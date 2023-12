La memoria de 'los quemados' del Polígono de San Cristóbal

«Aquello fue un palo muy grande, nos quedamos sin nada y había que comenzar de cero», cuenta Antonio mientras se toma un buchito de algo en la Asociación de Pensionistas Córdoba. Tal día como hoy, la tarde del 16 de diciembre de 1973 la chabola en la que vivía junto a su esposa y su hijo en lo alto de El Risco ardió. Las llamas arrasaron con la mayor parte del asentamiento chabolista situado en lo alto de la ladera sobre Triana, donde vivían unas 80 familias, en un «espectacular incendio», como lo describió la prensa de la época. Tras la tragedia, los trasladaron a los bloques del Polígono de San Cristóbal, aún vacíos, convirtiéndose en los primeros vecinos de este barrio del Cono Sur.

Nada más mencionar el tema en el local de la calle Córdoba se arma el rebumbio. Muchos no vivieron aquel incendio, otros lo conocieron de oídas y otros lo vivieron en directo. En cualquier caso, la memoria de 'los quemados' sigue viva en este barrio de Las Palmas de Gran Canaria. Así es como los vecinos de la zona siguen reconociendo a quienes llegaron por primera vez a la otrora fértil Vega de San José después de transformarse en un polígono residencial.

Antonio aquel día estaba embarcado, trabajaba de marinero y pasaba semanas enteras fuera de casa. Al llegar a la capital grancanaria se encontró con la terrible noticia. Por suerte su esposa y su hijo lograron salir ilesos, aunque no pudieron recuperar nada de sus pertenencias; «ella tuvo que sacar a una mujer que estaba dentro de su chabola ardiendo», rememora. Como el resto de familias desplazadas, tocó empezar de cero, eso sí, en esta ocasión en una vivienda digna en el recién estrenado Polígono de San Cristóbal.

El éxodo rural procedente del campo y de las islas no capitalinas, sumado a la alta natalidad provocaron en los años 60 del pasado siglo XX una explosión demográfica sin precedentes en Las Palmas de Gran Canaria que, al mismo tiempo, derivó en una crisis de vivienda. Miles de personas necesitaban un techo. Para erradicar el chabolismo y el hacinamiento se construyeron de la nada barrios como este de la Vega de San José. Hasta finales de dicha década, esta zona al sur de Vegueta eran fincas de plataneras.

Las expropiaciones de las fincas de plataneras de la Vega de San José duraron casi 10 años

Las autoridades franquistas proyectaron el Polígono de San Cristóbal dentro del Plan Nacional de Vivienda de 1961. Las expropiaciones de las fincas de la Vega de San José se prolongaron casi diez años, por lo que hubo un importante retraso en las obras. El Estado desembolsó entonces 181 millones de pesetas en indemnizaciones -poco más de un millón de euros-, además de otros 52 millones en urbanizar la zona. Así, donde antes había plantaciones de plataneras y estanques se trazaron nuevas calles y en el arranque de la década de 1970 comenzó la construcción de las primeras 1.800 viviendas, de las 6.000 que estaban previstas -de hecho, los últimos edificios de promoción pública del barrio fueron entregados en 1998-.

Junto al nuevo hospital

Los entonces príncipes de España, Juan Carlos y Sofía, inauguraron la urbanización el 10 de marzo de 1973; ese mismo día hicieron lo propio en el Polígono Cruz de Piedra -a donde paradójicamente fueron a parar los vecinos de Las Tenerías, quienes fueron expropiados para urbanizar la Vega de San José-. No obstante, no sería hasta diciembre cuando se entregaron las primeras viviendas. Situadas junto a la recién estrenada Avenida Marítima, en una zona llana a los pies de Vegueta y del nuevo Hospital Insular, las familias «se peleaban» entonces por conseguir una casa en el barrio. En 15 días, la Obra Sindical del Hogar, promotora de la urbanización, recibió 6.391 solicitudes para el primer lote de 758 pisos.

La entrega de las casas comenzó a demorarse, pero un terrible suceso lo cambió todo. A eso de las cuatro y media de la tarde del 16 de diciembre de 1973 comenzó a levantarse una intensa humacera en lo alto del lomo de San Francisco, «en la punta», recuerdan quienes vivieron aquel día. «Unas llamas que poco a poco iban haciéndose dueñas de los cajones y trozos de madera que en forma de chabolas servían de refugio para numerosas familias», reseñó ese día el Diario de Las Palmas.

Las llamas pronto se propagaron, saltaron de una chabola a la otra, de tal manera que eran visibles desde casi toda la ciudad, «desde La Isleta y hasta desde Telde», recuerdan estos días en la asociación de pensionistas de la calle Córdoba. Hubo muchas hipótesis; aunque todo apunta a que el fuego comenzó tras estallar una bombona de gas, hay quienes culparon a unos niños «que se encontraban jugando con fuego en una chabola abandonada».

Juan Manuel Ortega tenía 10 años cuando vivió aquel fatídico día. Tercero de seis hermanos, su familia vivía en una de las poco más de 60 chabolas que ese día sucumbieron bajo las llamas. Todavía le estremece recordar el sonido que hacían las bombonas al estallar, «aquello era una pasada». Provenientes del Lomo Blanco, llevaban poco en El Risco, pues compartían casa con su abuela hasta que sus padres vieron que «éramos muchos y decidieron que teníamos que marcharnos». Su padre era cocinero en el cuartel y el dinero no daba para más, «había mucha miseria».

Aquel día la familia de Juan Manuel se quedó sin nada. Una tragedia, teniendo en cuenta que, de media, según la prensa, cada hogar tenía entre tres y cuatro hijos; es más, en uno de los chamizos vivía un matrimonio con once hijos. Las llamas se propagaron por la ladera en dirección norte-sur. Una situación que llevó a las autoridades, encabezadas por el Gobernador civil, Federico Gerona de la Figuera, a entregar las llaves de las casas esa misma noche.

Tras la precipitada entrega de las llaves, los nuevos vecinos no tenían ni agua ni luz en sus nuevas casas

Óscar Yánez González todavía se muestra agradecido, «pasamos de vivir entre cuatro maderas y dos chapas a tener una casa, fue como pasar de la noche al día». La chabola donde vivía con su mujer y sus tres hijos se salvó de las llamas, aunque quedó dañada con el agua que echaron los bomberos, explica, «estábamos más retirados». Tenía entonces 27 años, natural de la parte baja de El Risco, «me hice la chabola arriba cuando me metieron en el ejército, ganaba 35 pesetas y con eso no ibas a ninguna parte». De hecho, para pagar la entrada de la casa de San Cristóbal, «después de licenciarme me fui a trabajar a África [a El Aaiún] de escayolista».

Esa misma noche los trasladaron en guaguas y camiones a sus nuevas casas, repartidas entre las calles Palma de Mallorca y Córdoba. La entrega de llaves acabó a eso de la una de la madrugada. Cruz Roja, además, les entregó algunos pocos enseres y comida para cenar, puesto que la mayoría no había logrado salvar nada. Habría que esperar al día de Nochebuena para que les entregaran un ajuar a cada familia con camas -colchón, mantas y dos juegos de sábanas-, cocinas de tres fogones y una cama para cada dos niños.

Paquita la tomatera

Eso sí, la precitada entrega de las viviendas trajo consigo inconvenientes. No tenían suministros básicos. «La luz nos la dieron al poco, pero el agua sí que tardaron más, teníamos que ir a buscarla a los aljibes de los edificios», rememora Yánez. Y es que el barrio estaba a estrenar. Aún no había colegios, ni tiendas. «Solo teníamos a Paquita la tomatera, que vendía de todo un poco en una tiendita de madera que montó en uno de los solares», resalta.

Paquita la tomatera era vecina de San José. Desde este barrio histórico han visto con asombro el tremendo cambio que ha dado la Vega en este medio siglo. «Recuerdo ir de niño a las fincas a robar plátanos», comenta Juan Antonio Martín, ahora residente en el Polígono, «saltábamos los muros y para ahuyentar a los perros amarrábamos a una perra descompuesta [en celo] para que fueran a por ella; eran tiempos de mucha gazuza».

«Había mucha miseria», señala otro vecino. Y es que a pesar de haber abandonado el chabolismo, los vecinos del Polígono tuvieron que seguir conviviendo con numerosas problemáticas sociales. Los jardines quedaron pronto descuidados y tenían carencias de todo tipo de servicios. Con crónicas negras como la de El Chaparral. En 1980, por ejemplo, fueron los propios residentes quienes se organizaron para construir una escalera «donde a los arquitectos se les olvidó planificarla», -con sorteo y fiesta de inauguración incluida-. Tiempos que quedaron en el recuerdo, como las palmeras de la calle Córdoba, último vestigio de la fértil vega.