Los camiones de la basura circulan con una sobrecarga de hasta 3.740 kilos

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha requerido al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para que acabe de inmediato con la sobrecarga de hasta 3.740 kilos a la que son sometidos los camiones del servicio municipal de recogida de residuos sólidos urbanos, una irregularidad que pone en riesgo la salud y la seguridad de los trabajadores y también de los ciudadanos, porque dificulta la maniobra de frenado de los vehículos.

Tras una inspección realizada en las hojas de ruta del servicio de enero a septiembre pasado, a raíz de una denuncia presentada por el comité de empresa, la Inspección constata que los vehículos exceden de «manera recurrente» la carga máxima autorizada, establecida en 18.000 kilos, un sobrepeso que oscila entre un mínimo de 320 kilos y llega a alcanzar los 3.740 kilos.

Esta anomalía, señalan los representantes de los trabajadores, entraña más riesgo por la antigüedad de los camiones que, salvo cuatro unidades, han cumplido 25 años.

La Inspección demanda también que se coloquen cinturones de seguridad para el copiloto en los camiones antiguos y que se adopten otras medidas en materia de prevención de riesgos que garanticen la seguridad de los empleados, entre ellas la realización de revisiones periódicas, otra obligación que el Consistorio se ha saltado desde hace más de un año.

Pedro Vega, presidente del comité de empresa y delegado de UGT, advierte que los camiones circulan sobrecargados desde hace años por la falta de personal, con un exceso de peso que a veces alcanza las cuatro toneladas y añade que también hay problemas con el funcionamiento de lo sensores.

La sobrecarga, una de las anomalías «más sangrantes» del servicio, es especialmente considerable los lunes y los martes, porque la basura se acumula en los contenedores los fines de semana debido a la falta de trabajadores para recogerlas por la gran falta de personal que sufre el servicio, en el que hay unas 180 vacantes.

El 60% de la flota carece de cinturón de seguridad para el copiloto que va en la cabina

El comité no entiende por qué no se tira de la lista de reserva que se creó en 2018. Ante la falta de personal, se sobrepasa la capacidad de los camiones para eliminar la basura acumulada. El Ayuntamiento ha optado también por encomendar a la empresa FCC, de manera irregular, la recogida en algunas zonas del servicio municipal durante los fines de semana cuando concluyen sus labores en los sectores privatizados, pero estos trabajos no son suficientes.

«No es que trabajemos de lunes a viernes, como dice la alcaldesa, eso es falso y ella lo sabe. Trabajamos de lunes a domingo, pero el poco personal que hay decide tenerlo de lunes a viernes, porque libramos dos días a la semana. Una vez que los trabajadores llegan a su tope de 80 horas, tampoco pueden hacer horas extra», aclara Vega.

Riesgos

Rafael Hernández, delegado de UGT y secretario del comité de seguridad y salud, advierte de la peligrosidad del sobrepeso, porque los camiones que exceden la carga permitida tardan más en frenar. La resolución de la Inspección, dictada el pasado 8 de noviembre, señala que «los equipos de trabajo no deberán someterse a sobrecargas, sobrepresiones, velocidades o tensiones excesivas que puedan poner en peligro la seguridad del trabajador que los utiliza o la de terceros».

Recuerda también que la evaluación de riesgos laborales de los puestos de peón y conductor de recogida de residuos «determina como medida preventiva no exceder la carga máxima autorizada para el camión, ante el riesgo de aplastamiento por vuelco del vehículo».

Pese a ello, subraya, «se ha comprobado que de forma reiterada y recurrente se lleva a cabo un uso inadecuado de los equipos de trabajo, por cuanto es habitual que no se respete la carga máxima establecida, produciendo con ello un riesgo para los trabajadores».

Por esa razón, ordena que «de forma inmediata se adopten las medidas preventivas oportunas, ya sean técnicas u organizativas, a efectos de evitar los riesgos derivados de la sobrecarga de los equipos de trabajo».

Aunque es la más grave, el sobrepeso no es la única irregularidad en materia de seguridad y salud, ya que el 60% de los vehículos carecen de cinturón de seguridad para el copiloto, pese a que circulan por la autovía y la circunvalación. Al respecto, se le da un plazo de tres meses al Ayuntamiento para que «adapten los vehículos a la normativa».

También insta al concejal de Limpieza, Héctor Alemán, a que de «forma inmediata» se retomen los reconocimientos previos periódicos para el personal, «según las necesidades y características de cada servicio. Desde junio de 2022 no consta ninguna revisión en el Servicio Municipal de Limpieza, a excepción de siete trabajadores.

La Inspección recrimina al Ayuntamiento que el comité de seguridad y salud de Limpieza lleva sin reunirse desde marzo de 2020, pese a que la normativa establece encuentros cada tres meses.

Pedro Vega denuncia que todos estos incumplimientos, así como las frecuentes averías que afectan a los vehículos, se han venido denunciando tanto a la anterior corporación como a la actual presidida por Carolina Darias, sin obtener respuesta. «Parece mentira», critica, «que una persona que ha sido ministra de Sanidad permita estos incumplimientos y se salte su obligación de velar por la seguridad y la salud de los trabajadores».

Las irregularidades sólo reflejan, añade, que «el servicio está dejado de la mano de Dios, estamos en caída libre. Si la prevención está así, imagina como está todo lo demás. Cada vez trabajamos peor y con menos medios, lo que contrasta con la gran cantidad de dinero que se destina al servicio, pero nadie toma medidas para corregir el problema. Estamos en una situación de miseria absoluta, consecuencia de la pésima gestión que sufrimos desde hace ocho años».

El comité de empresa denuncia la antigüedad de los vehículos, en su mayoría de 25 años

Los miembros del comité de empresa y del comité de seguridad y salud advirtieron que irán a los tribunales si el Ayuntamiento, que tiene tres meses para hacer alegaciones, no corrige los incumplimientos.

Rafael Hernández llama la atención sobre la antigüedad de la flota con camiones de hasta 25 años. «Estamos recogiendo en el servicio público los vehículos que desecha la contrata privada. Antes lo camiones viejos se mandaban a Cuba. Ahora los cubanos somos nosotros», señala Hernández.

Aseguran que las denuncias de UGT por las averías y desperfectos que sufren los camiones «pueden ser causa o motivo de incremento del riesgo de accidentes». También critican la colocación de contenedores en curvas sin visibilidad, con el consiguiente riesgo.

Por su parte, Gilberto Rodríguez, delegado del CSIF, pidió que se informe a los ciudadanos de que «el servicio no está en huelga ni de brazos cruzados, como nos dicen algunos vecinos. Ese exceso de basura es por la desidia de los responsables municipales. Trabajamos lo mejor que podemos con los pocos medios con los que contamos. ¿Cómo es posible que una ministra de Sanidad no se preocupe por la prevención?».