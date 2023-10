‘Encarnita’, la joyera curiosa

La valenciana Encarnación Estéve terminó en Canarias por casualidad. Viajaba de aquí para allá porque su marido era piloto, y su último destino era Canarias, por lo que aquí se afincaron. Al poner fin a un periodo de viajes, Estéve reflexionó que era su momento para comenzar un nuevo proyecto. En ese momento recordó con cariño las ocasiones en que visitaba a su tía en Murcia, que regentaba una joyería. Esa fue su inspiración para la que se ha convertido ya en una larga carrera en el sector de la joyería. Estéve comenzó como mayorista y cuando se afianzó en el sector montó su propia tienda en plena Calle Mayor de Triana.

«Cuando la abrí quise hacer lo que nadie hacía», explica la dueña del comercio. Estéve comprobó que todas las joyerías, que por aquel entonces eran 16, cerraban al mediodía y a las siete de la tarde, por lo que decidió que abriría desde por la mañana hasta por la noche, incluidos los sábados. Además, incorporó un taller abierto durante toda la jornada, que tampoco era habitual. «Tenía que hacer algo diferente, para no hacer lo que ya había porque me moriría de risa», comenta.

Más allá de las joyas, Estéve se considera amante del aprendizaje. Intenta aprender todo aquello que pueda sin ninguna discriminación, aprender por el simple gusto de hacerlo. «Yo si en vez de hacer esto hubiera hecho otra cosa lo hubiera hecho igual porque a mí me gusta todo, hoy en día, con los años que tengo, me sigo gustando todo, me sigue ilusionando aprender una palabra que no sé, algo de internet, un documento, cualquier cosa», destaca.

Por esa razón, se fue a estudiar a Barcelona sobre tasación, gemología, e incluso se ha convertido en perito judicial. «Soy tasadora, hago asistencia judicial, certificados, problemas con seguros, herencia, o sea todo», detalla.

Estéve se preocupó para diferenciar su negocio del resto, a través de esfuerzo y formación. Pero en un principio cuando era mayorista no sabía nada del sector y empezó completamente a ciegas. Fue esa curiosidad y ese apremio por moverse y querer hacer cosas la que la motivó para conseguir sus objetivos. «Siempre el tren pasa por tu puerta, es cuestión de que te subas, y a veces lo dejas pasar, pero no solo en el trabajo, en otras cosas de la vida, el miedo es el peor enemigo de la persona», opina. Estéve asistía a las ferias y trataba directamente con los fabricantes, y así lo sigue haciendo a día de hoy para conseguir toda la mercancía que vende. «La primera vez que fui a vender joyas no conocía a nadie, empecé con un catálogo, pero como soy muy echada para adelante y muy optimista, además cogí una época súper buena», comenta.

Sin embargo, unos años después la crisis de 2008 irrumpió en los bolsillos españoles y las joyas pasaron a un segundo plano. «En la crisis del 2008 la gente se tiró mucho a la plata, las marcas baratas, y luego ya desde hace siete años la gente poco a poco cada vez va comprando más de oro», estima.

Herencia artística

En la joyería un cuadro con una pintura clásica armoniza el ambiente. Pertenece a su padre, que tenía una gran sensibilidad por el arte, que ella ha heredado. Estéve a petición de los clientes también diseña las joyas para hacer piezas exclusivas. «Yo he sido siempre muy buena con el dibujo desde que era pequeña, entonces yo capto mucho lo que quieres si tú tienes unas piedras y me das un poco una idea lo hago», explica. La dueña de la joyería cuenta que siempre está pendiente de la moda no solo porque es importante para su trabajo sino porque le gusta. «Ahora en tendencia se lleva más el amarillo, en las piedras se lleva más el blanco, antes se llevaban los anillos súper enormes, luego medianos, ahora se usa mucho lo pequeñito», comenta. Aunque apunta que actualmente la moda es mucho más amplia que antes. «La moda ha ido incorporando más cosas, porque ya cada uno somos más especiales y diferentes, y dentro de la moda, pues elegimos lo que nos gusta», recalca.

A pesar de que a casa de sus tíos solo iba algunos días de visita y nunca le pidió ayuda a sus parientes, la pasión que le ponía se quedó impregnada en la forma en que visualiza Estéve su negocio. «Siempre he visto ese amor y mi tía era una gran empresaria», asegura.