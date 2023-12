Francisco Hernández Spínola: «A lo largo de 2024 veremos agilizarse los procedimientos y cómo se reducen muchos trámites»

El pleno ha aprobado inicialmente unos presupuestos que se anuncian como los de «mayor inversión de la historia». ¿A qué se dedica ese incremento?

Estamos en un momento trascendental de la vida municipal. La aprobación del presupuesto es quizá el hito más importante para un Ayuntamiento y para nosotros es un motivo de alegría, porque hemos presentado estos presupuestos en el mes de diciembre, en tiempo y forma, de tal manera que en enero vamos a tenerlos aprobados y por tanto, vamos a disponer de 12 meses para ejecutarlos. Todas las áreas del Ayuntamiento crecen, algunas hasta un 30%. El área de Desarrollo Local crece. También Turismo y Movilidad, de manera muy importante. Crece Vivienda de forma espectacular, en un 60%. El crecimiento medio es el 10,9, casi un 11% de crecimiento del gasto global.

Habla de la vivienda, que fue una de las banderas de campaña de Carolina Darias. ¿Qué pasos concretos se dan en el presupuesto para acercarse a la promesa del millar de casas sociales en este mandato?

Este año hay algunos proyectos que son muy importantes: por ejemplo, 148 viviendas en Las Rehoyas, 152 en la calle Doctor Chiscano, 76 en Tamaraceite. En la parte baja de la ciudad, en la calle León y Castillo, acaba de comenzar otra obra para 27 viviendas. Esto es un compromiso para procurar garantizar un acceso a la vivienda de personas que precisan de apoyo público muy considerable. No hay en Canarias una ciudad referente en política de vivienda como Las Palmas de Gran Canaria.

Otra de las promesas de la campaña electoral era la carta de servicios municipales en todos los distritos. ¿Tiene reflejo en el presupuesto?

Tenemos varias propuestas. Nosotros, con la carta de servicios, pretendemos entre otras cosas que haya una comisaría de la Policía Local en cada distrito. Vamos a impulsar una en Tamaraceite; con posterioridad, en ejercicios próximos, la siguiente será en el distrito Centro, en la calle Triana. También estamos incrementando las dotaciones de los distritos, de forma tal que la atención ciudadana la vamos a reforzar. De hecho, a día de hoy en todos los cinco distritos ya tenemos oficinas de atención ciudadana. Se trata de ir descentralizando los servicios para que se puedan ir prestando en todos los barrios y distritos.

¿Hay alguna partida consignada para el Paseo Guiniguada de la Cultura y las Artes Canarias, que también fue otro de los grandes proyectos de la candidatura de Darias y que guarda vinculación con la candidatura a capital europea de la cultura?

Con el horizonte de la capitalidad cultural 2031, la ciudad tiene en marcha un programa de inversiones potentes. Para ello vamos a reformar el edificio Fyffes y el cine Guanarteme. Una obra a la que nosotros le hemos dado muchísima importancia en la campaña electoral es el Paseo del Guiniguada de la Cultura y de las Artes. Está en una fase inicial. Nuestro compromiso es que en los próximos meses podamos tener ya una base para producir el concurso de ideas, llevarlo a cabo con participación ciudadana y a partir de ahí empezaremos con la concreción de un proyecto que será dotado presupuestariamente. El Ayuntamiento tiene recursos, esto es muy importante que lo sepa la ciudadanía. Tiene recursos para ejecutar obras y si está definido en un determinado momento un proyecto de la importancia estratégica que tiene para la ciudad, será dotado mediante los procedimientos presupuestarios establecidos en la ley. En definitiva, vamos a cumplir con lo que le hemos dicho a los ciudadanos: hagamos un concurso de ideas, luego acometemos el proyecto y a continuación ejecutamos la obra una vez adjudicada.

Menciona la reforma del Fyffes y del cine Guanarteme. ¿Que ha ocurrido con esa licitación para que el Ayuntamiento haya tenido que desistir?

Son, digamos, trámites procedimentales que forman parte del expediente administrativo. Esto en realidad no va a producir una paralización del expediente. Sobre la marcha se ha buscado una solución alternativa: en vez de ir a un proyecto conjunto, con el plan director y el plan de transformación, se van a hacer dos expedientes. Primero se adjudicará el plan director y luego la segunda fase. La idea es la misma, es una cuestión de trámite, de gestión de un expediente administrativo que en vez de hacerse de una manera, se hace de otra. Pero esto no tiene por qué producir ningún tipo de retraso en la ejecución de unos proyectos que son fundamentales para el para la actuación que se ha trazado este gobierno.

¿Afecta de algún modo ese desistimiento a las posibilidades de la candidatura?

Qué va, en absoluto. La candidatura es para 2031. Lo que estamos haciendo es poner con tiempo suficiente las instalaciones a punto. Estamos trabajando con un horizonte temporal, con una planificación que creemos adecuada, y con el tiempo tendremos una ciudad en condiciones de presentar una candidatura que esperemos que sea ganadora.

El presupuesto consigna cerca de 10 millones este año para la Metroguagua. ¿En qué se va a avanzar en 2024 para tratar de agilizar una obra que parece que va a alcanzar la década en marcha?

Una cuestión previa. Todas las grandes obras en todas las grandes ciudades experimentan retrasos. Le puedo poner ejemplos de todo tipo. Sin ir más lejos, hace unos años en Tenerife se puso en marcha el tranvía. Tenía unos plazos, la obra se demoró años. También si hablamos de construcciones, de grandes obras de aeropuertos, puertos, etcétera. Los proyectos, con carácter habitual, experimentan retrasos, mucho más cuando se ejecutan en ciudades donde hay personas, vehículos, calles. Ha habido también algunos factores importantes que han acontecido en estos últimos años, como la pandemia o la guerra de Ucrania, que ha supuesto un encarecimiento de los precios de los productos y eso afecta a los presupuestos de las obras, modificados, etcétera. Dicho esto, este gobierno se ha planteado agilizar las obras de la Metroguagua y que al menos un tramo que vaya desde el Teatro Pérez Galdós a la plaza Manuel Becerra, todo ese trayecto, que es la mayoría, pueda estar en ejecución a finales de 2024 o primeros meses de 2025. Quedaría un tramo que también tiene lógicamente su importancia, pero que ya no depende solo del Ayuntamiento y es el tramo que va del Teatro hasta Hoya de la Plata.

Con respecto a ese tramo: si no fue posible desbloquearlo cuando el mismo partido estaba en las tres administraciones, local, autonómica y central, ¿será posible ahora que la alineación es diferente?

Al respecto le diré que ha habido, en estos seis meses, varias reuniones con los responsables del Gobierno de Canarias, del Cabildo Insular y del propio Ayuntamiento, con la alcaldesa al frente. Y quiero decir que las reuniones han sido positivas. Ha habido un criterio muy constructivo y todas las administraciones están arrimando el hombro para ejecutar esa obra. Esa es una obra complicada porque tiene que crecer la ciudad hacia el mar y por tanto requiere también la intervención de la propia administración del Estado en la Demarcación de Costas. La inversión, no de la ciudad, sino del Gobierno de Canarias, es notable. En definitiva, ahí estamos todas las administraciones arrimando el hombro. Creo que es mi deber también advertir que ese tramo ha presentado mayores dificultades y tendrá, por tanto, un desarrollo y ejecución más largo.

¿Y la estación de Hoya de la Plata?

Hemos tenido ahí otro tropiezo no imputable a la administración, y es que se adjudicó la obra y la empresa renunció porque incumplió los compromisos que adquirió. Esta es la situación y el presupuesto del año 24 lo que hace es establecer una serie de inversiones para lo que se va a ir acometiendo. Destacaría, en ese sentido, el tramo de Eduardo Benot y Santa Catalina, que esperemos que pueda concluir en breve plazo, en los primeros meses del año 24. Algún otro tramo también está incorporado, así como inversiones relativas a los nuevos vehículos.

Todo este músculo inversor requiere una plantilla que esté equilibrada y con medios adecuados, para así lograr un nivel de ejecución presupuestaria más elevado que el de los últimos ejercicios. ¿Cómo piensan solucionar ese problema?

Yo creo que este gobierno representa una nueva etapa y los ciudadanos lo están percibiendo. Esta nueva etapa lleva consigo una reorganización de la prestación de los servicios por parte del Ayuntamiento, que ha experimentado desde el mes junio un cambio en su organización. Hemos reforzado determinadas áreas. Hemos procedido a convocar y seleccionar un personal directivo que ya está trabajando en el Ayuntamiento, diez cargos directivos en áreas transversales, muy importantes para la gestión de los servicios públicos, y eso produce inmediatamente un rendimiento. Tenemos, por tanto, un buen equipo directivo y ahora estamos simultáneamente reforzando los recursos humanos del Ayuntamiento, es decir, los empleados públicos. Hemos incorporado recientemente 14 técnicos A1, es decir, técnicos superiores. Hemos incorporado 22 administrativos al Ayuntamiento y este proceso, que se acaba de iniciar en los primeros seis meses, va a tener una continuidad. Es decir, este Ayuntamiento va a tener músculo administrativo, va a ser un una administración eficiente y eficaz, y eso lo notarán los ciudadanos en la prestación de los servicios y también a la hora de recibir las contraprestaciones como consecuencia de los contratos que los proveedores tengan con este Ayuntamiento.

¿A qué se debe la renovación de tantos altos cargos del Ayuntamiento?

Nosotros miramos hacia adelante. Hemos considerado que deberíamos crear, por poner un ejemplo, una Dirección General de Contratación y Patrimonio. ¿Por qué? Porque entendíamos que el Ayuntamiento tenía que reforzar esa área de contratación. Y así le puedo poner otros ejemplos. Hemos creado una Dirección General de Gobernanza. ¿Por qué? Porque tenemos que fortalecer el área de Presidencia y de relaciones con otras instituciones, con el diputado del Común, con el Comisionado de Transparencia, con los cabildos insulares. Necesitábamos un órgano directivo en esa área. Y así hemos ido reforzando los servicios con profesionales. Todos los que se han incorporado son funcionarios de carrera con una amplia experiencia administrativa y esto es básico porque estas personas tienen un conocimiento profundo del funcionamiento de la administración. Eso redunda en la prestación de unos mejores servicios. Creo que a lo largo de 2024 veremos cómo se agilizan los procedimientos, se reducen muchos trámites, y cómo los ciudadanos, cuando solicitan documentación o cualquier requerimiento al Ayuntamiento, tienen una respuesta, porque este gobierno es absolutamente contrario a perpetuar el silencio administrativo.

¿Qué tal está siendo la relación entre los tres partidos del equipo de gobierno?

En el plano político, muy cordial y con un grado de diálogo, colaboración y puesta en común de las situaciones permanentes. Es decir, estamos muy satisfechos del funcionamiento del tripartito. Tenemos reuniones semanales en la Junta de Gobierno y también fuera de ese foro nos reunimos con frecuencia para cualquier asunto de interés para el Ayuntamiento, lo compartimos y llegamos a acuerdos. Planteamos soluciones y creo que en este tiempo se puede destacar la coordinación y la coherencia en la ejecución del programa de gobierno que aprobamos.

Los carnavales pueden poner o quitar alcaldes y este Ayuntamiento arranca con una apuesta arriesgada como el traslado al puerto, aunque sea motivado por fuerza mayor, como la obra de la Metroguagua. ¿El calendario de obras y el calendario de actos están acompasados? ¿Se llegará a tiempo?

Lo estamos intentando con muchísima celeridad. Queremos que el Carnaval de 2024 sea un gran carnaval y creemos que el lugar finalmente seleccionado es idóneo porque hay una gran expansión y no tenemos viviendas cercanas. Hemos llegado a un acuerdo muy razonable con la Autoridad Portuaria, que ha colaborado y lo quiero agradecer expresamente, y estamos trabajando con la mayor celeridad posible para poder celebrar en el poco tiempo que nos queda los carnavales, y que esa fiesta representativa tradicional de la ciudad siga alcanzando altas cotas de éxito. Ya el mero reconocimiento de fiesta internacional del turismo que ha tenido en el año 2023 creo que es de destacar.

¿En qué consiste la actualización de las tarifas del agua que se anunció esta semana en el pleno de Presupuestos?

Creo que se ha generado una cierta confusión con este asunto. Llevamos al pleno un expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito por un importe de 13,2 millones de euros que deriva de la ejecución de una sentencia porque el Ayuntamiento no atendió una reclamación de Emalsa sobre el coste unitario de la de la tarifa de depuración de 2017 a 2021. Los ciudadanos no tienen que pagar de su bolsillo, rotundamente; el Ayuntamiento en sus presupuestos tiene una partida presupuestaria para atender el pago. Igual que se ha actualizado ahora por sentencia judicial, esa tasa tendrá que actualizarse también en otros años y el Ayuntamiento hará la previsión presupuestaria oportuna para ir satisfaciendo a la empresa, cumplir con sus obligaciones económicas y ponernos al día en la relación entre Emalsa y el Ayuntamiento. No solo con Emalsa, también con todas las empresas que son hoy acreedoras del Ayuntamiento, porque este Ayuntamiento está trabajando para tener una gestión económica razonable y que podamos ejecutar unos presupuestos bajo el principio de la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera.

Supongo que también estarán pensando en cómo hacer pedagogía sobre la recuperación de la tasa por recogida de basura que se anuncia para 2025. ¿Cómo se va a hacer para explicarle a esa ciudadanía que hay que volver a pagarla, cuando a la vez la limpieza es una de las principales quejas?

En primer lugar quiero hacer una reflexión previa, y es que creo que la opinión pública está cambiando respecto a la percepción que tenía de la limpieza, en estos seis meses hemos llevado a cabo una serie de actuaciones especiales en todos los distritos por el Servicio Municipal de Limpieza en coordinación con Parques y Jardines. Recientemente, en otra actuación, se han colocado en cada uno de los distritos unos depósitos para que puedan ahí llevar enseres y trastos los vecinos. También creo que es muy importante poner sobre la mesa la necesidad de la colaboración ciudadana. Es decir, el civismo ciudadano es clave. Con respecto a la tasa del tratamiento de residuos, es una obligación que tienen todos los ayuntamientos de España y es esta viene motivada por una directriz de la Unión Europea que se ha traspuesto en una ley que se ha aprobado en las Cortes Generales. Esto es muy importante para que la gente sepa por qué en el año 2025 va a haber una tasa.

¿Qué significará para la ciudadanía?

Le vuelvo a decir lo mismo. Ya veremos. Eso va a implicar que el Ayuntamiento en el año 24 tiene que modificar la ordenanza. Tendrá que hacer los estudios previos y pertinentes. Un ayuntamiento como este, progresista y sensible a las necesidades de la población, tiene que valorar la capacidad económica de las personas. Tenemos que ver, como antes le decía, también las bonificaciones que tenemos que aplicar. Nosotros explicaremos a la ciudadanía cómo lo vamos a hacer y con transparencia le diremos qué soluciones vamos a arbitrar, que sean siempre las menos lesivas.