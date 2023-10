La inflación de las flores antes del Día de los Difuntos

Las floristerías se preparan estos días para recibir a cientos de clientes que quieren honrar a sus seres queridos por el Día de los Difuntos, una tradición que hace que la demanda de flores se incremente y, por tanto, su precio final como consecuencia también del transporte, dado que muchas de las variedades que se comercializan vienen de fuera. Los profesionales del sector eran incapaces este miércoles de garantizar el precio de las flores que ayer ofrecían y que se movía entre los 16 euros por una veintena de claveles procedentes de Ecuador, los diez euros por una decena de rosas locales y los cinco euros del ramo de crisantemos también locales.

Los claveles, rosas, lluvias y anastasias de tallo largo y más vistosas del puesto de José Hernández García, en el cementerio de San Lázaro, procedían de Ecuador, Colombia y Kenia. «Van a estar un poquito más caras que el pasado año; entre un euro y dos el paquete de diez y veinte. Si no varía la cosa, el paquete de veinte claveles estará a 16 euros», indicaba Hernández, que cuenta también con flor propia gracias al vivero que tiene en Ingenio. Sin embargo, la producción no es suficiente para abastecer la demanda de días tan especiales como el próximo 1 de noviembre por lo que no queda otra que comprar mercancía fuera. O bien en la Península o en el extranjero.

«El transporte es lo que encarece todo; si hasta Iberia se aprovecha de este día, cobra cerca de 1,5 euros por kilo aparte del coste en sí porque en barcos ya no se trae nada; se nos echa a perder», indicaba el mayorista, que aconsejaba gastarse un poco más de dinero con una flor de fuera, que «aguanta entre veinte días y un mes. Garantizado». La explicación la daba él mismo: «Aquí tenemos un clima muy fuerte y la flor sale muy apurada, muy rápido, y se va enseguida, mientras que la que viene de fuera el capullo se va haciendo lentamente y aguanta más. «Vienen diez varas, pero traen mucha cantidad de flores», decía el profesional, que lleva más de 30 años en el sector, respecto a los claveles, aunque confesaba que la gente se tira siempre a lo más barato pese a que duran menos tiempo.

José Hernández, concesionario de un puesto en San Lázaro, asegura que las personas que acuden a los cementerios han bajado en estos últimos treinta años

José Hernández compra a través de intermediarios locales por temor a trabajar con empresas foráneas «que le cuelen algo ilegal», especialmente cuando se trata de países de Sudamérica, por lo que depende del precio que le pongan para poner el suyo a la clientela. A esa diferencia tiene que sumarle además el coste del alquiler de una nave para mantener en frío los ramos que compra hasta su venta y el personal, que estos días se incrementa y que trabaja a piñón con los encargos.

«Si algo bueno trajo la pandemia de la covid es que al no permitirse colas acostumbramos a la gente a encargar ramos y centros con antelación antes del día 1 lo que nos permite prepararlos y organizarnos con más tiempo; y no como antes, que las colas eran interminables. También ha mejorado el horario del cementerio, de 8 a cinco de la tarde todos los días, salvo estos días», añadía. El coste de los ramos y centros varía en función de las flores que se vayan a utilizar en la decoración. El recipiente lo tiene que llevar el cliente.

Visitantes

Este miércoles no cesaban de atender a una clientela que, aunque a cuentagotas, ya compraba flores y demandaba centros para sus familiares. «Aquí hay una clientela habitual que viene todos los días, aunque cada vez menos. Ahora se vende muchísimo menos que antes. Hace treinta años compraba 8.000 kilos de crisantemos y ahora con 4.000 voy que chuta», confesaba el gestor de la concesión. Y ponía como ejemplo el descenso de floristerías en la capital y puestos delante de los cementerios, el que cada vez hay más incineraciones y que la gente joven no viene tanto al cementerio como los mayores.

En el puesto de flores que Canaricem tiene en el cementerio de Siete Palmas el trasiego de clientela era el mismo. Ellos tampoco aseguraban que el precio que tenían hasta este miércoles se mantuviera hasta el 1 de noviembre. «Hemos mantenido el precio estos días, aunque ya hay floristerías que lo han incrementado desde el lunes, pero hasta mañana no le puedo decir si las rosas valdrán lo mismo, depende del precio que nos pongan los proveedores», argumentaban vía telefónica para hacer un centro de encargo de rosas. La docena de rosas locales estaba este miércoles a 10 euros.

Una veintena de claveles de Ecuador se vende a 16 euros frente a los cinco que valen los crisantemos locales

Ellos también estaban trabajando por encargo para hacer ramos y centros, aunque no tienen en su página web un listado de precios de flores. Sí lo tienen, en cambio, con respecto a los costes de enterramiento, traslado de restos y otros servicios derivados. En la página web también se pueden encontrar las sepulturas a las que les ha vencido ya la concesión.

En una floristería de Mesa y López los precios de los claveles estaban a 4 y 8 euros, en función de si eran locales o foráneos, mientras que los crisantemos canarios costaban 5 euros. El vendedor tampoco aseguraba que los precios se mantuvieron a cinco días vista del Día de los Difuntos. «Dependerá de si el proveedor sube o no el precio. Si no lo sube no lo subiré, si lo hace no me queda más remedio», dijo.