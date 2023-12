'Operación potito' en marcha

La pobreza se ceba en los niños y los ancianos, dos de los colectivos más vulnerables de la sociedad. Así lo indica el Informe Arope de 2023 sobre el estado de la pobreza en España. 2,6 millones de niños y adolescentes menores de 18 años están en situación de riesgo de pobreza y más de un millón vive en la pobreza severa, lo que repercute en una mala alimentación y en una carencia de materiales para su desarrollo que puede afectar a su futuro como adulto. En el caso de los mayores, con pensiones contributivas de menos de mil euros al mes, si se vive en pareja; y con menos de 800 euros si se es viudo, solventar el día a día es complicado, teniendo en cuenta que las necesidades en cuanto a salud y dependencia se acrecientan con el paso de la edad. Sensibles a estos problemas, la familia salesiana pone en marcha este sábado, día 23, la ‘Operación potito’, una campaña solidaria con la que conseguir alimentos para bebés y productos de higiene para ancianos gracias a un grupo de farmacias y supermercados.

La directora titular del colegio de Nuestra Señora del Pilar, Maribel Gómez, una de las coordinadoras de la campaña en Canarias, confía en que la gente participe pese a tratarse de un día tan cercano a la Nochebuena en la que todo el mundo anda con prisas. «Hay muchas campañas destinadas a recoger productos no perecederos, pero específicas de alimentación e higiene infantil, no. No pensamos que haya bebés que necesiten de nuestra ayuda. Sabemos que son artículos caros, pero si no se puede colaborar, aceptamos donativos porque también tendremos una mesa de postulación», explica sobre la campaña, en la que colaboran un grupo de farmacias de la capital y de Telde, así como un supermercado del municipio de los faycanes.

La captación de los establecimientos se ha realizado a través de una carta enviada por el propio centro a las farmacias y supermercados más cercanos para su colaboración.

Todos los centros de Canarias participan en la campaña, que tiene un gran éxito en la Península

Entre los artículos que solicitan para bebés figuran potitos, papillas, pañales, champús, lociones, toallitas, biberones y chupetes. Para los mayores, artículos de aseo personal, en general, y pañales.

Todos los productos que se recauden irán destinados a Cáritas Diocesana para que los repartan entre las personas y familias más necesitadas. El dinero recaudado será invertido en comprar más género para bebés y ancianos, que también será entregado a la organización no gubernamental.

Los estudiantes participan

La iniciativa, que lleva décadas realizándose con éxito en la Península, se llevará a cabo con estudiantes salesianos voluntarios que estarán en las boticas y en el supermercado explicando a los clientes la intención de la campaña y recogiendo los artículos que se depositen. «Fomentamos en ellos la sensibilización, pero este tipo de experiencias contribuyen a que estén más pendientes de las necesidades de los demás. Tan importante es estudiar como formarse en valores y compartir», añade Maribel Gómez sobre lo que aporta este tipo de campañas a los estudiantes voluntarios.

Las farmacias implicadas en la capital se encuentran en Tomás Morales, la avenida Mesa y López, Fernando Guanarteme y Simancas

En Gran Canaria participan el centro de Nuestra Señora del Pilar (Guanarteme), María Auxiliadora (Tomás Morales), San Juan Bosco (Árbol Bonito), María Auxiliadora (Telde) y Salesianos Las Palmas. Mientras que en Tenerife lo harán los Salesianos La Orotava, Salesianos La Cuesta y Hogar Escuela María Auxiliadora (Santa Cruz de Tenerife).

«Esperamos que la campaña vaya igual de bien que el año pasado, aunque sea sábado. Nos sorprendió la cantidad de gente mayor que se implicó; llegaron a comprar hasta biberones y chupetes», comentó este lunes Verónica Sánchez, una de las trabajadoras de la farmacia de la licenciada Elizabeth Álvarez Mayor, en Tomás Morales, número 120.

El establecimiento, que colabora a lo largo del año en distintas causas, recaudó hace poco dinero para una joven senegalesa operada de cáncer de mama. «Era una causa de confianza porque su familia es cliente nuestra de toda la vida», señaló Verónica.

En Telde colabora la botica de la plaza de San Gregorio y dos supermercados Spar

La farmacia de Jesús Martín Carrillo, en la misma calle, aunque en el número 71, también repite en la ‘Operación potito’. «Nos gusta aportar nuestro granito de arena. Lo hacemos con todas las ONGs del barrio que nos lo solicitan. La farmacia ya tiene preparado una serie de productos para que se lo lleven los chicos tanto para los niños como para las personas mayores», indicó Ana Isabel Hernández sobre la aportación desinteresada que hará el establecimiento a la causa salesiana.

Ana Isabel está convencida de que será un día fuerte para la campaña dado que el sábado 23, pese a abrir solo hasta al mediodía, pasará mucha gente por la farmacia, ya que hasta el martes estarán cerrados. «Va a ser un día fuertito», auguró.

La boticaria María del Carmen González Márquez también colabora en la iniciativa escolar, aunque para su farmacia es el primer año que participan. «Ya lo hacemos con el Banco de Alimentos a través de Cofarca, pero nos pareció importante que fuera destinado a la infancia y a los mayores», respondió la farmacéutica, confiando en que el sábado sus clientes se muestren sensibles a la campaña. La farmacia se encuentra en el número 19 de la calle Tomás Morales y lleva 60 años abierta en la zona.

A la ‘Operación potito’ también se han sumado las farmacias de Manuel Valido Torres, en el número 68 de la calle Fernando Guanarteme; la de Maha Batir, en la calle Simancas, 76; y la de Violeta Gil, en la Avenida Mesa y López, 82. En Telde, por su parte, colaboran la farmacia de Juan Luis Suárez, de la plaza de San Francisco, y los Spar de Los Picachos y el que está frente al mercado de abastos.