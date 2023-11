Cientos de usuarios de la playa de Las Canteras se han concentrado este domingo en el arenal para reclamar al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria una mayor limpieza de la playa, su entorno y las calles aledañas y además un incremento de la vigilancia policial. «Queremos una playa limpia, bien vigilada y con bandera azul. Esta playa es un parque natural donde muchos de nosotros nos hemos criado, donde muchos vivimos y al que muchos venimos para disfrutar y no se merece lo que le están haciendo», sostuvo Pepe Chirino, portavoz de la Asociación de Amigos de la Playa de Las Canteras, colectivo convocante de esta concentración. Con el objetivo de mantener esta parte del litoral capitalino en un estado óptimo, la plataforma ha propuesto también que se declare cada primer domingo del mes de noviembre como Día de la Playa de Las Canteras.

A la protesta, celebrada en el entorno de Playa Chica, acudieron cientos de personas entre usuarios de la playa y vecinos de la zona, que llenaron el arenal y buena parte del paseo marítimo en ese tramo. En el acto se exhibió una gran pancarta en la que se leía «Más limpieza, más presencia policial» y además de en español, se lanzaron mensajes en inglés, francés y alemán. En su manifiesto, la asociación reclama la limpieza de la playa, pues considera que hay suciedad en la arena por la gran cantidad de colillas que se acumula a pesar de que está prohibido fumar en la playa desde 2020; una mayor presencia policial que garantice que se cumple esa ordenanza y que no se cometen otro tipo de infracciones como es el tránsito de bicicletas o patinetes por el paseo marítimo o que se atienda a un mejor criterio para la ordenación de las mesas de los bares y restaurantes del paseo al considerar que hay tramos en los que el elevado número de mesas complica el paseo a los usuarios.

«Esta playa necesita de personas responsables, necesita más vigilancia, menos colillas en la arena, mendos basura por la avenida, menos contenedores en la segunda fila rebosando basura», continuó manifestando Pepe Chirino con ayuda de un megáfono, «nosotros somos un grupo de amigos que empezamos con esta inquietud por la playa y hemos terminado por formar una asociación de amigos de la playa de Las Canteras». Una plataforma a la que invitó a los presentes a unirse para «defender la playa». «Queremos que los responsables sepan que esto es solo el principio. Vamos a continuar semana tras semana y mes tras mes observando, valorando y criticando cuando haga falta aquellas cosas que no se están haciendo y se deberían hacer», agregó.

«No entendemos cómo es posible que no se solucionen los problemas de contaminación», señala Pepe Chirino, portavoz del colectivo convocante

Los asistentes a esta concentración también mostraron su malestar porque, tal y como denuncia la asociación, cuando se limpia el paseo marítimo se arroja la basura hacia la arena de la playa, y porque tienen la percepción de que el Ayuntamiento capitalino no tiene intención de recuperar la bandera azul, perdida el pasado mes de mayo después de que dos episodios de contaminación por bacterias fecales afectasen a la calidad del agua en La Puntilla durante varios días. Y esa es, precisamente, otra de las críticas del colectivo, la contaminación del litoral. «No entendemos cómo es posible que no se haya corregido; en El Confital llevamos seis años con contaminación y las únicas explicaciones que recibimos es que es muy difícil de solucionar», clama Pepe Chirino, «y también por La cícer, pues cada vez que lleueve se llena de residuos por no limpiar el barranco de La Ballena». A las problemas de la playa, la plataforma suma la falta de megafonía y el cierre de las comisarías de policía. De hecho, entre las consignas se escuchó «menos colillas y más guindillas», en relación a la policia municipal.

Entre los participantes en la protesta figura Olga Melgar, una vecina de La Isleta que casi se ha criado en la playa y que cada mañana, desde hace 15 años, va a caminar a la orilla y aprovecha para llevarse la basura que encuentra. «Últimamente Las Canteras está muy abandonada, la playa está peor que hace 20 o 30 años», sostiene, «yo he visto salir colchones por el barranco de La Ballena y toda esa basura acaba en la arena». Olga se queja también de que la falta de vigilancia policial permite que patinetes y bicicletas «campen a sus anchas» por el paseo «con el peligro que supone para las personas porque además van a mucha velocidad».

Las quejas de Nacho Vega llegan, por su parte, por la megafonía y la contaminación. «Hace unos meses bajé a la playa y vi un cartel que decía que estaba cerrada por enterococos, pero de repente vi varias personas en el agua, me acerqué y era un extranjero con sus hijos y tuve que explicarle qué pasaba», relata, «el hombre me dijo que no había escuchado nada por los altavoces. Pero claro, es que llevan mucho tiempo sin funcionar».

Otro usuario, Juan Reyes, lamenta el «abandono al que está sometida la joya de la corona de Las Palmas de Gran Canaria». «La playa se está estropeando y los vecinos pedimos a la señora alcaldesa que se ponga las pilas frente a la dejación y el abandono», reclamó.

Jesús García, otro usuario, se quejó de que en las calles aledañas la gente se dedica a sacar las bolsas de basura por la noche y por la mañana es un estercolero. «No es culpa del Ayuntamiento, pero sí está en su mano controlarlo», señala. Critica también que la gente continúe fumando en el arenal. «Para qué sirve una ordenanza que votó la propia ciudadanía si no se controla? Tampoco hay carteles que recuerden la prohibición».

Por último, Rafaela González lamentó que la ausencia de policías suponga un perjuicio para los usuarios. «Yo me siento insegura porque no puedo dejar mis objetos solos», señala, al tiempo que critica que todo el conjunto de factores que reclaman los usuarios «está afectando a la imagen internacional de la playa».