todos. En Arenales, a cada llamada a la polémica hemos respondido con más trabajo y a los vecinos les decimos que vamos a seguir trabajando y no vamos a descansar hasta devolverle la armonía al barrio para que se pueda convivir como en cualquier otro barrio.

Además de la inseguridad hay un problema social evidente, ¿No es posible intervenir con las víctimas de la droga?

En Arenales trabajan también los servicios sociales y la Concejalía de Igualdad. Somos de las pocas policías de España que tienen una unidad social. Se trata de ayudar a esas personas a recuperar su vida y vuelvan a tomar las riendas de su destino. El trabajo en un sitio tan complejo como Arenales es transversal. Con el Cabildo colaboramos hace unos meses con una mujer maltratada. El Cabildo alertó y hubo colaboración con servicios sociales para poner fin al problema de una chica que necesitaba ayuda.

Hay ayuntamientos que están aprobando ordenanzas contra la explotación sexual de las mujeres y sancionando a los puteros. ¿Se plantea este consistorio alguna medida similar?

La posición del Partido Socialista es meridiniamente clara, la abolición de la prostitución porque entendemos que es una forma de explotación de la mujer. Esas ordenanzas hablan de una prostitución en la calle, no es el caso de Arenales.

Los vecinos siguen quejándose de los ruidos por el ocio nocturno, ¿Cuenta ya la policía con aparatos adecuados para actuar cuando denuncian los vecinos?

Sí. La policía contaba ya con sonómetros y lo que hicimos el mandato pasado fue incrementar el número de agentes que puedan hacer esas mediciones, que principalmente estaba concentrada en la unidad GOIA-UE, la que trabaja de noche. La UMEC también ha cogido parte de esas actuaciones para hacer las mediciones durante el día. Porque se trata de una cuestión de convivencia. Las Palmas es una ciudad que tiene un clima fantástico durante todo el año y hay que intentar hacer convivir la actividad comercial con el descanso de los vecinos. Tenemos las herramientas para medir y para tomar las medidas correctoras a través del servicio de Actividades Clasificadas. Pero yo creo que lo importante es seguir incidiendo en el diálogo y lo estamos enfocando de esa manera. Hace poco nos reunimos con los vecinos de una zona del Puerto y los empresarios y ellos mismos sin necesidad de medición ni intervención judicial, decidieron recoger la terraza antes del horario permitido y autoimponerse medidas correctoras. Porque lo importante es convivir en armonía y es ahí donde nos estamos centrando. Tenemos la capacidad para medir, se mide y se hace la vigilancia en los locales, pero es un problema de convivencia que transciende la norma y que tenemos que resolver. Creo que ahí la Policía Local está jugando un papel determinante y en estos cuatro años estamos en condiciones de marcar un nuevo hito y hacer convivir una actividad que le genera muchos puestos de trabajo y riqueza a la ciudad con el descanso de los vecinos.

No parece que con el diálogo se puedan solucionar las trifulcas del entorno de Farray que propician los clientes de una discoteca desde hace años

Ese es un problema puntual en el que hemos trabajado sin hacer mucho ruido. Ha habido reuniones entre la Delegación del Gobierno, la Policía Nacional, Policía Local y Actividades Clasificadas para atajar el problema de convivencia que tienen los vecinos. Se va a optar por una opción de videovigilancia como la que hemos usado en Arenales. Colocar una cámara de vídeo seguridad ciudadana en un país como el nuestro requiere de muchas garantías y el Ayuntamiento ya está haciendo el expediente correspondiente para llevar a la comisión de videovigilancia que es quien aprueba o no si puedes poner para preservar los derechos de todos para intentar poner coto ahí. El Ayuntamiento llegó a cerrar a través de inspecciones ese local, pero vivimos en un estado de derecho, lo dueños del local corrigieron los problemas que tenían y volvieron a obtener la licencia. Somos conscientes de eso y por eso la vigilancia en la zona es permanente y nos alternamos Policía Local y Policía Nacional. Ahora vamos a ir a una solución de la videovigilancia como un dispositivo especial para devolver la armonía a la plaza Farray en determinadas horas de la noche, porque esos incidentes se suelen acumular en la misma franja horaria, al cierre del local.

¿Se prevé poner más cámaras en la ciudad?

Al ser Las Palmas una de las ciudades en las que menos delitos se cometen y estar ligada la instalación de la cámara a un nivel superior de criminalidad, es complicado poner cámaras, pero no obstante, estamos constituyendo los expedientes para ponerlas en Farray y también en la zona de Vegueta. Es francamente complicado que nos autoricen cámaras en determinados sitios. El otro día, la asociación de comerciantes de Mesa y López me solicitaba una cámara, algo prácticamente imposible porque no se cometen delitos en Mesa y López.

¿Y en qué puntos del casco histórico se van a poner?

En la zona donde hemos acumulado mayores faltas administrativas que puedan derivar en delitos, que serían las calles Cano, Mendizábal y La Pelota, donde ha habido intervenciones por menudeo, pequeño consumo, que son infracciones administrativas que si van a más pueden derivar en delitos. Recordemos que se tuvo que precintar un local en la calle La Pelota por un problema de convivencia con los vecinos y aquellos meses de botellón. Intentamos que con la instalación de dos cámaras se pueda prevenir todo eso.

En los presupuestos de este año se ha calculado un incremento en la recaudación por multas de casi tres millones, ¿Se están poniendo más denuncias?

Eso responde a la mejora de la capacidad tecnológica del Ayuntamiento, que acaba de aprobar un nuevo sistema del contrato de rentas, porque ese cálculo de recaudación no lo hace la policía local sino la Concejalía de Hacienda. También se proyecta incorporar a finales de este año o principios del próximo tablets en los vehículos policiales. Cuando renovamos toda la flota de vehículos, incorporamos un soporte para tener las tablets y ordenadores portátiles donde optimizar todo ese trabajo y ese proceso de tramitación cuando ponen una sanción. Tiene que ver también con los radares móviles.

Hay barrios como Guanarteme en los que las aceras están tomadas por los vehículos, ¿cuándo se va a actuar ante esta falta de respeto a los peatones?

En el caso de Guanarteme es más fácil porque está sufriendo un proceso de transformación urbanística y se están creando plazas de aparcamientos y la dinámica del bario va a cambiar, pero es cierto que hay barrios en la ciudad donde eso es imposible porque no hay aparcamientos y los vecinos se tienen que buscar la vida. Enredemos que en la ecuación entre el incivismo y la convivencia, la multa debe ser el último recurso. En muchos de estos barrios se interviene para que los vecinos sean conscientes del problema que se genera cuando otro vecino va en silla de ruedas y con un carrito de bebé. Estamos interviniendo en los barrios y sí notamos una mejora con una intervención en el barrio de Tenoya, que se pusieron unos bolardos y funcionó bien. Al principio no gustó a todo el mundo, pero quince días después todos estaban contentos con la solución, garantizando que pueda haber una circulación peatonal en el barrio. Lo que intentamos es trasladar esa idea de convivencia, donde los barrios sean habitables, siendo conscientes de que hay barrios donde no solo es complicadísimo, sino imposible para muchos vecinos aparcar. Tiene que optarse por la nueva movilidad y sustituir el coche por un patinete en zonas como Schamann, donde ya hay paradas de sitynetas, que te llevan a los principales puntos de la ciudad. Empezar a prescindir del vehículo privado. Y otra cosa por la que apostamos es la moto, ocupa mucho menos espacio y nos da soluciones de movilidad también muy buena. Seguiremos trabajando en esa idea de la convivencia en los barrios.

¿Y cuándo se va a empezar a multar a la gente que fuma en Las Canteras para garantizar que efectivamente sea una playa sin humos?

Algunas sanciones hay, aunque se puede plantear un plan especial. Se incorporó ya esa vigilancia en el plan de verano. Los usuarios ya habrán visto que se ha incorporado patrullaje incluso por la arena para vigilar este tipo de conductas o el uso deportivo. Las Canteras es la joya de la corona y la Policía Local la va a seguir cuidando.