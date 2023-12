Los vecinos de Hoya de la Plata reclaman mejoras de accesibilidad

Los vecinos de Hoya de la Plata reclaman ascensores y la rehabilitación integral del barrio. La urbanización, que se creó hace unos 50 años ha quedado desfasada, y algunos de sus residentes que se mudaron cuando eran jóvenes ahora no pueden salir de sus casas. «Son como prisioneros en su propio hogar», lamenta la secretaria de la Asociación de Vecinos Cultural Hoya de la Plata Horizontal, Rita María Santana. La dirigente vecinal cuenta que muchos vecinos mayores han tenido que marcharse del barrio porque no pueden salir a la calle.

«Se construyó de aquella manera y está por encima de la cota de desnivel autorizada, está todo en laderas y te tienes que mover a través de escaleras», comenta. Las personas mayores no solo tienen que sortear las escaleras del interior de los bloques sino también aquellas a través de las cuales se accede al barrio. «Unos vecinos mayores que vivían aquí se tuvieron que mudar a Agaete porque no podían bajar cinco pisos», cuenta.

La asociación solicitó un informe al estudio de arquitectura Anca en 2018, para proponer una rehabilitación del espacio. Con ese estudio los vecinos están convencidos de que podrían impulsar un plan de Áreas de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU). «Desde el Cabildo y el Gobierno de Canarias siempre nos han apoyado, pero el escollo lo encontramos en el Ayuntamiento», comenta. Según la asociación para presentar un ARRU solo haría falta abordar el estudio socioeconómico de los residentes del barrio, que debe ser impulsado por el Consistorio capitalino.

«Somos un barrio marginado por las instituciones»

Santana considera que hace falta «gestión». «No nos han comentado ninguna razón de porqué no se ha hecho, pero creemos que es un tema de especulación para no restaurar y recolocar la vivienda. Esta zona bien construida y rebajada cuesta mucho más», opina. «Somos un barrio marginado por las instituciones», añade.

La secretaria afirma que han solicitado en varias ocasiones una reunión con la alcaldesa, pero por ahora, no han obtenido respuesta. Por su parte, el Ayuntamiento apunta que la concejala del Distrito Cono Sur, Nina Santana, se ha reunido con la asociación de vecinos de Hoya de la Plata para «escuchar las distintas demandas vecinales y transmitirlas a los distintos servicios municipales».

Al ser una promoción de propietarios, Santana reconoce que a los vecinos no les importaría pagar una parte del proyecto. Santana pone como ejemplo la rehabilitación llevada a cabo en La Verdellada, en Tenerife. La obra consistió en la instalación de ascensores, construcción de rampas y remozamiento de las fachadas, de lo cual los vecinos pagaron una parte. «No nos importa poner la parte que nos toque, no pedimos que sea gratuito», afirma. Santana pone otro ejemplo más cercano, la rehabilitación en los bloques de vivienda de La Paterna, financiado en su mayor parte a través de los fondos europeos Next Generation, y que la actuación consiste en el arreglo de las fachadas y cubiertas, la mejora de la accesibilidad a través de la instalación de ascensores.

El Ayuntamiento apunta que el Gobierno actual lleva escasos seis meses y que se «está tomando nota de las demandas para después impulsar las actuaciones». «En este caso, estamos hablando de una actuación urbanística, que no es sencilla y que requiere de proyectos y financiación», reflejan.

Otro de los principales problemas del barrio es el mal estado de los muros. Algunos se han reparado a lo largo de los años por el Ayuntamiento, pero otros están a la espera de una nueva rehabilitación. Uno de ellos sostiene varios edificios, y actualmente se está resquebrajando porque, según cuentan los vecinos, la ladera se ha desplazado. «Al ir cediendo la ladera cede todo y se nota el hundimiento», denuncia Santana. El muro, en su parte inferior, tiene una apertura en la que cabe la mitad de un pie. «Lo estamos pidiendo desde el 2018», reclama. «Si entras dentro de la vivienda puedes ver que la pared se está despegando del suelo», añade Santana.

Algunos de los espacios comunes están en estado de dejadez. Es el caso del antiguo cine de verano, que lleva décadas sin usarse, así como una zona de pícnic cercana que tampoco tiene utilidad. Hace algo más de una semana parte del muro del antiguo cine se desprendió, y la barandilla debido al óxido ha terminado por ceder. «Para lo único para lo que se utiliza esto es para hacer botellón, en Halloween tuvieron aquí montado un tenderete», resalta la vecina. Desde la asociación proponen que eliminen esta zona infrautilizada para la construcción de otro edificio.

A pesar de que por las zonas comunes se encuentren algunos restos de basura, Santana asegura que el plan de choque de limpieza llevado a cabo por el Ayuntamiento -del cual Hoya de la Plata fue el primer barrio- ha aseado el lugar.

En los presupuestos participativos de 2019 los vecinos propusieron un ascensor que salvaguarde el desnivel entre el Intercambiador de guaguas y un aparcamiento para aliviar la falta de plazas del barrio. El aparcamiento fue aprobado, pero los problemas de espacio no han desaparecido. «Son 500 pisos y hay 17 plazas», valora Santana. Los conductores aparcan en las aceras, lo que dificulta el tránsito de los peatones, y transitar se convierte en un peligro. Por otra parte, el ascensor sigue siendo un reclamo de la asociación vecinal que asegura que ayudaría a acceder a la parte baja.