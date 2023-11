Un mapamundi de más de 24.000 postales

En una época en donde la correspondencia postal se ha reducido a la paquetería, los matasellos electrónicos, los emails, selfis y wasaps, encontrarse con las más de 24.000 postales que atesora el grancanario Héctor Henríquez Jiménez avivan las ganas de hacer la maleta, meterse cualquier tarjeta en el bolsillo y echar a viajar sin billete de vuelta. No se trata de una colección de misivas al uso, ya que no hay monumentos, ni calles típicas, ni paisajes, ni playas en donde embelesarse sobre lo bello que es el planeta, sino especializada en cartografía. Es decir, mapas, planos, rutas, caminos, sendas, recorridos y cartas marinas. Una temática muy original que hace que la colección sea muy peculiar y, sobre todo, muy didáctica. También bella pese a lo que pudiera suponer su temática.

Héctor Henríquez Jiménez se inició en la cartofilia, como así se denomina al estudio y coleccionismo de postales, recopilando las tarjetas que había en casa, y que habían recibido sus padres de amigos y familiares; y que más tarde fue ampliando con las suyas propias. «Eran las típicas postales que todo el mundo recibe de ciudades, paisajes», cuenta el coleccionista, hasta que en 2003 comenzó a especializarse en cartografía para dar un sentido más de colección al volumen de tarjetas que ya comenzaba a poseer en casa.

«La elección del tema fue quizás por deformación profesional por eso de ser arquitecto y urbanista. Los mapas siempre me han atraído, así como la singularidad de las ilustraciones, el colorido», explica el arquitecto sobre cómo se decantó por la cartografía.

En la peculiar colección se pueden encontrar mapas de todos los países del mundo, incluidas islas difíciles de localizar en los atlas salvo que se esté muy puesto en geografía como Eleuthera, perteneciente a las Bahamas, o Santa Catalina, frente a la costa californiana de Estados Unidos o de países como Brunei u Omán poco dados al turismo tiempo atrás; incluso de naciones ya desaparecidas como Rhodesia, Yugoslavia o Checoslovaquia y de los nuevos países nacidos tras la disolución de la República Soviética como Serbia o la República de Kosovo, aun sin reconocimiento oficial total por otras naciones. También cartas náuticas con la batimetría como la del lago de Michigan (EEUU), rutas de carretera como la mítica 66 de Estados Unidos, itinerarios de montañas de Suiza, planos de ciudades como la de Las Palmas de Gran Canaria, cascos históricos como el de Cartagena de Indias e incluso planos de metro de México DF o Sidney; entre otros muchos contenidos.

Curiosidades

En el compendio de más de 24.000 tarjetas se hallan curiosidades de todo tipo como las postales que usaban los futuros carteros españoles en los años 30 y 40 para estudiar los servicios que ofrecía Correos en Europa; los mapas de las antiguas colonias portuguesas; los principales presidentes de Estados Unidos a lo largo de su historia; la distribución de las comarcas catalanas antes de 1936; la batalla de Normandía; la editada por el Instituto Nacional de Estadística en los años 40 sobre el crecimiento de población de las principales ciudades españolas desde 1860 a 1945 o la de una tarjeta de la isla de Córcega que contiene un disco de 45 revoluciones con una canción popular que se puede escuchar en un tocadiscos. Entre las más recientes, figura una estadounidense con un Tony Blair y George Bush abrazados invadiendo Irak o una en la que se detalla el ataque de los seguidores de Osama Bin Laden a las Torres Gemelas de Nueva York y otros puntos concretos de EEUU el 11-S, calificado como Día de la infamia.

Sin olvidar los formatos y materiales en las que están editadas las cartulinas como las que son un puzzle, tienen la forma del país o son láminas de corcho o de madera. A una de Japón la acompaña una aguja y un hilo para que uno vaya marcando su propio itinerario de viaje.

El arquitecto ha recopilado además unas 2.000 dedicadas en exclusiva al Archipiélago canario. Entre ellas, una remesa editada por la editorial Fresnos a principios de los años 60 sobre los planos de las principales ciudades en las que se detallan los monumentos y los lugares más representativos. En una cartulina de la isla de La Palma se descubren los trajes típicos de cada zona; en otra de Gran Canaria una mujer en bikini despliega sus encantos, mientras hace apología de los lugares más turísticos de la isla, y un mapa de Lanzarote sirve como portada para desplegar una serie de imágenes típicas de la isla.

La afición le ha convertido a Héctor en todo un experto sobre la historia de la tarjeta postal, que comenzó a circular por primera vez en Europa tras ser inventada en 1859 por los prusianos. Pero también a distinguir una cartulina antigua de otra de hace unas décadas en función de lo que cuenta el reverso, la tipografía y el formato utilizado, así como de las imprentas que editaban este tipo de materiales o cómo evitar su deterioro. Incluso ha creado un blog http://mapman-mapman.blogspost.com/ para contar detalles e historias sobre las tarjetas de su colección. “No está muy actualizado porque apenas tengo tiempo con el trabajo, pero es un modo de compartir mi afición”, indica.

El arquitecto confiesa que cada tarjeta emite un mensaje diferente en función del artista que la diseñó, pero también de lo que se quería trasmitir en una época como es el caso, por ejemplo, de las representaciones de campañas militares; las relativas al colonialismo o el nacionalismo de muchos países, donde predominan las banderas, los escudos y todas las simbologías del poder como las que posee sobre Argentina, en el que hasta las islas Malvinas están cubiertas por la bandera nacional azul y blanca pese a ser inglesas. O cómo los países africanos, tras su independencia, destacaron su flora y su fauna frente a la monumentalidad de las postales de las ciudades europeas. “Cada postal es una historia llena de matices, colores y formas para representar una idea”, afirma el coleccionista, que cree que uno de los aspectos interesantes que tiene su colección es cómo ha ido cambiando la tipografía y la ilustración en la correspondencia postal. Todas esas transformaciones de la imagen que se quiere proyectar hacia fuera se perciben en cuanto se analizan las postales emitidas en diferentes épocas de un mismo país.

Material de aprendizaje

La colección es tan particular que serviría para que un niño aprendiese con ellas geografía, urbanismo, orientación, historia, zoología, gastronomía, tipismo, botánica y arte; entre otros temas. «Hay que ponerlas en valor, son un instrumento didáctico, útil para la docencia, más allá del fin turístico o de vehículo de comunicación», explica un entusiasta Héctor, que también fue profesor de la Escuela de Arte. Precisamente, algunas de las postales tienen un carácter divulgativo, ya que en el reverso, más allá del título de la postal, aparece en ocasiones una síntesis de lo que cuenta, especialmente las relacionadas con batallas históricas, conmemoraciones y descubrimientos.

«Mi interés es que la colección se divulgue, así como el coleccionismo», manifiesta el arquitecto, al que le gustaría ver su colección en un museo grancanario dado el interés que tiene tanto la imagen gráfica como el valor histórico de algunas piezas. La más antigua que posee data de 1910 y es sobre Bélgica.

La colección es una de las más importantes entre el mundo por su singularidad y tamaño, según los expertos en la materia. “Cataluña es el paraíso del coleccionismo y la asociación más importante que hay en España sobre la cartofilia es el Círculo de Barcelona, que edita libros sobre esta afición. En Gran Canaria existe la Casa del coleccionista de Gáldar", indica sobre dónde iniciarse y recabar información sobre este interesante entretenimiento que recopila la memoria festiva de los viajeros. Casualmente, en la colección de Héctor apenas se puede curiosear lo que pusieron en su día los turistas, ni a quién iban dirigidas, ya que ha optado por coleccionar postales sin remitentes para que el espectador admire la ilustración y no los chismorreos mundanos.

Gracias a Internet

Aunque Internet y las redes sociales han acabado casi con el correo ordinario de cartas y de postales, han permitido, sin embargo, poner en contacto a coleccionistas de todo el mundo y ampliar el mercado de búsquedas más allá de los recorridos por mercados de antigüedades callejeros, tiendas se segunda mano o subastas.

"Internet me ha facilitado la ampliación de la colección al tener la posibilidad de intercambiar postales con otros coleccionistas, encontrarlas en plataformas o localizar a alguien al otro lado del planeta para que me envíe por correo tradicional algunos planos de ciudades o de países que no están al alcance de mi mano, ni de ningún amigo o conocido. Por ejemplo, postales de islas tan exóticas como Bora-Bora las conseguí chateando con un médico que vivía en la Polinesia francesa. Le dije que si no le importaba buscarme alguna postal y me mandó los mapas de todas las islas”, cuenta el arquitecto, que sigue rastreando por mercados y tiendas físicas en cuanto tiene la oportunidad.

Héctor explica que, pese a que cada vez se envían menos postales, hay un movimiento internacional denominado postcrossing, que no es más que el intercambio de tarjetas entre coleccionistas de todo el mundo, que está fortaleciendo el que las láminas siguen recorriendo el mundo, aunque de modo diferente, y sobre todo no caigan en desuso. "Hay países como Alemania, Bélgica, Países Bajos en donde se reúnen coleccionistas para enviar postales a gente de otros lugares", cuenta sobre esta afición que atrajo incluso a miembros de la realeza como la reina Victoria Eugenia.