'Don Juan Tenorio', el duelo entre dos calaveras

Una mesa, ocho escalones y el monótono e inquietante sonido de un segundero. De fondo un lienzo en el que van cambiando formas orgánicas conforme avanza la acción. Con estos cuatro elementos basta para escenificar el Don Juan Tenorio. La historia es conocida, dos calaveras compiten durante un año en duelos y doncellas seducidas. Comienza en carnaval. Falta un reto más, seducir a una novicia, doña Inés. En esto se resume el argumento de este clásico de Zorilla para la noche previa al Día de Todos los Santos.

La compañía 2RC consigue una interpretación creíble y amena en el teatro Pérez Galdós. Correcta la actuación de los actores que interpretan a don Juan Tenorio y a don Luis Mejía. Doña Inés se mueve por el escenario de manera que semeja flotar o levitar, como si no fuera de este mundo. Sin embargo, el aspecto más importante de cualquier representación, de cualquier obra de teatro que se precie, y que no es otro que la correcta proyección y vocalización del texto, quizás no estuvo del todo mimado. Los actores poseían sin duda un buen registro, pero hubo momentos en los que se aceleraban en la declamación haciendo ininteligible algunos pasajes imprescindibles para seguir el desarrollo de la trama. La pasión de la acción no tiene que reflejarse necesariamente en un hablar impetuoso y acalorado. Parece necesario recordar a estas alturas que la comunicación entre el escenario y el patio de butacas en una obra de teatro se basa en la comprensión de los diálogos. Si no es así, por muy sofisticada que sea la producción, lo demás no tiene sentido. Predilección tengo, sin embargo, por los papeles del pícaro de Marcos Ciutti y del Capitán Centellas en los que estos inconvenientes brillaron por su ausencia.

En medio de tanta maldad que envuelve a los personajes parece que la inocencia de doña Inés la condenará al mayor de los fracasos, pero sin embargo en un giro de guión es la gran vencedora de esta apuesta, pues como ella dice tras su muerte su deseo es compartir la sepultura con don Juan, que su amor permanezca constante más allá de la muerte.

La escenografía acaba con dos torres gemelas, a semejanza de las torres sevillanas de la plata y del oro. En medio de ellas un espacio que se abre hacia un pasaje blanco que lleva a los personajes al otro mundo. Un minimalismo que consigue que esta historia supuestamente de amor sea realmente lo que es, un típico relato de terror con todos los elementos claves del Romanticismo, con sus lúgubres cementerios donde las estatuas cobran vida, las sombras hablan, y el cielo y del infierno se manifiesta en el mundo terrenal.

Resulta imprescindible recordar la figura de don Miguel de Mañara, un ilustre Sevillano del siglo de Oro que se tenía a sí mismo por el hombre más malo del mundo. En su epitafio ordenó escribir: «Aquí yacen los huesos y cenizas del peor hombre que ha habido en el mundo, rueguen a Dios por él».

Durante su vida infame y disoluta, repleta de juego, lances, adulterios, seducciones y alcohol ocurre un hecho que marcará su vida, fallece su mujer Jerónima, quedando don Miguel de Mañara en la más profunda de las desolaciones. La viudez lo transforma en un hombre religioso y caritativo, renuncia a la vida desenfrenada y lamenta los desmanes y atropellos que cometió. Gracias a este profundo cambio relanza y renueva la iglesia y el hospital de la caridad de Sevilla, un hospicio para pobres. Es elegido hermano mayor de la hermandad de la caridad en 1663. Don Miguel de Mañara encarga al pintor Juan Valdés Leal dos cuadros que se han convertido en iconos de la pintura del Siglo de Oro, In ictu oculi traducido En un abrir y cerrar de ojos y Finis gloriae mundi que es El fin de la gloria del mundo. En ambos cuadros la muerte es el tema principal aludiendo a la banalidad de las cosas del mundo. Se ha dicho que es el personaje que más ha inspirado al mito de don Juan. Incluso Alejandro Dumas tras un viaje por Sevilla, conoce al personaje y escribe una obra sobre él. Para rematar la historia, al compensar la vida licenciosa con la vida caritativa, la hermandad de la caridad propone la beatificación de don Miguel, declarándolo el papa Juan Pablo II venerable en 1985.

El Don Juan Tenorio es la obra que más ha perdurado en el tiempo de Zorrilla. Sin embargo es de destacar que el autor no tenía ninguna simpatía por ella, que había sido ideada tras una mala noche y escrita deprisa y corriendo. Consideraba que otras obras de mayor calidad no habían tenido el éxito que debían. Fue una obra mal pagada, que enriqueció a otros, nunca a él. Se sentía especialmente orgulloso de su magnífica Traidor, inconfeso y mártir. Se dice que José Zorrilla padecía un extraño tipo de sonambulismo que le permitía escribir estando dormido. También, como don Juan Tenorio, poseía un carácter indomable.

El 28 de febrero de 1844, tras la primera representación del Don Juan Tenorio, la crítica lo definió como «miserable parodia». Y es que no se puede poner a una actriz de ochenta kilos y 32 años, en el papel de una doña Inés casi adolescente. De ahí lo importante que resulta tener los actores adecuados para la credibilidad de cualquier montaje. Tras el fracaso del estreno Zorrilla odiaba la obra y la vendió por 4200 reales de vellón y convirtió en millonario a su afortunado comprador. También renunció porque el personaje no era original ya que lo trató Tirso de Molina en El burlador de Sevilla y Molière y Byron habían hecho su propia interpretación del personaje de modo que no era suyo.

A pesar de ello donjuán y tenorio han pasado a ser palabras de nuestro idioma como celestina, Quijote o Lolita ya que es la obra de teatro español más representada de la historia de la literatura española. Por cierto, se representa en el Día de Todos los Santos porque en el segundo acto Tenorio va a visitar a su amada en el cementerio, de modo que en el XIX se puso de moda representarla la víspera al día en el que la gente visita las tumbas de sus seres queridos.