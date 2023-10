Álex Trincado: «Las tasas por emisiones van a complicar los suministros navales en Canarias»

Como en todos los demás, estamos experimentando tiempos duros. Entre otras cosas por la inflación, la subida de coste de todas las materias, esto está teniendo un impacto tremendo. Se añade a la crisis que ya teníamos de falta de mano de obra cualificada, lo que está pasando en todos los países occidentales y España no se queda atrás, la gente es reticente a entrar en este sector porque es muy sacrificado, es difícil encontrar personal que se quiera sacrificar 24-7 con un servicio constante a los clientes. A todos estos problemas se les suma el incremento de costes y la consecuente bajada de rentabilidad. Luego tenemos los retos habituales de competencia con el norte de Europa, competencia local, las administraciones. Y bueno, esto ya se suma a lo que ya venía sucediendo antes del COVID. Esta es un poco la foto general.

Entonces, ¿la situación es peor que antes de la pandemia?

No, no necesariamente. De hecho, diría que nos ha afectado más la situación post pandemia de inflación que la pandemia, sí, salvando casos puntuales como el sector de cruceros que evidentemente ha habido un parón total. En la parte de buques mercantes, que es el grueso de cualquier provisionista a día de hoy, no se ha visto tan afectada como el incremento de costes de los últimos 18 meses.

¿Cómo se está desenvolviendo Canarias en el sector?

Yo diría que está bastante en línea. Hay un segmento de mercado muy específico que es el Oil&Gas, toda la parte de extracción offshore, que es verdad que es muy específico de Canarias y que yo creo que ha ayudado un poco a salvar un poco la crisis comparado con otros puertos de España. Pero en otros hay otras peculiaridades como puede ser la pesca de altura en el noroeste que también han ayudado a salvar esa situación. No diría yo que hay una situación especial, ni mejor ni peor que en el resto de la península.

Cada uno dentro de sus especialidades está tirando.

Correcto. Es cierto que por la peculiaridad geográfica y estratégica del Puerto de Las Palmas y de Tenerife también, creo que hay más potencial de desarrollo a medio y largo plazo en Canarias que en la Península, que es un mercado más maduro. En las Islas se puede pivotar mucho en África Occidental, en el Caribe, en el sector Oil&Gas, que no es posible o tan fácil en Península.

"Los provisionistas tenemos instalaciones que son de alto consumo energético. Hay que hacer un esfuerzo para instalar medios de energía alternativa"

¿Las nuevas tasas a las emisiones van a complicar el sector?

Las van a complicar en el caso de Canarias al ser un régimen ultraperiférico de forma indirecta. En mi caso, por ejemplo, yo me dedico a las dos cosas, a la provisión de buques, pero también al transporte de cabotaje, nosotros hacemos transporte de península a islas y efectivamente nos va a impactar en los costes directos de transporte. Todavía se está discutiendo a nivel de navieras cuál va a ser el impacto, esto traerá cola. Indudablemente, va a suponer un incremento de costes de posicionamiento de mercancía en las islas.

¿Qué retos tienen por delante?

Por un lado, la sostenibilidad, como en todos los sectores. Una peculiaridad importante es el tema de compliance, cumplimiento normativo. Con respecto a otras industrias, en el ship supply, el suministro marítimo, todavía estamos muy por detrás del nivel de exigencia de compliance, que creo que es necesario para ser competitivo y sostenible. Y luego definitivamente el tema de EDDI, Intercambio Electrónico de Datos, o sea todo lo que es business to business, comercio electrónico y mejora de procesos. Todo el tema de digitalización de procesos en el suministro a buques está todavía muy incipiente comparado con otras industrias. Esto es un reto importante, porque nos cuesta cada vez más encontrar personal y por eso precisamente tenemos que mejorar los procesos de eficiencia para no depender tanto del personal.

¿Por qué les cuesta tanto encontrar personal?

Porque es muy sacrificado, los márgenes son bajos, con lo cual nosotros no somos la industria farmacéutica, que se puede permitir márgenes de 60% netos. Como consecuencia, los salarios no son enormes y la disponibilidad es absoluta. Cualquier persona que haya trabajado con barcos sabe que esto es 24-7. Esto le está pasando a toda la industria marítima en general, desde los oficiales hasta los consignatarios y los provisionistas también.

Dentro de esos tres grandes retos ¿en cuál se está mejor y en cuál se está peor?

Diría que hay muchas tareas por hacer en los tres ámbitos. Quizás en el que se ha avanzado más es en el de la digitalización, pero no por presión o por esfuerzos del sector de provisionistas, que está muy atomizado, sino por la industria marítima en sí. Igual de ineficiente es el proceso de compra de consumibles para un buque para un comprador de un manager en Mumbai que para el que lo vende. Entonces, los procesos han evolucionado mucho, pero a base del tirón que han hecho navieras como Maerks, como MSC, en digitalizar sus procesos de compra. Esto ha tenido un doble impacto, que es negativo para nosotros. Hay muchos procesos que se han digitalizado para la parte del comprador, pero siguen siendo manuales para los que vendemos materia. Con lo cual, lo que antes era un trabajo ahora son dos muchas veces.

¿Qué es lo que tiene que hacer el sector de los suministros para favorecer la sostenibilidad ambiental?

Desde mi punto de vista hay tres grandes focos para nuestro sector en la sostenibilidad. Uno es la parte de los productos en sí. Voy a poner un ejemplo muy gráfico que es las botellas de plástico. Hoy tenemos aquí en estas jornadas todos estos tetrabricks reciclados de agua. Un provisionista medio vende en torno a 280.000 botellas de agua al año, que son 20 trailers de botellas llenos a tope. Segundo pilar, el tema de la sostenibilidad en el transporte. Hay que hacer una transición ordenada a vehículos eléctricos, a vehículos de gas, que usen menos combustibles fósiles. Y el tercer pilar son las instalaciones. Todos los provisionistas, tenemos instalaciones que son de alto consumo energético, tenemos instalaciones de frío, congeladores, cámaras. Hay que hacer un esfuerzo para instalar paneles solares, medios de energía alternativa. En nuestro caso, en Carmar hemos hecho una instalación muy potente en Las Palmas de 40 kW. Estamos manejando ya más del 50% del consumo de las cámaras de frío con energía solar, pero esto hay que llevarlo a todas las empresas.

Al final es adaptar un gigante.

Sí, sobre todo el mayor reto que tenemos es la falta de rentabilidad del sector. Cada movimiento que hace un provisionista tiene que medir muy bien porque enseguida entran en pérdidas. Además, estamos tremendamente atomizados. Si juntamos todas estas circunstancias es muy difícil poner en marcha ninguna iniciativa.

¿No podrían ir más de la mano compradores y vendedores?

Ese es el caballo de batalla de siempre, desde que yo entré en este negocio hace 25 años. Es cierto que se ha evolucionado. En mi opinión, la asociación que más ha contribuido a esto a nivel mundial es Impa, con mucha diferencia. Impa sí que es un puente que en ciertos proyectos establece el lazo entre el comprador y el vendedor. Los primeros diez años que fui en septiembre a Londres a Impa, en su evento de referencia anual al que llevo ya 22 años yendo, nunca me paré a pensar que era una organización de compradores, porque le dan la misma acogida a los vendedores.

¿Qué futuro ve a medio plazo en el sector?

Una transición a ser operadores logísticos de última milla especializados en buques. De aquí a 20 años no veremos cosas en las estanterías de los provisionistas. Vamos a ver operadores logísticos que consolidan y entregan mercancía.