El tripartito rechaza la moción para cerrar el anillo del Risco y entregar la vivienda a una familia expropiada

El Gobierno municipal rechazó en el pleno municipal la moción presentada por el Partido Popular para agilizar el cierre del anillo viario de San Nicolás, pendiente desde hace más de 30 años, y entregar a una familia expropiada hace siete años la vivienda que el Consistorio se comprometió a darle, tras la firma de un convenio, hace siete años.

La edila del PP María Amador acusó al anterior tripartito de «vacilar» a la familia expropiada y pidió al actual que se ponga las pilas para solucionar el problema, después de que la alcaldesa Carolina Darias se negara a recibir a los afectados en septiembre pasado.

Bernardo Rodríguez , uno de los afectado por la expropiación intervino durante el pleno y criticó la demora por parte del Ayuntamiento a la hora de cumplir con su parte del convenio, que consistía en entregarle una nueva casa, de la que aún no se han construido ni los cimientos. Rodríguez criticó también el trato que recibió del ex coordinador de Urbanismo José Setién, durante la reunión que tuvo lugar a finales de 2022 para reclamarles una indemnización de 200.000 euros, en vista de que la casa no terminaba de fabricarse. "Nos trató como si fuéramos basura. Sin respeto, pese a que son servidores públicos que están al servicio de los ciudadanos", explicó. Añadió que les ofreció 147.000 euros, un dinero con el que, consideró, no pueden comprarse una casa digna y pese a que el coste de la construcción de la vivienda a la que se comprometió el Ayuntamiento supera los 200.000 euros.

También se lamentó Rodríguez de la negativa de la alcaldesa Carolina Darias a recibirle o, al menos, derivarle al concejal de Urbanismo, Mauricio Roque.

La alcaldesa se comprometió a buscar una solución y aseguró que sí se había ocupado del asunto. Añadió que la indemnización es un "procedimiento reglado" que no le decide el Ayuntamiento y justificó el bloqueo del asunto porque los afectados no habían presentado un informe contradictorio para seguir adelante hasta alcanzar un justiprecio. Aseguró entender el malestar por la "dilación que se ha producido" y por "no haber sido tratados debidamente".