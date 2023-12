La tienda de los recambios imposibles

Autobazar Espinosa lleva desde 1975 suministrando los repuestos para automóviles, desde los más actuales hasta los más antiguos. En el interior del local miles de repuestos están almacenados en las estanterías. Gerardo Espinosa fundó el negocio después de trabajar en dos grandes empresas del sector como Ford y Juan Armas. Sin embargo, creyó que era la hora de construir algo por sí mismo, y 49 años después su hijo Alexis Gerardo Espinosa mantiene el legado familiar.

Desde que era un niño Gerardo se adentró en el mundo de la automoción de la mano de su padre. Cuando creció comenzó a ayudarlo en la tienda por las mañanas mientras por las noches estudiaba el bachillerato. «No me pesaba para nada. Yo aquí echo muchas horas, nunca miro el horario, hasta me lo salto porque aparte de que es mío, tengo devoción», refleja. Al terminar los estudios decidió que quería seguir trabajando con su padre porque la única forma en la que concebía su vida era en el negocio.

Espinosa lo aprendió todo de su progenitor, que era un experto en el sector. «Fue una escuela muy buena, porque él, dentro del mundo éste, era muy profesional. No lo digo porque fuese mi padre, pero tenía unos conocimientos muy grandes dentro del mundo de la automoción y del recambio», destaca su hijo.

Muchos de los clientes llegan hasta su negocio buscando la pieza que ya ni siquiera el fabricante elabora porque está descatalogada. Son piezas que sin ellas los coches clásicos o antiguos no volverían a funcionar. «A diario viene gente buscando cosas muy difíciles o imposibles. La gente recurre a bazares como el mío que son viejos o antiguos», destaca.

Espinosa heredó el negocio hace dos años y cuatro meses cuando falleció su padre, que se jubiló tarde porque le encantaba su trabajo: «En las empresas donde estuvo trabajando era el primero en llegar, pero te hablo de llegar de madrugada, no que si abres a las 8 llego a las 7, él estaba mucho antes, y eso igual lo aplicó aquí». Después de toda una vida de trabajo, su padre delegó todo el negocio en él. La transición no fue difícil porque ya estaba habituado a la forma de trabajar de su padre, y poco cambió.

Espinosa no ha cambiado el local ni la forma de trabajar que tenía su padre porque encuentra que «está bien». «Sé en dónde está todo, lo tengo en la cabeza. ¿Por qué? porque no he hecho cambios y me encanta cómo lo tengo», añade sentado junto a las miles de cajas de repuesto almacenadas en las estanterías. Incluso en ocasiones sigue usando el fichero de su padre cuando tienen que buscar los artículos más antiguos, aunque desde los 90 tiene todo digitalizado.

El único cambio que ha habido a lo largo de tantos años es que Gerardo Espinosa ya no está detrás del mostrador. «Costó al principio la pérdida de mi padre, estuvimos juntos toda una vida, siempre juntos, en esos momentos esperaba que viniese todos los días, ya no estaba, y lo tenía claro, pero esperaba a veces que entrara por la puerta», cuenta.

Espinosa es un apasionado de la automoción, no solo por su trabajo sino porque le corre por las venas. «Tengo coches antiguos, nuevos no tengo», refleja. «A mí un coche nuevo no me transmite nada, no tiene alma, pero veo un coche clásico, antiguo y tiene alma, me transmite», destaca. Su padre también conducía coches clásicos, ninguno moderno.

En cuanto a repuestos tienen de todo, para coches modernos y clásicos, pero su punto fuerte es ser el lugar de encuentro de aquellos clientes que tienen coches clásicos y consiguen los repuestos en su tienda. «A mí me ubican como una persona que resuelve problemas o como punto de solución y luego a título de la gente del mundo de los coches clásicos también me tienen presente siempre el punto básico es que si tienen este problema porque no lo tiene ningún mayorista, y estamos hablando de un coche ya con años recurren a mí», comenta.

El negocio cerrará cuando Espinosa se jubile porque no hay una tercera generación dispuesta a tomar el relevo. De todas formas, valora que han habido épocas mejoras para el negocio que las actuales. «Este tipo de negocio se ha visto desde hace algunos años hacia acá que no tiene futuro, si me mantengo es por la gente que tiene que buscar y tiene que recurrir a coches clásicos, y luego también cosas del día a día de coches actuales», comenta.

Sin embargo, Espinosa asegura que seguirá «luchando». «Son negocios que ya tienden a sobrevivir porque uno tiene todavía cosas de viejo y vas tirando, pero llegará un momento en que tendré que cerrar la puerta, ¿cuándo? yo espero que todavía no, espero y deseo», apunta. Además, el plan para alargar Mesa y López pasará por su calle, por lo que en un futuro cuando el proyecto se materialice no sabe qué ocurrirá con el negocio.