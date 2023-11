El buque más grande del mundo cambia de tripulación en Las Palmas

El buque especializado en la construcción e instalación de estructuras marinas más grande el mundo hará escala este viernes en el Puerto de Las Palmas. Se trata del Pioneering Spirit, un gigante de 477 metros de eslora, 124 de manga y 30 metros de calado capaz de levantar en peso plataformas petrolíferas con sus dos proas.

En la popa, además, cuenta con varias grúas para manipular los jackets, que son las grandes patas metálicas usadas en el anclaje de las plataformas de extracción al fondo marino, así como un sistema de posicionamiento dinámico de última tecnología que lo hace único en la instalación de tuberías para conectar los pozos de gas y de petróleo.

Esa tecnología es la que permitirá al Pioneering Spirit ralentizar su marcha con seguridad hasta detenerse a tres millas de Las Palmas de Gran Canaria, con la finalidad de hacer un cambio de tripulación, cargar repuestos y continuar rumbo a Senegal en el menor tiempo posible, explica Edgar Carnero, responsable de Operaciones y Logística en Alfaship, consignataria que representa al armador del buque en esta escala.

Rapidez y eficacia

Los servicios OPL, que son operaciones fuera puerto (Off Port Limits), están permitidos por Capitanía Marítima para suministrar mercancía y recambios, recoger muestras y cambiar de tripulación. Los armadores y fletadores de los grandes barcos comerciales suelen optar por este tipo de servicios rápidos para no desviarse de la ruta, ahorrando de paso no solo tiempo, sino también tasas portuarias.

Las operativas fuera de los límites portuarios son bastante menos frecuentes que el atraque en los muelles o el fondeo en las radas habilitadas, pues requieren un permiso expreso de Capitanía Marítima, con requisitos bastante restrictivos desde el punto de vista de la seguridad.

Alfaship empleará entre cuatro y seis horas para realizar el cambio de tripulación. En el Pioneering Spirit viajan más de 400 marineros. Se bajarán uno 20 y subirán a bordo otros 80. Todo ese personal, más unas dos toneladas de repuestos, serán trasladados hasta el barco en tres falúas, que zarparán desde los muelles Pesquero y Sanapú con la carga y los tripulantes. El buen tiempo, con el mar "echado", ayudará a ejecutar el transbordo con éxito, opina Carnero.

La operación tiene su complejidad porque a tres millas del puerto, sin diques de abrigo, el mar se mueve lo suyo y subir por la pared de acero del barco requiere destreza y determinación. Nada nuevo en el mundo del sector offshore, acostumbrado a este tipo de operaciones, que suelen contar con el apoyo de las grúas de los barcos.

De Holanda a Senegal

El Pioneering Spirit partió de Rotterdam el miércoles de la semana pasada, en Holanda, y navega en línea recta rumbo a Dákar, en Senegal, donde espera llegar a principios de diciembre para completar el proyecto de gas natural en aguas ultraprofundas Greater Tortue Ahmeyim (GTA).

La propietaria del buque, Allseas, uno de los mayores contratistas de energía marina del mundo, ha sido elegida por la petrolera BP para tender 75 kilómetros de tuberías, que están pendientes de colocación en dos oleoductos de exportación frente a Senegal y Mauritania. Trabajarán a profundidades entre los 1.500 y los 2.800 metros. También montarán cuatro líneas internas de hasta dos kilómetros de largo en 2.800 metros de agua, según explica la compañía en su web.

Al término de estos trabajos, en marzo, es posible que el buque vuelva a hacer escala en el Puerto de Las Palmas, esta vez en fondeo y en una estancia más larga, pues demandará más servicios que a la ida. El tonelaje (400.000 GT) y la eslora del Pioneering Spirit , con 477 metros, hace imposible su atraque en la mayoría de los puertos españoles. De ahí que sea atendido en fondeo. El barco, atravesado, ocuparía casi toda la bocana de La Luz, que mide unos 550 metros.

Tenerife

Este gigante del sector offshore no es la primera vez que pasa por Canarias. En 2019 estuvo más de tres meses en Tenerife, donde se sometió a una puesta a punto completa, al disponer el puerto de Granadilla de 1.500 metros líneas de línea de atraque en ese momento, así como empresas especializadas para realizar las reparaciones.

En esta ocasión, sin embargo, el armador ha decidido hacer la escala técnica en Las Palmas, al disponer este puerto de más recursos para efectuar el cambio de tripulación y suministrar los repuestos.

El Pioneering Spirit fue construido entre 2010 y 2014 en los astilleros surcoreanos por Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering. Allseas invirtió 2.600 millones de euros en el barco de construcción más grande del mundo, una obra maestra de la ingeniería y de la tecnología.

El sector del gas y del petróleo suele contratar sus servicios también para desmantelar las plataformas y trasladarlas luego a otros lugares que permitan una mayor operatividad, reduciendo así el tiempo general de esos trabajos. Su diseño con doble proa o casco, tipo catamarán, permite arrancar y transportar esas grandes estructuras metálicas, con ocho vigas elevadoras con capacidad para mover hasta 48.000 toneladas.