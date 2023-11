El fallecimiento de Jerónimo Saavedra este martes ha causado consternación en Las Palmas de Gran Canaria, ciudad donde nació y residió el político socialista durante buena parte de su vida. Durante su dilatada trayectoria pública también dedicó un periodo a la actividad municipal, al encabezar la lista del PSOE al Ayuntamiento capitalino en 2007 y ejercer como alcalde hasta 2011. El Consistorio ha decretado tres días de luto en el municipio y su velatorio se celebrará en el Salón Dorado de las Casas Consistoriales a partir de las 19:00 horas.

El mandato de Saavedra se identificó con la política de proximidad, la dinamización de los barrios y la creación de nuevos equipamientos para el disfrute de la ciudadanía. La capital grancanaria experimentó en aquel tiempo una gran actividad cultural, acercando las diferentes manifestaciones culturales a los cinco distritos del municipio e impulsando importantes iniciativas como el Festival de Música de Canarias.

Carolina Darias, alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ha expresado un profundo pesar por la muerte de Jerónimo Saavedra, “un hombre comprometido con su tiempo y también con el modo de vida que siempre ha creído”, ha apuntado la alcaldesa. “Para nosotros”, ha añadido, “ha sido un referente para todos, eminentemente en el mundo de la cultura. Una persona a la que debemos importantes iniciativas que han jalonado el progreso de la ciudad”.

"Nuestra consternación, nuestro pesar por alguien que ha sido referente para el socialismo canario. Para nosotros ha sido referente, de alguna manera nos quedamos huérfanos, pero tenemos su legado. Ha sido muchas cosas en su vida: ministro en dos carteras diferentes, presidente del Gobierno de Canarias, pero también ha sido alcalde de Las Palmas de Gran Canaria. He conversado mucho con él sobre la ciudad, el pasado viernes estuvimos juntos".

Augusto Hidalgo, exalcalde de Las Palmas de Gran Canaria

"Es una muy triste noticia. Para mí se va un mentor. Yo ya lo conocía desde la época de mi padre, aunque militaban uno en el Partido Comunista y otro en el Socialista. Mi relación más personal se inició a partir de 2006. Recuerdo perfectamente cuando me llamó, estaba dando una conferencia, cuando él volvía a la política y quería presentarse a . Yo siempre he sentido una gran afinida con su forma de pensar, sobre todo porque siempre ha sido, todo el mundo decía que era un florentino de la política, yo diría que más influenciado por la socialdemocracia alemana. Siempre miraba todo con ese tamiz de defensa de las libertades por encima de todo. Eso lo que siempre le definió: un defensor de las libertades. Hablar con él era un placer porque podías hablar absolutamente de todo, con esa cabeza perfectamente amueblada. Era una maravilla poder hablar con él y hacer un recorrido de la realidad política con él".

"Es un hombre que ha marcado una época. Es una de los grandes prohombres de la democracia en Canarias. Generaba un gran respeto desde todos los ámbitos políticos. Todo el mundo lo llamaba. Siempre fue una referencia. Siempre quiso opinar sobre política. Tenía una mentalidad socialdocrata, aunque también tenía su vertiendo de hombre del renacimiento por su inclinación por el mundo del arte y de la cultura. Lo que más me fascinó de él fue su visión más germánica".

Tuve el placer de compartir con él un gobierno a sus órdenes y después, quien me lo iba a decir, ocupar el puesto que él tuvo cuatro años despuès de que él lo dejara. Perdemos una gran persona que ha tenido una larga y provechosa vida. Como alcalde siempre tuvo en su cabeza defender la cultura y la educación. Hizo que la capital fuera candidata a Capital Europea de la Cultura".

Inmaculada Medina, concejala en el Ayuntamiento

La actual concejala de Carnaval y Aguas, ha señalado que Jerónimo Saavedra fue “un referente no sólo de la ciudad sino de la historia viva de España, sobre todo de la época de la dictatura, donde luchó y batalló como profesor de Derecho y después todo lo que ha hecho en las diferentes responsabilidades políticas que ha tenido. Lo quería todo el mundo, lo respetaba y era una persona -ahora que tanto hablamos de la necesidad de diálogo- con un talante increible, siempre dispuesto a dialogar y a consensuar”

“Para mí, se muere un referente y, sobre todo, la persona que me dio todas las oportunidades políticas. Si estoy donde estoy es gracias a él, que cuando él fue candidato a la Presidencia de Canarias empecé a trabajar con él y desde entonces nunca hemos dejado de tener relación política, pero sobre todo personal y familiar. Era un miembro más de mi familia, con lo cual es un día muy triste, muy doloroso”, subraya emocionada.

De su paso por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, recordó que le dio la oportunidad de concurir en la lista y ser concejala, su mayoría absouta y, sobre todo, “su talante, que marcó un antes y un después con respecto a la cultura en Canarias, no sólo su interés por acercarla a todo el mundo sin importar de donde procedieran los recursos”. A su juicio lo más importante de su legado ha sido su talante, su talento y su cercanía con todo el mundo.

Fernando Navarro, exconcejal en el Ayuntamiento

Concejal de Organización y Recursos Humanos en la etapa de Jerónimo Saavedra como alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Fernando Navarro resalta emocionado que lo conoció "mucho antes de entrar ambos en el Ayuntamiento". Corría el curso 1988-1989, "fue mi profesor de derecho del trabajo cuando la facultad todavía dependía de La Laguna". Posteriormente, el por ese entonces ex presidente del Gobierno de Canarias ejerció como director de su tesis doctoral. Y es que ambos mantuvieron una relación que fue más allá de lo académico y la política, "comimos por última vez hace unos meses, siempre hemos mantenido una relación estrecha durante muchos años".

Navarro resalta que "por encima de todo", Saavedra, "siempre fue una persona cariñosa, amable y culta, sobre todo eso". Aquellos cuatro años de gobierno, en los que el letrado fue uno de sus teniente de alcalde, fueron "como la gestión de todo gobierno, fue difícil y compleja, salvada siempre por su altura humana y política". Pero, por encima de todo, indica que el político sabía "buscar afrontar el tema más complejo por su experiencia de vida y su experiencia profesional".

Pepa Luzardo, exalcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria

La ex alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria Pepa Luzardo aprecia el amor por la política de Jerónimo Saavedra y su capacidad de pensar siempre en el interés general. "Recuerdo una anécdota que me parece muy importante porque cuando tuve un poco de apuro para sacar el proyecto del Teatro Pérez Galdós, ya que quería consensuarlo con todo el mundo, le llamé para explicar el proyecto, y que me echara una mano con su grupo, que en aquel momento era Arcadio Díaz Tejera el portavoz, y le gustó el proyecto, así que luego me quedé tranquila porque le pareció bien lo que íbamos a hacer con el Teatro".

"De la época de alcalde recuerdo adjudicaciones que tuvimos alguna 'bronca' política, pero luego cuando pasa el tiempo es verdad que te quedas con lo bueno. Lo hicimos Hijo Predilecto de la ciudad cuando pensábamos que iba a desaparecer de la vida política, y luego apareció siendo candidato, fue una anécdota simpática porque normalmente esos reconocimientos se dan cuando ya no estás en activo. Le hizo mucha ilusión ese reconocimiento".

Luzardo refleja que fue un político que buscó siempre el consenso, gracias a su capacidad de debate, y aprecia que siempre se llevó bien con los representantes de diferentes siglas, "sobre todo" de su partido, el PP.