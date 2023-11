Las Palmas de Gran Canaria tiene en marcha una inversión de 67 millones gracias a los fondos Next Generation

Las Palmas de Gran Canaria tiene en marcha en estos momentos una inversión de 67,29 millones, que va dirigida al desarrollo de 26 proyectos de movilidad, vivienda e innovación tecnológica con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que está subvencionado por los fondos europeos Next Generation.

El coordinador general de Economía y Hacienda, David Gómez, dio cuenta este miércoles, durante una comparecencia en la comisión de pleno de Hacienda, de la situación proyectos subvencionados con fondos europeos Next Generation, de los que dijo que todos están en marcha, unos en redacción, otros pendientes de salir a concurso y la mayoría, en fase de ejecución.

Entre los proyectos destacan, por la cuantía de la inversión, los ocho proyectos presentados por Urbanismo y Geursa, dirigidos a la construcción de vivienda de alquiler asequible, rehabilitación de viviendas y mejora de la movilidad, que cuentan con una financiación de 53,1 millones.

Los proyectos son los siguientes: construcción de 36 viviendas de alquiler asequible (5,7 millones, con una subvención del 40%), cuyas obras acaban de comenzar; otras 130 viviendas de alquiler asequible (15,2 millones, con una subvención de 5,9 millones), cuyo proyecto se está terminando de redactar; reforma del edificio Cachalote en San Cristóbal (3 millones), pendiente de salir a concurso tras quedar desierto; rehabilitación del edificio de la Fábrica del Hielo con una residencia de 50 plazas para personas sin hogar (1,8 millones), pendiente de licitar; urbanización de la recta de Los Tarahales (2,4 millones); urbanización de la carretera de Hoya Andrea y la de Almatriche y su desdoblamiento por Juan Hidalgo (7,7 millones), se está redactando el proyecto de esta última; corredor verde de Tamaraceite-Ciudad Alta (3,8 millones) y programa de rehabilitación residencial de La Paterna (13,5 millones).

Un segundo bloque de proyectos tiene que ver con la mejora de la calidad del aire, la reducción de ruido y el transporte urbano y sostenible, con una inversión global de 7,1 millones, de los cuales 6,3 millones están subvencionados.

Han sido impulsados por Movilidad a través de Guaguas Municipales y la empresa municipal Sagulpa, con el proyecto LPGC Mueve. Son cinco proyectos: aparcamiento disuasorio intermodal del centro (3 millones); adquisición de cuatro guaguas eléctricas de 12 metros (2,1 millones); sensorización de las plazas de zona azul y verde (900.000 euros); adquisición guagua de pila de hidrógeno (625.000 euros) y ampliación de zona azul y verde (375.000 euros).

Gómez indicó que todos están en ejecución o en proceso de licitación. Movilidad tiene en marcha también con Guaguas Municipales otro proyecto de digitalización del transporte, a través del proyecto Innobus-Tur, que ha impulsado una inversión de 5,98 millones de euros, de los cuales se subvencionan 5,3 millones.

Los proyectos son los siguientes: digitalización de los medios de pago (1,58 millones de euros); digitalización de las relaciones laborales (60.000 euros); actualización de la digitalización de lo sistemas de información y comunicación (2,4 millones); paradas y marquesinas inteligentes (500.000 euros); digitalización de las actividades de taller (360.000 euros); sistema de control de aforo y cálculo de matrices origen-destino (200.000 euros); sistema de sensorización y monitorización de los autobuses (300.000 euros); sistema de previsión de la demanda y sensorización de paradas (50.000 euros) y sistemas expertos en planificación para la utilización de recursos humanos y materiales (250.000 euros).

Por su parte, el área de Innovación Tecnológica tiene en marcha dos proyectos por 1,18 millones, de los cuales 533.662 euros son subvencionados.

Sin proyectos de Igualdad

El concejal del Partido Popular (PP) Diego López-Galán, criticó que el Ayuntamiento no haya presentado ni una sola iniciativa sobre Igualdad de Género y consideró que a la ciudad le correspondería recibir al menos 238 millones como mínimo de los 1.400 millones que le han tocado a Canarias de los fondos Next Generation, atendiendo a su población, que representa un 17% del total regional . «Estamos lejos de esa cifra», sostuvo el edil, quien además criticó que no se hayan impulsado proyectos que beneficien a las pequeñas y medianas empresas.