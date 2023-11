Los autoestopistas del Atlántico

Cuando no existían los aviones lo normal era atravesar el Atlántico por mar, era un viaje largo que necesitaba mucha planificación. Era casi una hazaña. En la actualidad con la modernización de las comunicaciones en unas pocas horas los pasajeros pueden sobrevolar el Atlántico casi sin darse cuenta mientras leen un libro o ven una película. Sin embargo, algunas personas prefieren escoger el medio más lento, pero que les ofrece una experiencia única: conocer el océano en todo su esplendor. Para ello, coincidiendo con la Atlantic Rally for Cruisers (ARC) muchos navegantes escogen el Muelle Deportivo de Las Palmas en busca de barcos en los que aventurarse en la misión de cruzar el segundo océano más grande del planeta. Pegan un cartel con su foto y sus aptitudes, casi como si de un currículum se tratara, y de esta forma intentan conseguir enrolarse como tripulación para llegar hasta el Caribe.

Matthias y Fulbert son dos amigos franceses de 22 y 23 años y su objetivo es llegar hasta la Guayana francesa para cumplir su proyecto científico. «Queremos explorar el sur de la Isla y buscar aventuras para conocer un lugar poco conocido», explican. Los jóvenes se han tomado un año sabático de su máster, en el que están especializándose en el estudio de ecosistemas y biodiversidad, y que retomarán al volver a su país.

Pretenden estudiar la fauna de la zona, que aseguran que sigue siendo una gran desconocida en la actualidad. «Queremos registrar las especies de pájaros y grabar su sonido», explican. Además, harán lo mismo con los anfibios para crear un inventario, todo ello en la montaña desértica Arawa, que culmina a más de 400 metros de la Amazonía guayanesa. Para ello se perderán por la selva con la ayuda del GPS y sin contacto con la civilización. «Cuando terminemos volveremos haciendo rafting a través de un río, y luego caminando por el bosque», detallan sobre su aventura.

Los estudiantes pretenden regresar con suficiente información para escribir artículos científicos que publicarán en revistas especializadas y, de esta manera, ampliar el conocimiento existente sobre la biodiversidad de una de las islas ultraperiféricas de la Unión Europea. «Es más fácil hacerlo para nosotros porque es la administración francesa y conocemos a científicos ahí», comentan sobre su elección para ir a la isla caribeña.

Los compañeros decidieron viajar hasta Las Palmas de Gran Canaria para probar suerte en su aventura porque se encuentra la «marina más grande de Canarias y hay muchos botes que paran aquí para ir al Caribe». «Era muy interesante para nosotros porque nos encanta el mar y es una buena manera de realizar esta investigación», explican. «Atravesar en barco solía ser la manera normal para desplazarse, pero ahora lo hemos cambiado por el avión», destacan. Por su parte, a la vuelta volverán a tomar otro barco que los lleve a casa.

Rumbo a Santa Lucía

John Ebrhard también pretende cruzar al otro lado del charco a través de la ARC. Hace catorce años comenzó a navegar y desde entonces no se ha separado del mar, es más, cuando pasa mucho tiempo en tierra ya tiene ganas de volver a sentir el vaivén de las olas. «Tengo experiencia y tengo tiempo libre, así que quería intentar cruzar con un barco de vela», comenta. Es norteamericano, pero ha vivido en seis países alrededor del mundo como Holanda, España o China, tanto por trabajo, estudios o por amor. «Todo gira en base a esos tres aspectos», bromea. Cuando vivió una temporada en China no podía navegar porque no existían las condiciones necesarias, pero ahora que ha regresado a Europa explica que es más fácil volver a reencontrarse con su pasión.

Ebrhard es consciente de que es una hazaña. A lo largo de su trayectoria marítima ha estado viviendo en un barco a lo sumo una semana, pero en esta ocasión serán tres semanas las que estará sin tocar tierra firme. A pesar de ello asegura que está dispuesto a superarlo. «Desde hace tiempo sigo la ARC y sé que empiezan aquí en noviembre, por lo que pensé que tendría muchas oportunidades, me voy a quedar aquí por lo menos dos semanas para ver si tengo suerte», explica antes de saber que lo habían aceptado como tripulante en un barco. Su destino es Santa Lucía pero no le importaría conocer otras islas del Caribe para explorar una zona en la que abundan los paisajes paradisíacos y los lugares por visitar. «Si me siento bien en el Caribe me quedo unas semanas ahí, pero si las fechas me coinciden me gustaría volver a mi casa a Nueva York por Navidad, por lo que tomaría un avión, y si no volvería directamente a Holanda», explica.

Matthias y Fulbert consideran que la mejor manera de emprender el viaje es a través del tranquilo vibrar de las olas de un barco que despierta la sensibilidad por la naturaleza. Es un viaje que lleva tiempo y preparación para pasar semanas enteras en un espacio tan reducido como un barco con un mar enorme de por medio hasta encontrar la costa. Aunque para ellos llegar a la capital grancanaria es solo el comienzo de un largo trayecto lleno de aventuras, es la escala esencial para que sus sueños zarpen.