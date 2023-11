La historia de Tamara Chinea en corto

Tamara Chinea es una joven artista que desea llegar a la cumbre del éxito en la ciudad de los artistas: Vegueta. Podrían ser los sueños de cualquier joven actual, pero estamos en 1479 y Las Palmas de Gran Canaria acaba de fundarse apenas tan solo un año. Es la historia con la que un grupo de estudiantes de la Universidad del Atlántico Medio se alzó el pasado octubre con el primer premio del certamen de corto exprés de Vegueta. Su creatividad no se desarrolló durante meses, sino en tan solo 24 horas.

Daniela Cabrera, Carla del Rosario, Paula Castro-Pol, Sara Torres y Noelia Mederos, estudiantes de segundo grado en Cine, junto a Martín López, alumno de primero de la misma especialidad, crearon una historia de 3 minutos en los que Tamara Chinea narra su victoriosa vida a un viejo amigo.

«Nos obligó a ser concisos con la historia, sencillos; que no simples, y a saber utilizar los recursos de los que disponíamos. Desde el personal con el que contábamos, el aspecto visual, el espacio, el factor emocional y hasta la palabra», indica Noelia Mederos sobre la dificultad que entraña narrar una historia en tan corto espacio.

Iniciativa promovida por Juventud

La idea de participar en el certamen, promovido por la concejalía de Juventud, surgió como una propuesta de clase, pero fue finalmente el director del grado, quien les convenció de participar en esta iniciativa, que apuesta por promover el talento juvenil. «El director del grado, Iván Martín fue quien finalmente nos convenció de apostar por nuestro talento, como siempre hace», prosigue Noelia, que hace de portavoz del grupo.

Los estudiantes rodaron la historia con una cámara Sony Alfa 7 y un estabilizador, que les proporcionó la universidad, así como con un equipo de sonido casero consistente en conectar un micro a un dispositivo móvil. Una prueba más de su capacidad ante la falta de medios técnicos.

Los creadores de ‘1479’, como así llamaron al corto exprés, tuvieron además otro handicap y es que el tema del certamen -Vegueta está de moda- no se conoció hasta minutos antes de comenzar a rodar. «Nos lanzamos a la calle inspirados por la historia que crecía en nuestra imaginación. Nos guiamos por los escenarios ficticios y por los lugares que conocía cada miembro del grupo. Asimismo, la estética del corto también fue clave en este apartado: nos dejábamos llevar por los espacios que mejor encajaran con el look visual que queríamos darle al corto. Los colores y la vivacidad de Vegueta fueron clave para el desarrollo de nuestra historia», explica la joven estudiante sobre cómo fueron creando la historia a medida casi que la rodaban.

«Realizar un cortometraje en 24 horas supone un gran reto. Los tiempos y la organización deben estar medidos al milímetro y supimos hacerlo a la perfección, aunque eso no quiere decir que no fuera complicado. No obstante, la historia que creamos alrededor del leitmotiv también supuso alguna complicación, pues requeríamos de material de atrezzo que no teníamos en ese momento. Mientras rodábamos tuvimos que contactar con amigos para que nos llevaran a Vegueta una maleta o una guitarra que necesitábamos», añade.

Noelia cree que hicieron un buen trabajo en todos los aspectos, y eso fue lo que les valió el galardón. «Tiene una bonita historia y un buen guion; sencillo y con referencias a la historia de Vegueta. Además, hay variedad de planos creados con ingenio y el aspecto visual y la gama de colores complementa la narración de la mejor manera posible. Siempre he creído que los detalles marcan la diferencia y, desde luego, nuestro corto está plagado de ellos: en el atrezzo, el vestuario, en cada palabra del guion, en el factor sorpresa del final, en el título, las referencias», cuenta.

«Para nosotras supone un comienzo muy emocionante y un punto importante en nuestra carrera profesional que nunca olvidaremos. Partimos de aquí para seguir haciendo cosas más grandes», responde Noelia sobre lo que ha supuesto el premio como estudiantes del Grado de Cine, más allá de los 750 euros del galardón, que repartieron entre todos. «En Canarias hay muchísimo talento y todos los grupos lo han demostrado en esta edición de Juventud en Corto», apunta.