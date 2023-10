El abandono de la playa Las Canteras

La playa de Las Canteras es uno de los iconos de Las Palmas de Gran Canaria. Su entorno natural y sus 3 kilómetros de arena la convierten en un espacio para el esparcimiento y el ocio del que muy pocas ciudades tienen la suerte de disfrutar. Sin embargo, este patrimonio singular no está tan cuidado como debiera. Es la sensación que tiene un grupo de ciudadanos y usuarios de la bahía, que se han organizado como asociación para «velar por el buen estado de la playa y de sus entornos» y para parar el abandono en el que está cayendo la playa de Las Canteras por falta de atención municipal. Según el colectivo, la falta de limpieza y de presencia policial son dos de sus principales problemas.

La asociación Amigos de la playa de Las Canteras, como así se llaman, han convocado una concentración para el domingo día 5 de noviembre, a las 12.30 horas en playa Chica, para denunciar el estado de «abandono y deterioro» que sufre desde hace unos años no solo la playa y el paseo marítimo, sino también todas las calles adyacentes que están en segunda línea. Pretenden de este modo que la concejalía de Playas y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tomen nota de la preocupación ciudadana y atajen los problemas antes de que el deterioro vaya a más.

La asociación cree que la pérdida de la bandera azul de este año por dos casos de contaminación fecal es un síntoma de la dejadez municipal

Desde la asociación, formada por unas cincuenta personas de amigos y bañistas habituales de Las Canteras, se afirma que la pérdida de la bandera azul el pasado mes de mayo a causa de varios episodios puntuales de contaminación por bacterias fecales -en El Confital y La Puntilla, a la altura del Reina Isabel- es ya un indicativo de que la playa tiene un grave problema de contaminación que debe atajarse. «La respuesta de que es un tema difícil de resolver ya no convence a nadie, y solo pone de manifiesto la incompetencia de sus responsables», indican en el manifiesto de siete puntos que han escrito sobre el deterioro que, a su entender, sufre la playa de Las Canteras.

«No es solo que hemos perdido una bandera azul por no controlar las aguas residuales de La Puntilla que, no es más que una auditoría sobre la calidad del agua, sino que no tenemos ni idea de si en el agua donde nos bañamos a diario eso se ha corregido, sea cual sea el problema. Es responsabilidad del Ayuntamiento las aguas que se vierten en las costas», dice Carlos Gallardo, uno de los miembros de la asociación. «Si hay que invertir una parte del presupuesto para averiguar el problema que se haga», sostiene.

Al problema de la contaminación del agua, se une el de las colillas que dejan los bañistas fumadores en la arena. Un hábito que está prohibido en la playa tras la aprobación de la Ordenanza municipal reguladora de usos, actividades e instalaciones en las playas, paseos marítimos y restos del litoral de Las Palmas de Gran Canaria de enero del 2022 y que, sin embargo, nadie controla por la «falta de presencia policial que existe en la zona». Así lo manifiesta la asociación.

«Es una cuestión cívica, pero es que además hay falta de información al respecto; hay gente que desconoce que no se puede fumar. Y son 300 euros de multa. Esa información debería ser sonora, pero no funciona la megafonía desde hace unos años; o por cartelería, que tampoco existe», continúa Carlos Gallardo, que también hace referencia al asunto de los microplásticos. «Es algo que va a ir a más, y aunque no tengamos una solución para ello, el Ayuntamiento debería de tener ya una estrategia para abordar al menos la recogida de plásticos que vienen con las mareas y con los que se depositan en la zona».

Fumar en la playa de Las Canteras está prohibido con la nueva ordenanza municipal de 2022

El colectivo se queja del deficiente servicio de limpieza que hay en la playa y en el paseo, «sobre todo los fines de semana y festivos, precisamente cuando hay más gente en Las Canteras». Indican además que el modo de limpieza que tienen los operarios municipales no es del todo correcto, ya que al limpiar con agua el paseo por la noche la porquería termina en la arena, justo bajo la barandilla, tal y como comprueban cada mañana cuando van a bañarse.

Servilletas voladoras y palomas

Amigos de la playa de Las Canteras también son críticos con los locales de comida rápida que hay en el paseo y que, por la falta de personal para atender, no limpian las mesas en cuanto se van los clientes lo que da pie a que servilletas, platos y cubiertos salgan volando por el paseo en cuanto hay un poco de viento.

La falta de camareros da pie también a que aparezcan las palomas para comer los restos de comida que deja la clientela sobre las mesas. Una situación que, según ellos, se evitaría con «obligar a los restaurantes a la instalación de minipapeleras en cada mesa».

La falta de limpieza no solo se reduce a la arena y al paseo. Según la asociación de Amigos de la playa de Las Canteras el abandono en el entorno de la avenida es también importante. Los contenedores de la basura rebosan con asiduidad en la segunda línea de calles debido al número de restaurantes que hay en la zona, pero también porque ciudadanos incívicos dejan electrodomésticos, enseres y otros restos sin que el servicio de recogida actúe con premura lo que da lugar a calles «sucias y pestilentes» que dejan de transitarse, con el consiguiente deterioro.

La asociación cree que la falta de presencia policial a pie en Las Canteras es la causa de que muchas de estas situaciones se repitan constantemente para perjuicio de los residentes y usuarios, pero también para la imagen que se ofrece a los turistas que nos visitan. «Antiguamente, estaba el policía de playa, que iba de punta a punta controlando que tú no jugaras a la pelota para no molestar a los usuarios; bajaba incluso a la arena para llamarte la atención, y eso ha desaparecido. Incluida la comisaría que había en el balneario. Está disminución en el servicio policial lo que ha producido es un deterioro generalizado que se convierte en un efecto dominó. Como no hay policía, la gente juega a la pelota, saca al perro y va en patinete y bicicleta por la avenida; los bares y restaurantes ponen las mesas y la cartelería como les apetece», relata Pepe Boza Chirino, otro de los miembros de Amigos de la playa de Las Canteras.

La asociación indica que ha habido robos a transeúntes, en locales e incluso apartamentos a pie de avenida y que la sensación de inseguridad es palpable por la noche en el paseo y las calles adyacentes para los residentes.

Los miembros de la asociación también ponen sobre la mesa el caos existente por el incremento de mesas y sillas de los locales de restauración con la pandemia de la covid, que no permite ni acercarse a la barandilla para ver el mar y que, en algunos puntos del paseo, impiden hasta transitar. Solicitan a la concejalía de Playas que ordene este asunto y que haga cumplir la ordenanza a los bares, cafeterías y restaurantes.

Amigos de la playa de Las Canteras, que se formalizó hace unas semanas como entidad para que sus reivindicaciones pudieran ser escuchadas por la administración municipal, espera que vecinos y usuarios de Las Canteras se sumen a la concentración del 5 de noviembre, y también a la asociación. Para contactar con ellos han abierto un correo protegelascanteras@gmail.com.