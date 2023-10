Movelec rompe mitos sobre el vehículo eléctrico

El vehículo eléctrico gana adeptos en todas sus formas, desde la bicicleta hasta el coche. Con independencia del número de ruedas, de la cantidad de asientos y de la edad del que maneja el volante o el manillar, todos comparten una doble preocupación: por el planeta y por el bolsillo. La oferta se ha multiplicado en cuestión de unos pocos años, lo que ha permitido que surjan modelos más económicos y versátiles. Una muestra de ello se encuentra en el Infecar, donde la segunda jornada de la feria Movelec, que termina este domingo, atrajo una vez más el interés de los aficionados al motor.

"Las ventajas son infinitas. Para la movilidad diaria sin lugar a dudas el vehículo eléctrico es mejor, es más limpio, más cómodo, lleva mucho menos mantenimiento y ahora los precios han bajado mucho, así que es un producto que cada vez se va a ir introduciendo más en el mercado", explicó Roger Vázquez, de Multibike, una de las 47 empresas que muestran sus productos en este evento. El expositor asegura que el precio de las motos eléctricas ha bajado alrededor de un 20% en los últimos años porque "son más accesibles y tienen mejores prestaciones que hacen que todo el mundo se plantee adquirir uno de estos vehículos".

Los cuatro pabellones y el exterior del recinto, con un espacio de restauración, se llenaron con ofertas de todo tipo de marcas, que atrajeron el interés de los usuarios. Álvaro Sauras, vicepresidente de Auve Nacional y director de Autofácil, explicó en el pabellón seis las ventajas y desventajas que ofrece el hidrógeno como el "combustible del futuro". Habló de esta opción como la "solución para electrificar determinados tipos de transporte", principalmente camiones pesados, trenes e incluso aviones, pero enfatizó en que la materia prima tiene que ser gratis para poder llegar a 2050 con una sociedad neutra en CO2.

Parque móvil eléctrico

El consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García, le tomó el relevo en el escenario con una ponencia en la que informó sobre las opciones renovables que tienen los conductores de la Isla. "La mitad del parque móvil eléctrico de Canarias se encuentra en la isla de Gran Canaria y es porque existe una serie de infraestructuras que dan soporte y aseguran la tranquilidad de todos los conductores de vehículos eléctricos", afirmó frente al público. García explicó que el Consejo Insular de Energía tiene en marcha planes de acción sostenible en 21 municipios.

Los puntos de recarga para estacionar los vehículos eléctricos en la Isla empezaron a funcionar en 2018, con una primera instalación en Santa Brígida que hoy se mantiene como una de las más concurridas. Ahora hay 47 puntos que componen la Red Insular de Recarga, con Agüimes a la cabeza albergando cinco de estos espacios, seguido de Las Palmas de Gran Canaria con cuatro. De cara a 2024, el consejero habla de 16 nuevos puntos. "Es un proyecto bastante ambicioso, pero ese es el objetivo y, si podemos sacar todo en 2024, lo haremos", incidió.

Muchos de los usuarios de la feria asistieron con el propósito de dejar atrás el gasoil y la gasolina de forma definitiva. "Ahora utilizo un híbrido, un Yaris Cross, y como me ha gustado bastante quiero dar un salto más allá", explicó Jorge Naranjo, uno de los asistentes que acudió al segundo día de la feria con la intención de informarse y, quizás, salir con unas nuevas llaves en la mano. El conductor explica: "Cuando pasé de la gasolina al híbrido noté un mayor rendimiento en el vehículo y pienso que si se había reducido tanto el consumo con un híbrido, el eléctrico tiene que ser todavía mejor".

Flores Gutiérrez asistió junto a su marido, también decidida a dar un cambio que deje atrás los combustibles fósiles. "Hace tiempo que estábamos pensando en comprar un coche eléctrico, para ayudar a cuidar el planeta, pero estamos decididos a hacerlo ya", enfatizó. Como ella, el resto de usuarios se animaron a ver el interior de los vehículos, preguntar por las prestaciones e, incluso, probarlos en circuitos exteriores.

Ecomave Canarias es uno de los puestos informativos donde se está dando a conocer cómo instalar los puntos de recarga, con las particularidades de si se trata de una comunidad de propietarios, un garaje, una vivienda familiar o un edificio con placas fotovoltaicas. En las comunidades de propietarios lo más habitual es que se lleven a cabo instalaciones de cargador al cuarto de contadores y, en viviendas familiares, se recurre a la fotovoltaica con batería y un cargador asociado a la planta fotovoltaica, por lo que no requieren ni gasolina ni electricidad de la red.

"Viene un perfil bastante amplio, aunque los varones con edades entre 30 y 50 años suelen ser los que más vienen a preguntar por los coches", explica su gerente, Fernando Lobos. El expositor explica que la feria "está llendo bien" este año, aunque "todavía se nota menos gente que en otras ediciones, ya sea por la Night Run o por el festival de hamburguesas".

La vía de la 'hidrogenera'

Dentro de las opciones sostenibles, hay iniciativas que persiguen ir un paso más allá. Es lo que plantea el Instituto Tecnológico de Canarias, que desarrolla una "hidrogenera". "Se genera hidrógeno con las energías renovables a través del fenómeno de la electrosis", explica Francisco Javier Rocha, uno de sus impulsores. A través de unos kits, informan a los asistentes sobre el proceso: "El vehículo capta el hidrógeno, el oxígeno lo coge de la atmósfera a través del radiador y genera nuevamente electricidad y un residuo que es agua, en lugar de CO2". Este proceso permite cargar una batería auxiliar o activar el motor eléctrico.

Tras la actividad, se generan residuos que "tienes que llevar a la Península, enterrarlos o procesarlos de otra manera". Los investigadores han detectado nuevos usos, pues el amoniaco que se crea con este proceso genera combustible para mover barcos. Con los residuos aceitosos de las zonas hoteleras, que ahora se envían fuera de las Islas, tratan de generar dos productos: el biodiesel y la glicerina, que mezclada con sal genera artículos como el jabón o el desinfectante.

Otros aún se muestran reticentes a dar el salto a estos vehículos, pues siguen detectando pegas que les desaniman a la hora de comprar. "No me lo planteo porque ya tengo 80 años, un coche bastante nuevo y no voy a cambiar ahora, pero me gusta venir a verlos", aseguró Antonio Betancor. El asistente a la feria aún ve el precio muy elevado, aunque destaca que los acabados de los modelos nuevos han captado su atención.

Víctor Manuel Suárez sigue la misma línea: "Me he informado sobre los coches eléctricos, las autonomías que dan, el consumo y si es eficiente comprarse uno, pero con el estado de la economía en estos momentos creo que no compensa". El usuario afirma que la autonomía que le ofrece el coche de gasolina es lo que le hace decantarse por esa opción frente a la escasez de puntos de recarga o la lejanía de los mismos e incide en la "comodidad de algo conocido". Aún así, los datos que le han dado sobre la moto eléctrica en la feria le hacen plantearse esta posibilidad con más fuerza, como el hecho de que los precios se rebajan en ocasiones hasta la mitad.

Salvar el desnivel

Otra opción que gana interés en ciudades como Las Palmas de Gran Canaria o Santa Cruz de Tenerife es la bicicleta eléctrica, debido al desnivel que hay que salvar entre los distintos barrios. "Estamos estrenando la nueva gama de bicicletas eléctricas, entre las que tiene especial tirón la Booster, una bicicleta con ruedas amplias, frenos de disco y suspensiones que es ideal para la ciudad; y luego la CrossCore, una bicicleta mixta similar a una mountain bike que la gente está aceptando bastante bien", remarcó Oliver Padrón, gerente de Yamaha.

El expositor explica que después del confinamiento "se dispararon las ventas de bicicleta eléctrica" en toda Europa. "Mucha gente para desplazarse por la ciudad buscaba una forma individual de transportarse y la bicicleta eléctrica es la solución ideal porque no hace falta ser un gran deportista para moverse por la ciudad", incide Padrón. El perfil que más acude a su puesto de venta para interesarse por estas opciones son personas nacidas entre 1960 y 1970, explica, "porque ya no estamos en forma como cuando teníamos 20 años".

La séptima edición de este evento, que ha conseguido consolidarse en la Isla, continuará este domingo entre las 10.30 y las 15.00 horas, con una ronda de cinco nuevas charlas. Las entradas para asistir se pueden adquirir en www.movelec-canarias.com o en la taquilla del recinto por un precio de dos euros.