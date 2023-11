Aislados en San José por una obra interminable

La obra interminable para arreglar el muro de contención de la calle Cantabria, a mitad de la ladera de San José en Las Palmas de Gran Canaria, se ha tornado en un cuento de terror para los vecinos que han quedado aislados por el hundimiento de parte de la calle y llevan más de dos años envenenados y con el alma en un puño ante la posibilidad de que unas lluvias fuertes arramblen con sus casas, algunas de las cuales han quedado con parte de los cimientos al aire.

La primera obra que realizó la empresa Hermanos Medina La Herradura, antes de abandonarla dejándola a medias, provocó el derrumbe de la calle con las lluvias de la tormenta Hermine.

Tras la obra fallida de esta empresa -a la que el Ayuntamiento ha incoado un expediente de rescisión del contrato por incumplimiento del mismo que se ha retomado tras haber caducado- la empresa Técnicas Operativas Canarias (TOP Canarias) comenzó a finales del año pasado una obra que fue adjudicada la vía de emergencia para enmendar la chapuza que dejó la otra, pero los trabajos están parados desde hace varias meses.

El resultado es una calle intransitable, varias casas con los cimientos en el aire y un muro de contención mal hecho que no cumple su función. Ana María Santana Ruano asegura que se ha tenido que ir a casa de su hija porque está gravemente enferma y no puede estar aislada por si le paso algo. El desaguisado comenzó, recuerdan los vecinos, «cuando la empresa Hermanos Medina metió el tractor y cortó el paso. Hicieron una basura y se mandaron a mudar», afirma José Antonio García Román, quien advierte que es necesario acabar el muro de contención -la segunda empresa solo realizó antes de parar la obra parte de la estructura y una arqueta a la que va a dar el agua de la calle Tajinaste- para asegurar las fachadas. García Román alabó la calidad de las obras que está realizando la terminación de la obra, pero «el Ayuntamiento no le paga».

Mala ejecución

La primera obra se adjudicó en agosto de 2021 a Hermanos Medina La Herradura S.L. por 384.866 euros y un plazo de ejecución de ocho meses.

Según la resolución emitida este mes por el concejal de Urbanismo, Mauricio Roque, a la que ha tenido acceso este periódico, en los siete meses transcurridos entre septiembre de 2021 y abril de 2022, la empresa facturó sólo 5.188,90 euros, lo que refleja una «ejecución mínima» y representa un 1,35% del presupuesto.

Pero esto no fue lo más grave. En marzo de 2022, el director de obra ordenó la demolición inmediata de los muros realizados, porque tras la realización de unas pruebas, se comprobó que la «resistencia de los hormigones empleados» era «significativamente baja, junto a la «mala ejecución».

En lugar de demoler el muro, la contratista anunció en abril de 2022 su decisión de suspender la obra y pidió la resolución del contrato por la «onerosidad generada durante su ejecución».

Todo esto a un mes de la fecha de terminación del contrato y con una ejecución del 4,61%. La dirección de obra rechazó la petición porque, a su juicio, «no había empleado el personal cualificado», lo que provocó una «deficiente ejecución».

«El estado real en que ha quedado la zona de actuación de la obra es significativamente peor al existente antes del comienzo», subraya el informe, por la falta de continuidad de la vía, tras demolerse parte de un muro que la sostenía, así como el «vertido indiscriminado de escombros y tierras», el hueco entre las fachadas de las casas y las aceras, entre otras.

Por ello, planteó una actuación urgente para «evitar males mayores», como «el arreglo de las conducciones de pluviales que hay colgadas en el exterior del murete» de la calle Tajinaste, justo encima, que se rompieron por el transporte del hormigón, y su reconducción hacia el tramo cortado de la calle Cantabria y evitar que las «escorrentías deterioren el talud provisional» de la excavación e inunden la calle. El descalce del muro provocó el hundimiento de parte del paseo.

El coste de estas actuaciones para arreglar el desaguisado se cifró en 84.667 euros.

Cuando llegó Hermine en septiembre de 2022, hizo el resto, porque las obras de emergencia no empezaron hasta octubre.

El primer procedimiento para rescindir el contrato incoado en septiembre de 2021 caducó en julio de 2022, por lo que Urbanismo lo reinició en octubre pasado, que se ha plasmado en una resolución aprobada el 9 de noviembre.

«Solo queremos que nos arreglen la calle. Ya está bien», reclama María Rosa Blanco, cuya casa sigue con los cimientos en el aire. El desastre de la obra y el agua acumulada en una arqueta está provocando según Blanco la aparición de lo que ella denomina «los insectos de la miseria. Hemos tenido que aguantar los ratones de Cenicienta, las cucarachas y un sinfín de insectos. Esto ha sido un cuento de terror. A los vecinos de abajo se les inunda la casa con las lluvias. Estamos pagando los impuestos como Dios manda. Esta obra no se termina porque el Ayuntamiento no le paga a la empresa».

La Concejalía de Urbanismo no ha aclarado la causa de la paralización de las obras de emergencia. Las fuentes se limitaron a asegurar que no les consta que los trabajos estén parados.