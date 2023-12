Un ciclista que circulaba en plena playa de Las Canteras ha reavivado el debate sobre esta norma de la ordenanza municipal sobre el uso de la joya natural de Las Palmas de Gran Canaria.

El portal Mi Playa de Las Canteras ha recogido este hecho, a través de un vídeo, sobre un hombre que violaba así las normas establecidas por el consistorio municipal. Además, se puede ver como el mismo usuario está fumando, saltándose así otra normativa.

Según recoge la ordenanza de playas, paseos marítimos y resto del litoral del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, "la circulación en playas de toda clase de vehículos, motorizados o no, incluyendo monopatines, bicicletas, patinetas...., exceptuando vehículos autorizados, vehículos de los servicios municipales, carritos de bebés y vehículos para personas con movilidad reducida".

"Qué harta estoy de que no se respeten las ordenanzas, ni la de los vehículos, ni la del tabaco, ni la de los perros…", expresa la usuaria de la red social X (antigua Twitter), @palmipalmera. "Que pasada la verdad... no se entiende q en esa zona no haya policía", añade Ángeles Camacho. "Sólo le faltó sacar la caña y ponerse a pescar y luego una caseta y echarse a dormir....que VERGÜENZA", apunta Domingo. Toda una variedad de opiniones en el que condenan los hechos y reclaman una mayor presencia de la Policía Local de la capital grancanaria para hacer respetar las normas y así preservar y favorecer una mejor convivencia en la playa de Las Canteras.

@CarolinaDarias@AyuntamientoLPA @ciudaddemar @GranCanariaCab @GranCanariaTur @LpaVisit tantas oficinas de turismo, tantas ferias internacionales, tanto presupuesto y tanta campaña política para q cualquiera pueda ir a la "supuesta" joya de Gran Canaria, y hacer lo que quiera. — Domingo (@Domingo308) December 11, 2023

Los ciclistas y las multas

La DGT afronta 2023 con novedades en torno a las normas de circulación y sus castigos por infringirlas. También para las bicicletas. La Dirección General de Tráfico ha acordado diferentes sanciones que acometen al colectivo de ciclistas.

Las maniobras peligrosas de los ciclistas serán perseguidas por la DGT. Algunos ciclistas (por fortuna la gran minoría) a veces se saltan las normas y la DGT ha advertido. Cruzar, por ejemplo, el paso de peatones montado en la bici puede acarrear multa.

La DGT ha recordado este ejemplo porque es uno de los más comunes para los infractores. "Para cruzar un paso de peatones es obligatorio bajarse de la bici y cruzarlo andando. Cruzar un paso de peatones sin bajar de la bici tiene una sanción de 200 euros", aseguró la DGT.

Las multas más comunes para los ciclistas y que quizás no conocías

Otra de las sanciones más comunes que puede afectar a un ciclista es el casco. No llevar esta protección supone, además de una irresponsabilidad, un peligro para el propio ciclista. También tiene una sanción de 200 euros, aunque hay tres excepciones:

Subidas prolongadas (cuestas)

Por razones médicas

Con calor extremo

La Nueva Ley de Tráfico aplicada a los ciclistas

Todavía hay más sanciones. Utilizar mientras se circula en bicicleta el teléfono móvil implica una multa de 200 euros, igual que si el ciclista utiliza auriculares mientras va en marcha.

Llevar a un pasajero es posible si se utiliza un asiento adicional homologado y si tiene menos de 7 años. Si es mayor, la multa por llevar al niño es de 100 euros. Circular fuera del arcén o muy alejado del mismo y no dejar pasar a los coches de forma constante supone una sanción de 200 euros, lo mismo que no respetar a un peatón en un paso de cebra.

Pasar la tasa de alcoholemia, (0.5 g/l de alcohol en sangre o de alcohol en aire espirado superior a 0.25 miligramos por litro) puede acarrear una multa de entre 500 y 1000 euros, ir sin luces de noche unos 200 euros, no circular (si hay) por el carril bici es una recomendación. Por último, entre otras muchas normas que un ciclista debe cumplir está respetar los pelotones (se puede circular máximo de dos en dos) y las señales.