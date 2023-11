El blasón del guasón

Atravesaba ese agradable atajo entre Vegueta y Triana que constituye la calle Peregrina cuando vi a dos turistas fotografiando una de sus casas.

Se trataba de la única fachada de la mencionada vía que luce un escudo de armas. Tras realizar numerosas fotos aquella pareja se quedó contemplando perpleja el blasón intentando interpretar su heráldica. Ella, que según supe luego era profesora de historia, aleccionaba a su acompañante:

-En el cuartel inferior de la derecha hay un castillo, que aunque esté almenado y mazonado no puede ser el del escudo de la ciudad porque está donjonado con una sola torre. Y aunque el yelmo indique que perteneció a un hidalgo y su cartela que seguramente fuese español es imposible saber con exactitud si los dos pasantes son perros o lobos porque no se distingue si llevan collar. Así que la única clave para identificar a qué familia de la isla pertenece reside en el árbol.

-No se molesten –les dije al pasar junto a ellos–, ya lo han intentado muchos historiadores y es imposible, porque no es un escudo canario.

-¿Y de dónde proviene? –preguntaron.

-Eso es un misterio que ha traído de cabeza a mucha gente, lo único que se sabe a ciencia cierta es que fue colocado aquí sobre 1980.

La cara de incredulidad que me dirigieron fue del tal calibre que me vi obligado ahondar en el tema:

-Se trata de una formidable broma del propietario de esta casa, por entonces una tienda de antigüedades, que debió comprarlo en la Península para adornar su fachada.

-¿Con qué objeto?

-Con el de tomarle el pelo a los viandantes, y mucho me temo que los últimos en caer en su trampa han sido ustedes, aunque por poco tiempo, pues casi siempre que paso por delante veo a alguien contemplándolo.

-¿Entonces es uno de esos escudos que los plebeyos enriquecidos compran a nobles empobrecidos para distinguirse?

-No exactamente, porque Néstor Álamo no tenía ninguna necesidad de blasonarse ya que a esa alturas de su vida bastante se había distinguido.

-¿Y entonces qué pinta aquí este escudo?

Néstor Álamo fue por encima de todo alguien tan preocupado por enaltecer el patrimonio de Las Palmas que se convirtió en un inmenso mistificador, artífice de numerosas recreaciones históricas que ennoblecen la ciudad

-No sé si el árbol que figura en el blasón es el mismo que le servía de apellido, pero eso debió parecerle cuando lo vio Dios sabe dónde, y por eso se lo trajo consigo. Supongo que también debió animarle ese castillo con una torre, en el cual vería una referencia a la torre del viento que construyó en su casa de la Laja o al Castillo de San Cristóbal, que fue propiedad suya durante unos cuantos años.

-¿Y esa uve invertida rodeada por tres flores?

-¿Se refiere al chevrón? Como bien sabe, originalmente era una espuela que se concedía a los caballeros que habían sido heridos en las piernas durante una batalla, así que es muy probable que Néstor estuviera jugando con el hecho de que por aquel entonces, ya no podía andar sin la ayuda de su bastón.

-¿Y quién era ese Néstor Álamo?

-Pregúnteme mejor qué no era, pues fue escritor, periodista, compositor, musicólogo, archivero, historiador, secretario, contable, cronista, decorador, anticuario, tasador, folklorista, museógrafo y por encima de todo alguien tan preocupado por enaltecer el patrimonio de Las Palmas que se convirtió en un inmenso mistificador, artífice de numerosas recreaciones históricas que ennoblecen nuestro paisaje urbano.

-¡Qué polifacético!

-Y eso que era autodidacta.

-¿Pero a qué recreaciones se refiere?

-A la Casa de Colón, por ejemplo.

-Precisamente venimos de allí, de hecho hemos sacado decenas de fotografías de su portada plateresca, construida en piedra verde, es impresionante que siendo historiadora no haya oído hablar de ella.

-¿De cuándo cree que data?

-Es difícil saberlo porque contiene elementos góticos y renacentistas, pero no creo que sea posterior al siglo XVI.

-Entonces debe tener unos cinco siglos, ¿verdad?

-Más o menos.

-Pues apenas tiene sesenta años, además no hay prueba alguna de que Colón pasase por allí.

Al ver que aquella profesora me miraba como si acabase de descubrir que la habían engañado como a una colegiala, añadí:

-Por favor, no ponga esa cara, al fin y al cabo la Casa de Colón es como las de Cervantes en Alcalá de Henares o del Greco en Toledo, recreaciones. Incluso la otra Casa de Colón en Valladolid, donde supuestamente murió el descubridor, es una invención, pues no sólo no falleció allí sino que la vivienda en cuestión, construida en estilo gótico-isabelino, data de mediados de los sesenta.

-En Barcelona no suceden estas cosas.

-¿Está segura? Tengo entendido que la mayor parte de las edificaciones que forman el barrio gótico de la ciudad condal fueron realizadas a finales del siglo XIX y principios del XX.

-Entonces deben ser cosas de nuestra piel de toro.

-Más bien de este planeta azul en el que vivimos, pues lo mismo ha sucedido miles de veces a lo largo y ancho de su superficie con casas, barrios y hasta civilizaciones.

-¿Civilizaciones?

-Efectivamente, por ejemplo, el arqueólogo británico Arthur Evans no sólo fue el descubridor de la civilización minoica sino su reinventor, pues más que descifrarla la recreó siguiendo la imaginación de la época. La historia es ficción, pero volvamos a Néstor, aquí dedicó sus últimos veinte años de vida a la compra y venta de antigüedades. Recuerdo que siguiendo su hábito de fabular, si había adquirido una imagen cualquiera, al llegar el momento de venderla decía que era de Luján Pérez y si adquiría un cuadro vulgar y corriente, afirmaba con total desparpajo que era obra de Luis de la Cruz. Y de ese modo, no sólo aumentaba la categoría de sus antigüedades sino su precio.

-Así que hizo por fuera lo mismo que hacía dentro.

-Pero con un guiño para que quien supiese leer su heráldica viese que aunque no era suya le iba como anillo al dedo.