El aumento de la afluencia de turistas a Las Palmas de Gran Canaria, en su mayoría procedentes de los cruceros Aida Cosma y Mareia Explore, ha animado este fin de semana las ventas de regalos navideños en los comercios de la zona de Las Canteras, Luis Morote y Santa Catalina y también en los mercadillos navideños que se han instalado en los dos extremos del paseo de la playa.

Una veintena de artesanos abrieron sus puestos el pasado viernes y permanecerán hasta el próximo cinco de enero vendiendo sus productos en la plaza Saulo Torón y en la zona de la Cícer , a la altura de la calle Almansa, contribuyendo a impulsar la venta de productos locales y artesanales en la campaña más potente del año. Todo apunta a que será una de las mejores en mucho tiempo.

El Belén de Arena, que está siendo visitado por miles de personas a diario, en su mayoría de la isla, pero también turistas ingleses, alemanes y de otros puntos de Europa, pone el toque navideño junto con el tradicional árbol de Navidad. La enorme afluencia de personas colapsó los accesos a las principales zonas comerciales de la ciudad, en las que el consumo está alcanzando tal frenesí, que se diría que el mundo se va a acabar.

Rosa Schwarz Slumpf formó parte este sábado del peregrinaje de miles de personas que salieron a la calle en busca de un regalo para sus seis nietos y dos biznietos, aunque no es un ejemplo de consumismo desaforado. Amedia mañana disfrutaba con su amiga mirando entre los bolsos y joyas de Sole Arocha, pero se marchó sin decidirse. «Todavía no sé lo que voy a comprar. Este año no hay mucho dinero y hay que mirar con cuidado», advierte mientras aclara que ella siempre hace «los regalos por Navidad, no por Reyes, y ellos los saben. Siempre procuro comprar cosas que necesiten, bonitas sí, pero útiles. Siempre les pregunto qué es lo que quiere, qué ropa necesitan, porque les regalan tanto, que miran los regalos y los tiran y no me da la gana» comprar cosas que acaben arrimadas. El año pasado, recuerda, «a todas mis nietas les compré unas tacitas muy bonitas y las llené de galletas que hice yo y ya está, porque lo que importa es el detalle y estar todos juntos. Así que ya les preguntaré».

Como Rosa, la mayoría de los que pasean por la plazoleta de Saulo Torón se paran ante la caseta de Sole Arocha, repleta de las joyas, bolsos y otras maravillas que confecciona.

Empezó a trabajar hace 17 años en la joyería que estaba situada junto al Hotel Cristina. Allí aprendió los rudimentos del arte de engarzar collares y diseñar joyas, y aunque hace tiempo que trabaja sus propias creaciones, difundidas por el boca a boca, no fue hasta hace dos años que se animó a crear su propia marca, denominada Soleá. A lo largo del año va rulando por el mercadillo de La Casa de Las Semillas y la feria del primer sábado del mes de Luis Morote. Echa en falta los mercadillos de los domingos, a pie de playa, que «eran la bomba. Le daba mucha vida a las compras».

La mañana no se le ha dado mal. En menos de una hora ha vendido tres bolsos de tela a extranjeros. «Los turistas se quedan encantados con las cosas que hacemos, sea artesanía o no», asegura Arocha, quien espera que esta campaña de ventas se dé bien. «Muy mal nos tendría que ir para no vender. Esta es la campaña más fuerte del año, se vende bastante y no solo compran los turistas, los del país también. Se nota que la gente tiene más dinero» en el bolsillo, afirma.

Crochet dorado

Elabora muchos de sus collares con crochet dorado, que cualquiera diría que no es metal, en el que ensarta unas piedras de colores preciosos. «Son piezas de joyería», subraya, «a precios de bisutería», porque no superan los 20 euros. Arocha también trabaja con el zamack, una aleación de varios metales que, a diferencia de los herrajes, no se deterioran con el tiempo.

Aunque la tiene y muy bonita, la caseta de Paola Tripoloni no necesita decoración alguna porque las joyas que hace a mano se encargan de darle un especial colorido al estand. Tripoloni trabaja con la plata en la que engarza piedras de jade y abalón, un material de colores irisados con tonalidades azules, verdes y violetas.

Mercy Muñoz, la encargada del puesto, enseña a los compradores los pendientes con formas de tortuga, colas de sirena y estrellas de mar. Los precios oscilan entre los ocho y los 300 euros. «Menos las cositas pequeñas, es todo artesanal. A la gente le gusta, porque busca algo original para regalar. Hasta ahora, la mayoría de los que han pasado son turistas y están comprando», explica. Los productos de Tricoloni se venden en los mercados de Mogán y del sur de la isla.

También se están comprando mucho las láminas del pintor de Santa Brígida Danihace. De entre todas, una de las que más salida tiene es la del Nacimiento canario.

Miel, chocolate y entradas

No todo son regalos en el mercadillo de Saulo Torón, donde también hay hueco para la comida, como los deliciosos cake pops, unas bolas de oreo y galletas chocolinas que elabora la repostera Aileen Azul. «Es lo que más se lleva la gente», asegura Azul, en su puesto de Las Canteras y en su negocio, denominado Mezclas.takeaway. Para estas fechas ha elaborado unos dulces especiales, denominados galletas de Navidad y donuts proteicos. «Esta es su primera vez con un puesto y por ahora está yendo muy bien. La gente está muy animada este año», dice.

A su lado, Carla Romero vende miel de abejas canarias y derivados como jalea real, «muy buena porque refuerza el sistema inmunitario», explica a un cliente, al que le aclara que cuanto más clara es la sustancia, más dulzona.

Andrea González, la taquillera del Teatro Pérez Galdós y el Auditorio Alfredo Kraus vende regalos diferentes, que consisten en entradas para espectáculos en ambos coliseos. Asegura que los regalos de entradas se han incrementado tras la pandemia.

«Muchos nos dimos cuenta después del covid que hay que aprovechar los momentos y mucha gente compra y regala entradas para vivir experiencias con la familia o con los amigos. No todo lo que se regala tienen que ser objetos. Normalmente, sólo pensamos en las cosas materiales y nos olvidamos de las experiencias, que es con lo que se queda la gente. Un objeto se te rompe y te compras otro, una vivencia no», sostiene. Y el recuerdo, tampoco, añade.