En la tarde de este sábado, un coche protagonizó un accidente en La Rambla de Jinámar. Los agentes de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria encontraron el vehículo incrustados en una de las palmeras de la mediana de este barrio de la capital grancanaria con unos importantes daños en la parte frontal del vehículo.

El causante del siniestro no estaba. Había huído del lugar. Si bien horas después, según fuentes policiales aseguran se trata de una mujer que acudió a comisaría y aseguró que sentirse confiada al volante porque se está sacando el carné. "Fui a poner gasolina y, al regresar, la dirección se me bloqueó y no pude hacer nada", afirmó.

Llamó a la grúa, pero esta iba a tardar más de dos horas, motivo por el cual decidió dejar las llaves puestas en el vehículo y acudir a la comisaría más cercana a dar parte del siniestro.

El vehículo está en el depósito tras realizar los agentes policiales el correspondiente atestado.